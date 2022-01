Freedom24 teeb investeerimise imelihtsaks

Freedom24 aitab igaühel kerge vaevaga investeerida aktsiatesse, börsil kaubeldavatesse fondidesse ja võlakirjadesse ning osaleda aktsiate esmasel avalikel pakkumistel ehk IPOdel. Lisaks teenib D-konto, mis luuakse kliendile automaatselt peale kauplemiskonto avamist, esimesest päevast alates intresse USA dollarite hoiustamise pealt.

Mõttest oma raha teenima panna kauplemiseni jõuab pelgalt minutitega, kuna kauplemisplatvormil tegutsema hakkamiseks pole vaja teha muud, kui avada investeerimiskonto ning lasta end tuvastada tagamaks, et tegemist on tõesti õige inimesega. Loetud minutitega ongi kogu põnev investeerimismaailm teile valla. Kaubelda saab väärtpaberitega nii Euroopa kui ka Ameerika ja Aasia börsidel. Ühe klikiga saab investeerida kasvõi tervetesse tööstusharudesse kaubeldes suurimate varahaldusettevõtete fondidega. Lisaks saab investeerida üha populaarsemaks muutuvasse aktsiate esmastesse avalikesse pakkumistesse.

Raha on turvaliselt kaitstud. Freedom24 platvormi emaettevõte Freedom Holding Corp. on Nasdaqi börsil ainuke noteeritud Euroopa maakler. Ettevõttel on 3,8 miljardi dollari suurune kapitalisatsioon, mis annab tugeva kindluse ettevõtte pikaajalisest toimimisest. Ettevõte vastutab oma tegevusega kolme regulaatori ees, kaasaarvatud Saksamaa Föderaalne Finantsjärelvalve ning USA Väärtpaberi- ja Börsikomisjon. Lisaks on iga kliendi vara kindlustatud 20 000€ ulatuses. Kõike eelnevat arvesse võttes on usaldanud kliendid ettevõtet rohkem kui poolt miljardit dollarit oma vara haldama.

Raha saab teenida ka lihtsalt jalg üle põlve istudes. Kõigile, kes avavad platvormil oma kauplemiskonto, avatakse automaatselt ka D-konto, kus hoiustades USA dollareid teenib igapäevaselt intresse 3% aastas. Niisiis kasvab raha ka passiivselt mitte midagi tehes. Kontot täiendada on väga mugav kas siis kaardimaksega, pangaülekandega ilma igasuguse vahendustasuta või siis oma kauplemiskontolt paari klikiga D-kontole või vastupidi ning raha laekub kohe.

Kauplemisplatvorm on väga mugav ning pidevalt uuenev

Freedom24 on mõeldud kasutamiseks nii iOS-i kui Androidi jaoks. Platvorm on pidevalt uuenev, aidates teha valikud võimalikult lihtsaks kõigile. Näiteks viimases uuenduses lisati „Minu loendid“ jaotises uus rühmitamisvõimalus riigi järgi, mis tähendab et nüüd saab huvipakkuvaid väärtpabereid sortida lisaks nimele, hinnale ja hinnadünaamikale ka börsi asukohariigi järgi.

Viimases uuenduses lisati ka uus rubriik „Mida osta“ erinevate väärtpaberite valikutega, mis sisaldab Freedom Finace Europe’i hinnatud analüütikute hetkesoovitusi. Igas valikus on selle nädala enim ostetud ja müüdud väärtpabereid, USA kalleimate ettevõtete aktsiaid, USA ja Euroopa kõige kiirema hinnatõusuga väärtpabereid, varaseimaid IPO-sid ning investorite portfellides enim hoitavaid aktsiaid. See teeb kauplemise lihtsaks ka algajale, kes saab vaadata, mida teised on ostnud ning teha oma valikud näiteks selle järgi.

Mis on Freedom24? Mobiilne väärtpaberite, aktsiate, fondide jms kauplemisplatvorm nii Apple kui Android telefonidele ja tahvlitele. Selle loojaks on Freedom Finance Europe Ltd kelle emafirma on Nasdaqi börsil ainuke noteeritud Euroopa maakler. Ettevõttel on kontorid USAs, Saksamaal, Küprosel, Venemaal, Kasahstanis, Ukrainas, Usbekistanis. Platvormil on üle saja tuhande kliendi, kes on usaldanud kokku rohkem kui pool miljardit dollarit oma vara valdusettevõtte kasutusse ning see summa on pidevalt kasvav.