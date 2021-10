Ehituskaupade esindus Tartus on saanud edulooks

Tartus 1997a. asutatud Eestimaine ettevõte ehitas endale kolme aasta eest esinduse, mis on tänaseni teerajajaks teistele omasugustele. Karl Bilderi Tartu esindus muudab ehitusmaterjalide ostmise klientidele oluliselt kiiremaks ja mugavamaks kui seni nähtud. Kõrge kvaliteedi võti peitub äriprotsessis ja sellega seotud funktsionaalses hoones, mis koondab endas terve hulga edusaladusi.

Ehituspoodides käies tundub justkui oleks kõik olemas, kuid puudu on teenindusest

Uut hoonet hakati planeerima juba aastaid tagasi, olles juba tol ajal fokusseeritud tänastele trendidele – keskkonna- ja energiasäästlikus, täielik kliendikogemus, tervislik töö- ja ostukeskkond. Ehituspoodides käies tundub justkui oleks kõik olemas, kuid puudu on teenindusest ja kokkuvõttes tekib kliendil suur ajakulu. Meie soov on olla alati kliendile olemas ja pakkuda talle tema vajadustest lähtuvalt mitte vaid hinda, aga ka kvaliteeti ja lahendusi,“ sõnab Karl Bilder Tartu esinduse juhataja Janno Tabas. Ta selgitab, et poodi minnes on ehitajatel alati kiire ning on oluline, et kõik vajalik oleks kiirelt kättesaadav ning materjali kvaliteet tagatud. Nii sai ka hoonet projekteerides peamisteks märksõnadeks kiirus, mugavus ja kvaliteet.

Et muuta kauba väljastust ja logistikat veelgi kiiremaks, sujuvamaks ja tõhusamaks, ehitas Karl Bilder Tartu linnale välja oma kuludega uue tänava. Seda selleks, et oleks võimalus tekitada laohoonesse rohkemate ligipääsudega ringliiklus. Nii ei teki kaubaautodel seisakuid ja vajadust manööverdada ega tagurdada ning kogu liikumine ladudes oleks loogiline ja kiire.

Detailid toovad võidu nii ajas kui kvaliteedis

Karl Bilder Tartu esindus on detailideni läbimõeldud – palju naturaalset valgust, ehtsad kased, kliendi puhke- ja töönurk, tolmuvabad epopõrandad, reguleeritud sisekliima, suur eraldatud sektsioonidega ladu.

Kuigi Karl Bilder esindus on suur, ei tahetud selle arvelt teeninduse kiiruses järgi anda. Aeg ei tohi kuluda poe ühest otsast teise kõndimisele. Nii sündis kaupluse südames asuv ringikujuline teeninduslett, mis on kõigi tootegruppide keskmes. See annab teenindusele kiiruse ja kompaktsuse. Kui muidu peavad kliendid poest enda tooted üles otsima ning seejärel taas läbi hoone kassade juurde tulema, siis Karl Bilder Tartu esinduses on teeninduslett kogu maja süda. Samal ajal, kui klient käib ümber leti tooteid valimas, saavad klienditeenindajad juba kiirelt kliendi jaoks kõik vajaliku kokku komplekteerida.

Laos aga avaneb veelgi erilisem vaatepilt – suur laoruum on jagatud ustega eraldatud sektsioonideks. Igas sektsioonis saab valida sealsetele materjalidele sobiva temperatuuri, kaitstes tooteid ilmastikuolude eest. Nii tagatakse igale materjalile maksimaalne kvaliteet ja kasutusvalmidus.

Suur osa kliendikogemusest pole vaid mõnusad avarad ruumid, aga ka teeninduskvaliteet.

„Meie esinduses pole klienditeenindaja pelgalt kaupade piiksutaja,“ sõnab Tabas, et Karl Bilderis on müügispetsialisti ülesanne klienti nõustada, et leida koos parimad lahendused ja tooted. Tartu esinduse juht lisab, et nende eesmärk pole olla ehituspood, vaid kliendikeskne esindus, kus klient naudib maitsvat kohvi, ajab oma tööasju, samal ajal kui müügispetsialist tema tellimusi täidab. Kõik peitub detailides. Kõige selle juures hoiab Karl Bilder olulisel kohal enda ökoloogilise jalajälje vähendamist. Lao uste kohal olev varikatus on valmistatud päikesepaneelidest ja nii toodab hoone ise endale elektrit, hoides sellega kokku 24 tonni CO2 saastet aastas. Kogu teenindusprotsessi käigus üle jääv puit, plastik, kile ja papp suunatakse taaskasutusse. Sellest valmistatud ehituspaber ja – papp müüakse aga uuele ringile kasutamiseks. Nii on kõik ringluses.

Kiire ja usaldusväärne partner igal ajal

Kuna Karl Bilder on keskendunud eelkõige äriklientidele ning loonud juba enne saabunud kriisi erinevaid mugavaid ekspress-lahendusi, möödus ettevõttel koroonakriisi aeg hoopis kasvuteel.„Kliendid said kiirelt teenindatud ka kriisiajal, sest olime juba lähtestanud end sellele, et kõik vajalik on olemas ja klientidele jagub piisavalt aega,“ selgitab Tabas,„Ühtlasi oli meil selleks ajaks juba kasutusel kontaktivabad 24h ekspresskapid, mille kasutus kasvas tol ajal ligi 30 korda. Kliendi tellitud kaubad on meie juures kättesaadavad ööpäevaringselt. Ekspresskapid levivad täna juba laiemalt, kuid Karl Bilder oli esimene, kes kapid oma valdkonnas kasutusele võttis.“

Kolm aastat uues hoones on juhataja sõnul läinud kiirelt. Müügimahtu oleme suutnud kasvatada kahekordseks, kliendid on hakanud küsima ka järjest laiemat tootevalikut. Kuulame väga oma kliente ning tänaseks on selle aja jooksul tootevalikusse lisandunud näiteks puitmaterjal ja -plaadid. Järgmise sammuna on valmimas lisaks uus 5500-ruutmeetrine laoplats, et kogu kasvav kaubavalik oleks piisavas koguses meie äripartneritele saadaval. Ajal, mil nõudlus on suur ja kaupa pole piisavalt, on oluline hoida suuri laovarusid, et objektidel töö sujuks tõrgeteta. Just see ongi Karl Bilderi eelis – alati üks samm ees.