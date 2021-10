Miks vajab sinu tööstuse elektrisüsteem uuendust?

Mõistlik on lasta ekspertidel aeg-ajalt oma süsteemid üle vaadata – testida nii nende vastupidavust kui ka elektritarbimist Foto: Schneider Electric

Ootamatud elektrikatkestused tõid eelmisel aastal Euroopa tööstustele enam kui 10 miljardi euro eest kahjusid. „Paraku ei osata sellist olukorda ette näha ja paljudes ettevõtetes mõeldakse elektrisüsteemi kontrollimisele ja uuendamisele alles siis, kui nii-öelda pauk on juba ära käinud. Aga siis võib olla juba liiga hilja või väga kulukas seda remontida,” ütlevad Schneider Electric Eesti müügiinsenerid Kaupo Kork ja Vahur Torim.

Üheks kuluks on elektrisüsteemi remont, aga veel märkimisväärsem on sageli kahju, mis tuleb tehase seisakust. Sest kui näiteks töö trükikojas elektrikatkestuse tõttu katkeb, tuleb utiliseerida kogu partii, sest poole pealt seisma jäänud trükki ei saa kahe päeva pärast jätkata.

„Automaatikasüsteemide puhul ongi ohuks see, et seade võib küll veel töötada, aga on tegelikult juba omadega suhteliselt läbi. Samas on inimesed läinud mugavaks ega näe põhjust töötavat asja puutuda. Ja ega mehhaanilistel süsteemidel polegi nii palju probleeme, pigem veavad ajapikku alt seadmed, millel on „aju” sees. Lisaks on vanade elektrimootorite energiatarve tänapäevastest kordades suurem, sest nad töötavad ühtlaselt koguaeg ega oska end „magavasse” asendisse panna,” selgitab Torim elektrisüsteemide kontrollimise vajalikkust.

Kork lisab, et paljudes Eesti ettevõtetes on kasutusel eelmisest sajandust pärit süsteemid ja seadmed. „Ent vanades elektrisüsteemides on pingepiik lihtne tekkima, tekitades pikaks ajaks elektrikatkestuse, sest uuendamine nõuab kogu süsteemi väljavahetamist. Seega oleks mõistlik lasta ekspertidel aeg-ajalt oma süsteemid üle vaadata – testida nii nende vastupidavust kui ka elektritarbimist. Meie saame aidata monitoorida teie tehase süsteeme ning leida tänases energiahindade tõusulaines säästukohti. Näiteks saab tarbimist kombineerida taastuvenergialahendustega ning panna tootmised ja tööstused kasutama soodsamatel kellaaegadel pakutavaid energiahindu.”

Taastuvenergia kasutamine on meeste sõnul aina populaarsem ning seda mitte ainult tootmis- ja tööstusettevõtetes, vaid ka büroohoonetes, kaubanduskeskustes ja kodudes. Taastuvenergiaseadmetesse investeerimise eeldus on aga see, et elektrivõrk on korras ja targalt monitooritud, et saadav kasu oleks võimalikult suur ning investeeringu tagasi teeniks.

Schneideri tarkvararakendus hoiab ettevõtte elektriseadmetel silma peal

„Audit veenab, et tehases on kõik korras. Ja kui ei ole, siis anname teada, mis võib remonti või vahetust vajada ning millised on kaasnevad ohud. On ettevõtteid, kes on tellinud meilt ka korduva auditi ning käime elektrisüsteeme testimas näiteks kord aastas. Osad ettevõtted peavad elektrisüsteemide auditeerimist tegema ka seoses ISO nõuetega,” räägib Torim.

„Lisaks on Schneider Electricul nutikas tarkvararakendus, mille abil saab klient oma seadmete tööd ja energiakulu jälgida. Selleks tuleb mobiiliäppi mySchneider märkida kõik süsteemis olevad Schneideri seadmed ja lõpetuseks saab klient alla laadida raporti, mis viitab ohtudele vananenud seadmete puhul ja pakub uuenduste tegemiseks vajalikud sammud. Samast kohast leiab ka meie tooted ning kõikide toodete juhendid,” lisab Torim.

Ta nendib, et kindlasti ei suruta peale kogu süsteemi vahetust korraga, vaid aidatakse vajalikke uuendusi sisse viia järk-järgult. „Ega kui tõesti leiame elektrikilbist 65-aastase kaitselüliti, siis selle väljavahetamine pole kuigi suur investeering. Samas pole midagi karta – trahvi liiga vana seadme eest ei saa, see on ikkagi iga ettevõtte enda vastutus.”

MPS Walkthrough audit koostab ettevõttele tema elektrisüsteemist valgusfoori, kus kõik seadmed on tähistatud rohelise, kollase või punase värviga. Kui süsteemist 10% on punases, on mõistlik viivitamatult tegutsema asuda.

„Kahjuks moodustavad vigasest või vananenud elektrisüsteemist tulenevad kahjud väga suure osa tööstustes toimuvatest õnnetustest, koguni 22% põlengutest on näiteks just elektrist alguse saanud,” ütleb Kork. „Paraku oleme näinud tööstustes olukordi, kus on selleks reaalne oht olemas: vanad seadmed, pole piisavalt kaitsemehhanisme ning lühis ongi lihtne tekkima.”

Samamoodi on reaalne äikesest põhjustatud tulekahju, kuid ka siin on võimalik kaitsta õrnemaid süsteeme pikse eest, päästes ära süsteemide targa aju. Ükski süsteem ise ei ole äikese eest 100% kaitstud, kuid kaitsta saab siiski vaheahelaid ja lõppseadet.

Torim paneb ettevõtjatele südamele, et tööstuste ja tootmiste kõrval ei tohiks unarusse jätta ka koduseid elektrisüsteeme. „Eratarbijate jaoks on elektrikilbi kaasajastamine ning tarbimise mõõtmine sama oluline ning Schneider Electric pakub oma teenuseid kõigile. Meil on olemas universaalsed voolutrafod, mis kinnitatakse kaitselülitite külge ning need näitavad rakenduses, milline on teie koduse süsteemi pinge ja vool ning kui palju seadmed elektrienergiat tarbivad. Näiteks kui 16-amprine peakaitse töötab pidevat 15,8 ampri juures, tähendab, et teie hoone tarbimine on juba väga serval. Ja samuti näeb tänu nutikale trafole, kui mõni vana majapidamisseade põhjendamatult palju energiat kulutab.”

See lahendus ei ole kallis, aga annab info analüüsimisel tuntava energiakokkuhoiu, sest saate koheselt oma nutiseadmetesse info anomaaliate, sisselülitatud seadmete või elektrikatkestuste kohta. Läbi lihtsa ja loogiliselt ülesehitatud rakenduse saab vaadata tulpade ja protsentidega oma energiakasutust, määrata lisatasudeta meeldetuletused ning teated. Veidi vingema seadmega saab ka oma elektrikilpi distantsilt juhtida.