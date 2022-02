Kas reisiaktsiad muutuvad taas aktuaalseks?

Reisiaktsiad (travel stocks) ehk reisi- ja turismiettevõtete aktsiad said korralikult pihta koroonaviiruse esilekerkimisega. Sisuliselt päeva pealt lõppenud reisid ja täielik kaos lähituleviku suhtes, suuresti tänu esimesele koroonalainele, muutus näiteks maailma suurima kruiisiliinide operaatori, Carnivali aktsia ühe kuuga peaaegu 4 korda väiksemaks.

Eelmise aasta aktsiaturgude karusell mõjus reisi- ja turismiettevõtetele erinevalt

Eelmine aasta oli üldiselt aktsiaturgudele väga edukas ning enamus indekseid tõusid mitukümmend protsenti. Küll aga ei läinud nii hästi kõikidel reisiaktsiatel. Kui suurimate online reisi- ja broneerimisettevõtete nagu näiteks Booking.com ja Expedia.com ning suurimate hotellikettide nagu Marriot ja Hilton aktsiad tõusid 2021. aastal mitukümmend protsenti, siis üldiselt, mõne erandiga (nt American Airlines), lõpetasid suured lennufirmad (Southwest Airlines, Delta, China Southern Airlines) ja kruiisioperaatorid (Carnival, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean) aasta sisuliselt sama koha peal, kus alustasid.

Veel hullemini läks Euroopa suurtel lennufirmadel nagu Air France/KLM ja Lufthansa, kes kaotasid eelmine aasta oma aktsiaväärtusest vastavalt umbes 20 ja 40 protsenti. Kolmas suur, IAG, suutis jääda nulli. Euroopa suured hotelliketid nagu IHG ja Accor suutsid oma aktsiat pigem säilitada.

Mida on oodata käesoleval aastal?

Uus aasta on alanud ning koos sellega ka järjekordne koroonaviiruse laine, millel nimeks omikron. Kuigi nakatunuid on rohkem kui ei kunagi varem ning vaktsiinid ei tundu selle tüve vastu ka immuunsust andma, on siiski turismiettevõtted tagasihoidlikult optimistlikud kui rääkida lähitulevikust.

Esiteks on tulemas uue põlvkonna vaktsiinid (näiteks Pfizeri Paxlovid) ka tablettide näol. Teiseks on järjest rohkem inimesi kas vaktsineeritud või läbipõdenud ning mingi hetk võiks muutuda pandeemia endeemiliseks. Kolmandaks on inimesed lihtsalt väsinud kodus istumisest ning soovitakse jälle maailmas ringi rännata, mida kinnitab ka Google otsingumootori analüüs, kus reisipakettide ja lennu- ning hotellipiletite broneerimine on järjest enim otsitud sõnad.

Põnevad aktsiad, mida vaadata

Royal Caribbean Cruises (RCL) – Turuosalised on RCL osas optimistlikud ning usuvad, et on suhteliselt hea võimalus nende reisijate taseme taastumiseks pandeemiaeelsesse aega ja seda juba lähima aasta jooksul. Pandeemia pole püsikliente eemale peletanud vaid nad on oma olemasolevad piletid muutnud krediidiks tulevaste reiside tarbeks.

Ettevõtte nüüdseks endise, 30 aastat pukis olnud, tegevujuhi (astus tagasi 3. jaanuaril) Richard Faini sõnade kohaselt on broneeringute arv tulevaseks suveks erakordselt suur ning kogu 2022. aastaks normaalsel tasemel, lisaks kõrgemate hindadega kui enne pandeemiat. Ta lootis, et see loob pikalt oodatud rahavoo, mida on vaja võlgade tagasimaksmiseks, oma tehnoloogiasse reinvesteerimiseks, jätkusuutlikkuse edendamiseks ning uutesse laevadesse investeerimiseks.

Viimase aasta kõik kvartalid on näidanud stabiilset tootlikkuse kasvu, mis on turud teinud ettevaatlikult optimistlikuks. Ettevõte loodab oma 61st laevast aasta lõpuks tagasi saada 50. 2021. aasta kolmanda kvartali aruandes teatas globaalne kruiisifirma umbes 457 miljoni dollari suurusest tulust, mis on märkimisväärne tõus võrreldes eelmise aasta 33.7 miljoni dollari suuruse kahjumiga.

Kvartalitulemused andsid kinnitust, et asjad on liikumas ülesmäge. Oodatav keskmine sihthind on 100 dollarit aktsia kohta ehk umbes 31% tõus.

American Airlines (AAL) – Maailma üks suurimaid lennufirmasid on jälle nägemas reisijate arvu kasvu. 2021. aasta kolmanda kvartali käive oli peaaegu 9 miljardit dollarit, mis on 20% rohkem kui teises kvartalis ning lisaks teatas ettevõte ootamatust 169 miljoni dollari suurusest kasumist.

Neljanda kvartali tulemusi mõistagi veel pole, kuid see on tänu pühadele üks suurima käibega aegu ning ettevõte ise loodab sel perioodil saavutada vähemalt 6000 väljumist päevas. Lennufirma sai raskete aegade üleelamiseks vähemalt 5,8 miljardit dollarit föderaalset palgatoetust, mis on aidanud rasked ajad üle elada nii sujuvalt kui võimalik.

Kõike eelnevat arvestades tasub kindlasti lennufirmal silm peal hoida ning eeldatav keskmine sihthind on 22.4 dollarit aktsia kohta ehk umbes 42% tõus.

Airbnb (ABNB) – Globaalsel majutusvahenduse ja -broneerimise ettevõtte lehel on kokku üle 5 miljoni majutuse peaaegu igas riigis üle maailma. Tänu sellele leiab endale koha igat tüüpi reisija, olgu selleks puhkajad oma esimesel välisreisil, üliõpilased, kes soovivad välismaal õppides elada kellegi kodus, inimesed, kes suurema osa aastast rändavad ringi või siis seiklejad, kes tahavad igal õhtul midagi uut. Airbnb ühendab nad kõik.

Kogu selle juures võtab muidugi ettevõte teenuse kasutamise eest vahendustasu. Tänu koroonapiirangute lõdvenemisest on inimesed jälle rohkem liikvel ning ettevõte on taastumas. Eelmise aasta kolmanda kvartali käive oli 2.24 miljardit dollarit, mis tõusis aastaga 67%. Majutussektor on jälle õitsemas ning viimase kolme kuuga on tulemused paranenud veelgi 29%. See tähendab, et kliendid broneerisid vaid kolme kuuga 79.7 miljonit korda majutust ning hoolimata kestvast pandeemiast teenis ettevõte kolmanda kvartali kõigi aegade suurima tulu ja puhaskasumi.

Kuigi linnadevahelised ja piiriülesed marsruudid ei ole veel taastunud pandeemiaeelsele tasemele, siis loodab ettevõtte finantsjuht Dave Stephenson, et praegused reisitrendid jätkuvad vähemalt aasta lõpuni. Keskmiseks oodatavaks sihthinnaks on 195 dollarit aktsia kohta ehk umbes 41% tõus.

Expedia Group (EXPE) – Samuti üks suurimaid majutusvahenduse ja -broneerimise ettevõtteid, kes majandab näiteks selliseid lehti nagu Expedia ja Vrbo. Nad käitavad piletimüüjaid ja metaotsingumootoreid, mis pakuvad veebis majutusvõimalusi otsivatele reisijatele sihtkohateavet.

Expedia sai tänu koroonapandeemiale tunda väga järsku käibelangust nagu kogu sektorgi, kuid viimased majandustulemused lubavad aimata, et tumedad ajad on möödas. 2021. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 362 miljonit dollarit, mis on rohkem kui pool miljardit suurem kui eelmise aasta 221 miljoni suurune kahjum ning on jõudmas 2019. aasta tasemele, kus puhaskasum oli 409 miljonit dollarit.

Korrigeeritud EBITDA ehk kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni, oli teist kvartalit järjest positiivne ning oli 855 miljonit, mis tähendab 181% kasvu eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes, kus EBITDA oli 304 miljonit dollarit. Kolmanda kvartali müügitlu oli 2,96 miljardit dollarit, mis on peaaegu 2 korda suurem kui aasta tagasi samal ajal (müügitulu oli 2020.a 3. kvartalis1.5 miljardit dollarit) ning lähenemas pandeemiaeelsele ajale, kus 2019. a. kolmanda kvartali müügitulu oli 3.55 miljardit dollarit.

Ettevõtte tegevjuht Peter Kern ütles tuluaruannet kommenteerides, et vaatamata jätkuvale volatiivsusele reisimise taastumises tegi ettevõte majandustegevus väga korraliku kolmanda kvartali, tänu Vrbo suurepärasele tulemusele ja ka riigisisese reisimise kasvule ning tegelikult sisuliselt kõigis ärivaldkondades, kus osaletakse. Kern usub, et ettevõte muutub majanduse taastumise käigus veel palju agressiivsemaks. Oodatav keskmine sihthind on 203 dollarit aktsaia kohta ehk umbes 18,7% tõus.

Las Vegas Sands (LVS) – Meelelahutus ja vabaaja hiiglane LVS haldab kuurorte, mis hõlmavad endas kasiinosid, hotelle ja konverentsikeskusi. Eelmise aasta kolmanda kvartali tulemustest selgub, et ettevõtte müügitulu kasvas 857 miljoni dollarini, mis on 92% rohkem võrreldes 2020.a. kolmanda kvartaliga. Puhaskahjum oli aga 368 miljonit, mis on muidugi märkimisväärselt parem kui aasta enne seda, kus puhaskahjum oli 565 miljonit dollarit.

Ettevõtte piiranguteta sularahajääk oli sama kvartali lõpus 1,64 miljardit dollarit. LVS tegevjuht Robert Goldstein märkis, et pandeemiaga seotud piirangute karmistamine mõjutas nende kvartali majandustulemusi päris palju, kuid vaatamata sellele suutsid nad igal turul saavutada positiivse EBITDA.

Viimastel kvartalitel on LVS keskendunud kiiresti kasvavatele Aasia asukohtadele. Selle ühe tulemusena teatas ettevõte 2021. aasta märtsis oma Las Vegase kinnisvara ja äritegevuse müügist ligikaudu 6,25 miljardi dollari eest ning tehing peaks saama lõpule selle aasta esimesel poolel. Keskmine oodatav sihthind on 52 dollarit aktsia kohta ehk umbes 23,8% tõus.

Booking Holdings (BKNG) – BKNG on suurim globaalne majutusvahenduse ja -broneerimise ettevõte, mis haldab mitmeid piletimüüjaid ning lennupiletite, hotellide, majutuse ja autorendi metaotsingumootoreid. Tegutsetakse mitmetel platvormidel nagu Booking.com, Priceline.com ja Agoda.com.

Koroonavaktsiinide kasutuselevõtt ja reisipiirangute järkjärguline vähenemine on elavdanud reisimist ning nende aktsia on väga ilusti pandeemiast taastunud olles juba praegu kõrgemal kui ennem koroonaviirust. Lisaks tegutseti strateegilisel tasemel väga ettenägelikult ning pandeemia alguses koguti ja kasvatati märkimisväärselt kapitali, et saada järgnevaks paariks aastaks likviidsust, sest eeldati, et tulubaas kaob tagant ära. Vähendati ka töötajaid üle kogu maailma pea veerandi võrra ning sellega vähendati tublisti ka kulusid. Nende tegevuste tulemusena püsis BKNG aktsiabilanss väga stabiilsena.

Hämmastavalt kasvas firma sularahajääk eelmise aasta märtsi lõpust 4 miljardi dollari võrra ning oli 30. septembri seisuga 11,2 miljardit dollarit, tehes ettevõttest ühe usaldusväärseima reisifirma planeedil. Hoolimata suurest kulude kärpest jätkati investeerimist teadus- ja arendustegevusse ning uuendustesse. Üks lubavaimaid algatusi on “ühendatud reisivisioon”. Idee on pakkuda sujuvat kliendikogemust, mida toetavad keerukad maksesüsteemid. See peaks aitama vähendada kulusid ning tõsta üldist konversiooni- ja uuendamismäära, mis toob kaasa suurema tulude kasvu.

Ettevõte on viimastel kuudel olnud ka tihedalt seotud erinevate ühinemiste ja ülevõtmistega. Novembris osteti 1,2 miljardi dollari eest üle Getaroom eesmärgiga suurendada reisisektori turuosa ja laiendada partnerlussuhteid. Lisaks on ostujärjekorras 1,83 miljardi dollari eest Etravel Group, et pakkuda klientidele lihtsamat lendude broneerimist ilma igasuguse kõrvaliste probleemide ja ooteaegadeta. Lisaks kõigele on BKNG tütarettevõte Kayak koos Inovia Capital for Life House’iga juhtinud 60 miljoni dollari suurust C-seeria rahastamisvooru uue teenuse turule toomiseks.

Booking Holdings on teinud väga tugeva eelmise aasta kolmanda kvartali tulemuse, kus broneeritud ööbimiste arv kasvas kolmandat kvartalit järjest, ennekõike tänu parematele Euroopa tulemustele. Müügitulu oli 4,68 miljardit dollarit, mis on enamvähem samas suurusjärgus pandeemiaeelse ajaga ja üle kahe korra rohkem 2020. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes.

Kuigi jätkuvalt kehtivad erinevad piiriülesed reisipiirangud, siis kõik eelnev lubab ettevõttele väga sujuvat edasiminekut tulevaseks aastaks. Keskmine oodatav sihthind on 2814 dollarit aktsia kohta ehk umbes 19% tõus.