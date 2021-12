Uus seadus muudab elektriautode laadijatesse investeerimise elu võimaluseks!

Käesoleva aasta märtsis jõustus ehitusseadustiku muudatus, mis nõuab laadimispunktide ja -taristu rajamist nii uute elamute kui ka mitteelamute parklatesse.

Roman Zahhrovi sõnul kasvab elektriautode ja seega ka laadijate turg meeletu kiirusega, on suure kasvupotentsiaaliga ning hetkel on investeerimiseks parim aeg. Kodumaise energiaettevõtte RUEX kaasasutajasõnul kasvab elektriautode ja seega ka laadijate turg meeletu kiirusega, on suure kasvupotentsiaaliga ning hetkel on investeerimiseks parim aeg.

Kui kiire see elektriautode kasutusele võtmise kasv siis hetkel ikkagi on?

Euroopas keskmiselt 60%, Eestis isegi 80% ja see kasv jätkub ja kõik need autod vajavad laadimist. Ehitusseadustiku muudatuse kohaselt peab uue elamu puhul selle aasta märtsist alates olema rajatud laadimistaristu igale parkimiskohale, kui parklas on rohkem kui 10 parkimiskoha kohta.

Uue mitteelamu puhul, kui tal on üle 20 parkimiskohta, peab olema paigaldatud vähemalt 1 laadimispunt ja juhtmetaristu rajatud igale viiendale parkimiskohale. Kusjuures vähemalt üks laadimispunkt peab olema paigaldatud ka juba ehitatud mitte elamute puhul, küll on selleks antud ülemineku aeg paigaldada laadimispunkt kuni 01. jaanuarini 2025. See puudutab sisuliselt väga paljusid kinnistuid linnades.

Kuna elektriauto omanikest statistika järgi 90-95% laeb kodus siis, kui elektri hind on odav, siis on näiteks kortermajade puhul selline laadijapark ülioluline.

Kas kortermajade elanikud hakkavad tõesti elektriautosid ostma?

Muidugi, need lähevad ju järjest odavamaks. Mõne aasta pärast on nende hind praktiliselt võrdne tavaauto omaga ja pea kõik autotootjad tulevad oma mudelitega välja. Elektriauto eeliseks on tasuta parkimine kesklinnas, bussiraja kasutamise võimalus. On ka see, et ta läheb kohe soojaks, kui käima panna. Pole vaja enne „mootorit sooja panna“. Kortermajade puhul väga mugav lahendus.

Kas Kredexi poolt rajatud ELMO laadimisvõrgustikust ei piisa, et rahuldada olemasoleva nõudluse laadimise vastu?

ELMO laadijate võrgustik oli välja ehitatud 2012 aastal ja koosneb 167 laadijast. Üheksa aastat tagasi see arv oli rohkem kui piisav. Täna aga elektriautode arv on kuus korda suurem, laadijaid pidevalt kasutavad elektritaksod ja rendiautod. Analüütikud ennustavad, et kehtivate kliimaeesmärkide puhul avalike laadijate arv peab olema 3890 (10x kordne kasv) ja selleks, et saavutada süsinikuneutraalsust laadijaid peab olema 5000.

Ja praegu on siis kõigil võimalik sellest eduloost osa saada?

Absoluutselt! Siiani enamus tangib oma autosid bensiinijaamades, aga kas mõni neist on kunagi andnud meile võimaluse osanikuks saada? Ei! Meie aga tahame elektriautodega seotud meeletut kasvupotentsiaali kaaskodanikega jagada. Teeme oma Eesti asja!

Kui sa laed oma autot 9 korda 10st kodus, siis see ainuke kord, mil sul on vaja laadida mujal, tule ja lae oma isiklikus avalikus laadijas! Väga lahe ju! Unikaalne võimalus toetada laadimistaristu rajamist Eestis ja Baltimaades ja teiseks isiklikult selles osaleda.

Ja kõige selle juures veel natukene maailma ka päästa?

Kindlasti! Praegused autod reostavad meeletult õhku, elektriautod seda ei tee. Praegu on hea võimalus investeerida, varsti on see rong läinud.

7 põnevat fakti elektriautode kohta • Esimene elektriauto ehitati 1832. aastal • Maailmas on 10 miljonit elektriautot ja see arv kasvab hetkel 40% võrra aastas • Volvo kuulutas, et alates 2030. aastast toodetakse seal ainult elektriautosid • Balti riigid on TOP10s kõige väiksema laadijate arvuga Euroopas: Leedu on esimesel kohal (0,2 laadijat/100 km kohta), Läti on viiendal kohal (0,5 laadijat/100 km kohta) ja Eesti on seitsmendal kohal (0,7 laadijat/100km kohta) • Elektriautos on 20 liikuvat varuosa, sisepõlemismootoriga autos 100 korda vähem ehk siis 2000 • Elektriauto ei tossa. Keskmine sisepõlemismootoriga auto väljastab 2000 kg CO2 õhku ja on vaja 100 puud, et seda kompenseerida. • 100 kilomeetri läbimine elektriautoga läheb maksma 2-3 eurot ja seda isegi praeguste elektrihindadega. Tavalise auto puhul on selleks hinnaks umbes 12-14 eurot.

RUEXi kaasasutaja Roman Zahhrov vastab korduma kippuvatele küsimustele:

1. Kui kiiresti laeb elektriauto aku täis? Tulete õhtul koju, panete laadima ja hommikuks on täis.

2. Kui pika maa saab elektriautoga sõita vahepeal laadimata? Keskmiselt 200-300, mõne mudeli puhul juba kuni 700 kilomeetrit.

3. Kui kiiresti laeb kiirlaadija? 15 minutiga saate 100 kilomeetrit sõitu juurde.

4. Mis saab, kui aku tühi ja laadijat pole käepärast? Laadida on võimalik ka tavalisest pistikust.

Uus seadus nõuab avalikku ruumi rohkelt elektriautode laadijaid

Märtsis jõustus muudatus, mis nõuab laadimispunktide ja -taristu rajamist nii uute elamute kui ka mitteelamute parklatesse. Seoses sellega tuleb turule suur hulk aeglaseid laadijaid, kuna kinnistuomanikud ei hakka ilmselt investeerima kiirlaadijatesse. Laadijad peavad sisu poolest töötama avalikus režiimis. RUEX saab neid erinevatesse platvormidesse, näiteks Barkingusse, integreerida.

Loe lähemalt paragrahvist § 651: www.riigiteataja.ee/akt/130062020009