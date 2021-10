Pika ajalooga hasartmängufirma Betsson Group laieneb aktiivselt ka Eestis ja värbab talente

Tallinna IT-üksuse juht Kristjan Uba, personalijuht Pamela Saaron-Juhanson ja Betsson Groupi Baltikumi ärijuht Kaido Ulejev. Foto: Raul Mee

Eestis veebikasiinosid Betsafe ja SuperCasino haldav rahvusvaheline ettevõte Betsson Group tegeleb veebipõhiste hasartmänguteenustega, kuhu alla kuulub 20 kaubamärki 19 riigis. Ettevõtte Eesti üksus on siin tegutsenud juba üle 15 aasta, ja laieneb täna aktiivselt ning värbab siin uusi IT-talente üle maailma.

Personalijuhi Pamela Saaron-Juhansoni sõnul teatakse ettevõtet sageli rallisõitjate Ott Tänaku ja Kristjan Järveoja ralliülekandeid toetava Betsafe’i järgi ja kui online-kasiinot, ent reaalsuses on tegemist suure IT-ettevõttega, mille alla kuulub korralik arenduskeskus. „Meil on globaalselt 13 riigis 2000 töötajat, kellest IT-osakonnas töötab 800. Eestis on 80 töötajat, kuigi alles aasta alguses oli meid 55, seega kasv on praegu päris kiire,” nimetab ta mõned arvud. „Meil hinnatakse kõrgelt majasiseseid väljakutseid ning seetõttu oleme hästi paindlikud, kui meie andekad inimesed avaldavad soovi uut ala proovida. Meil on palju näiteid, kus testijast saab õige ruttu vanemtestija või arendaja või liigutakse riikide vahel. Oluline on, et inimene saab teha tööd, mis teda tõesti huvitab.”

Betsson Groupi Baltikumi ärijuht Kaido Ulejev, kes on grupis töötanud üle kuue aasta, möönab, et kõrge palga maksmine pole täna IT-sektori inimeste jaoks midagi uut. „Heade töötajate leidmiseks peab ettevõte suutma pakkuda midagi enamat. Meie oleme seda probleemi ammu teadvustanud, et konkurents on kasvanud, sest IT-inimesi vajatakse igas sektoris aina enam. Seega peame tööandjana rohkem pingutama.”

„Ettevõtte üheks tugevuseks on kindlasti globaalsus: töötame üle maailma ning igapäevase töö osa on suhtlemine meie teiste kontoritega üle maailma. Oleme viimastel aastatel palju laienenud ja pikas plaanis on meie äri jätkusuutlikkus seotud sellega, kui hästi on kaitstud meie lõppkliendid ehk online-mängude mängijad. Sellises valdkonnas ei saa mõelda, et tegemist on kiire rahaga, sest siis saab ka äri kiirelt otsa.”

Betsson Groupi jaoks on väga oluline vastutustundlik mängimine ja kliendist hoolimine. „Iga äri saab ajada erineval moel, aga hasartmängusektor on üks reguleeritumaid online-valdkondi üldse. Tegutseme erineva tugevusega reguleeritud turgudel ja rakendame reegleid nii, et mängija jaoks oleks kõik pigem turvalisem, kui seadus nõuab. Ja kui ühelt poolt on hästi hoitud meie kliendid, siis teisalt ei tohi sellist teenust luues kindlasti tekkida konflikti ka töötajatel – peame olema kindlad, et meie inimestele meeldib nii keskkond kui ka teema, milles töötame. Kuna üksikud juhtumid võivad teha iga valdkonna mõne inimese jaoks halvaks, kuid see teema on alati sügavam,” nendib Ulejev.

Tallinna IT-üksuse juht Kristjan Uba, kes on samuti töötanud ettevõttes üle kuue aasta, lisab, et Betsson Groupile ei meeldi mitte ainult head palka maksta, vaid ka muid hüvesid pakkuda nagu mugav kontor, erinevad toetused, toredad ühistegemised, laste- ja loomasõbralikkus ning loomulikult majasisesed mentorlusprogrammid ning arengu- ja koolitusvõimalused. „Nii suures ettevõttes on võimalus kasvada igal pool ja meil ei ole võimalik jääda vaid ühe kontori raamidesse. Näiteks minu osakond ei paikne ühes riigis, ning minu inimesed töötavad igapäevaselt grupi teistes riikides asuvate töötajatega. See on justkui üks rahvusvaheline meeskond, kus ollakse alati kursis, mis toimub mujal ning kuidas asjad globaalselt käivad. Ja nagu öeldud – meie jaoks on oluline toetada töötajat, kes soovib proovida uusi rolle, kuid kandikul ei tooda kellelegi tulemust kätte. Oluline on tahe tegutseda ja panustada koos meeskonnaga.”

Kõige olulisem on töötaja ja ettevõtte DNAde sobivus

Lähikümnendil prognoositakse IT-töötajate veelgi suuremat kasvu, mis tähendab, et konkurentsis püsimiseks peab reageerima kohe. Seejuures ei otsi Betsson Group oma ridadesse ainult küpseid eksperte, vaid väga oodatud on ka andekad IT-huvilised noored. Ettevõttes on mitmeid näiteid ülikoolipingist tulnutega, kes on teinud juba 4–5 karjäärimuutust ja täna töötavad näiteks Eesti asemel hoopis Malta kontoris.

Betsson Groupi kandideerijate puhul vaadeldakse hoolega inimese DNA sobivust ettevõtte üldise töökultuuri ja põhimõtete ning meeskonnaga. „Ainult see, kui inimesed omavahel hästi klapivad, võimaldab hoida head sisekliimat ja koostöörõõmu. Samas ei pruugi selline avatus ja väga kiiresti muutuvas keskkonnas töötamine kõigile sobida,” lisab Ulejev. „Ja väga oluline on, et meie inimeste jaoks pole vahet, millise taustaga või mis rahvusest on teine inimene. Erinevates rahvustes ja kultuurides leiab alati mingi ühisosa ning see panebki inimesed end tööl mõnusalt ja turvaliselt tundma. Samuti ei leia meie majast klassikalisi pintsaklipslasi, pigem on õhkkond vaba ja kindlasti hindame kõrgelt head huumorit.”

Uba sõnul on Betsson Groupi töötajatele omane ka kõrge enesemotivatsioon, sest siin ei jälgi keegi töötegemise kellaaegu, et millal keegi tööd alustas või lõpetas. Erinevatel aegadel ja erinevates kohtades ehk hübriidkontor on olnud aastaid igapäevane. „Ja samamoodi on oodatud initsiatiivikus ehk ettepanekute tegemine ning kaasamõtlemine: kui inimene tahab teha asju, millest ettevõttele on kasu ning ole mees ja võta ette! Nii suures ettevõttes pole võimalik ette kirjutada igaühe rolli, vaid see kujuneb tema oskuste, huvide ja tahete järgi. See annab meie ärimeeskonnale hea võimaluse testida oma kogemusi erinevate turgudega, tuua välja ägedaid lahendusi ja jagada neid üle maailma.”

Betsson Groupi Tallinna üksuses on pidevalt avatud umbes 30 rolli, kuhu oodatakse oma ala talente. „Ja meie ei tunne riigipiire, oleme inimeste valikul paindlikud, hindame väga kõrgelt mitmekülgsust,” räägib Saaron-Juhanson. „Selle juures on rõõm nentida, et kes Betsson Groupi tee leiab, see enamasti siia ka pikemaks ajaks jääb. Töö suures tehnoloogiafirmas on stabiilne ning turvaline, mida näitab ka meie töötajate kõrge rahuloluindeks ning väike tööjõuvoolavus. Oleme uhked ka meie töötajate tublidusest saavutatud auhindade üle, mida on juba viimase kahe aastaga kogunenud omajagu. Need tõstavad motivatsiooni ning on toredaks eesmärgiks edaspidigi.”

TASUB TEADA! Betsson Groupi 2020. ja 2021. aasta valdkonna auhinnad: EGR Marketing & innovation Awards 2021 • Best Native App • Innovation in mobile and tablet • Innovation in horseracing • Mobile marketing campaign (Eesti Betsafe Baltikumi meeskond võitis sama auhinna teist aastat järjest!) • Social marketing campaign (Eesti Betsafe Baltikumi meeskond) EGR Operator Awards 2020: • Affiliate programme • Customer Service Operator • Horse Racing Betting Operator • Mobile Operator SBC Awards 2020: • Football Sportsbook of the Year • Socially responsible Casino of the Year International Gaming Awards 2021: • Safer Gambling Operator of the year • Mobile Operator of the Year EGR Nordic Awards 2021: • Operator of the Year • Mobile Operator of the Year • Women in Gaming – Diversity Awards • Diversity & Inclusion

Kui Sul on huvi töötada rahvusvahelises IT-ettevõttes ja meeldib online-gaming’u valdkond, vaata Betsson Groupi pakutavaid töökohti www.betssongroup.com/career/available-jobs