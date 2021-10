115-aastane Tallinna Majanduskool on andnud hoogu enam kui 30 000 vilistlase professionaalsele arengule

Tallinna Majanduskool on alates 1906. aastast nii kutse- kui rakenduskõrghariduse vormis toonud kokku oma ala asjatundjatest õpetajad ning oma arengut väärtustavad õppijad. Enam kui 30 000 vilistlast, püsiv populaarsus õppijate hulgas, pidev erialaarendus ning tööandjate tunnustus on loonud Tallinna Majanduskoolile usaldusväärse koostööpartneri maine nii elukestvaks õppeks kui õppekavaarenduseks. 14. oktoobril tähistab kool oma 115. sünnipäeva.

Tallinna Majanduskool

1906. aastal Gustav Narusbeki Erakaubanduskoolina tegevust alustanud tänane Tallinna Majanduskool on mitmete liitumiste, nime ja asukoha vahetuste tulemusena kujunenud omanäoliseks ja selge identiteediga kutseõppeasutuseks. Kool täidab oma paljuski ainulaadsete õppekavadega Eesti haridusmaastikul asendamatut rolli.

Läbi aegade on nii kutse- kui rakenduskõrghariduse tasemel majandus-, arvestusala-, finants- ja haldusvaldkonna õpet pakutud väga erinevate õppekavade baasil, ent alati on tuginetud põhimõttele õpetada vaid neid erialasid, mille järele on tööturul selge nõudlus ning just sellises vormis, nagu sobib õppijatele.

Kvaliteetse ja konkurentsivõimelise õppe pakkumine on hoidnud majanduskooli läbi aegade atraktiivsena ning on tavapärane, et kooli populaarsemate erialade sisseastumiskonkursid kõiguvad vahemikus 3-5 soovijat kohale.

Tallinna Majanduskooli direktor Triin Laasi-Õige käsitleb Tallinna Majanduskooli eduloo ühe alustalana uutmoodi toimemudelit, milles on kesksel kohal tegevspetsialistidest moodustuv õpetajaskond. Laasi-Õige sõnul on nende spetsialistide jaoks õpetajatöö kutsumus number kaks, aga oma esimese kutsumuse alusel on nad tuntud ja tunnustatud professionaalid töömaailmas. Vahetu kontakt töömaailma ja õppekavade vahel tagab direktori sõnul õppe aja- ja asjakohasuse ning aitab kaasa lõpetajate konkurentsivõime kujunemisele.

Iga-aastaselt uueneva erialavalikuga Tallinna Majanduskooli ei peaks käsitlema lihtsalt koolina, vaid pigem professionaalidest ning elukestvat õpet väärtustavatest tuleviku tegijatest moodustuva võrgustikuna, kus kohtuvad potentsiaalsed tööandjad, töövõtjad, koostööpartnerid ja kolleegid.

Tallinna Majanduskoolis toimub õpe keskhariduse baasil ning kokku õpib 18 õppekaval enam kui 2000 õpilast. Tallinna Majanduskool pakub nii tasuta tasemeõpet kui erinevaid erialaseid täienduskoolitusi.