Andres Kase: tulemuslik juhtimine, koostöö ja sooritus igal ajal

Nii Eesti teenindus- kui ka tootmisfirmades on palju potentsiaali. Tootmise korralik organiseeritus toob parema tulemuslikkuse just keerulisel ajal ja omast kogemusest ütlen, et Eesti toomisettevõtte juhtimisel saab 4x100 teatejooksu eeskujuks võttes tulemuslikkust tuntavalt palju tõsta, selgitab koolitaja Andres Kase.

Mulle meeldib eesmärgipärase juhtimisele ja tegutsemisele paralleele tuua spordist. Minu lemmik on 4x100 teatejooks ja selle ühtsus, organiseeritus, tiimi rollide jaotus, kokkulepped ja fookus. Juhtimise ja tugifunktsioonide tiimide sees ja vahel tuleb luua teatejooksuga sarnane valmisolek, vaimsus ja võidujanu. Foto: Andres Kase, Opstar Profit koolitaja

Tutvu ka firmadega, kelle tulemuslikkust on lean-agile tootmisjuhtimise koolitus juba parandanud

VMT Tehased, Viljandi Aken ja Uks AS, Palmse Mehaanikakoda OÜ, OÜ Puidukoda, OÜ Leigola, Wermo AS, Cleveron AS, MRPEasy OÜ, BonSoya OÜ, ABB AS, Ouman Estonia OÜ, Instrumentarium Optika OÜ, DAG Reklaam OÜ, AS Balsnack International Holding, Eesti Höövelliist OÜ, AS Voka Masin, KrahPipes OÜ jt. OpstarProfiti tootmisjuhtimise koolitustel on tänaseks osalenud paljude edukate Eesti ettevõtete juhid ja tiimiliikmed ning koostöö on kestnud juba aastaid: ASAS,OÜ, OÜ, OÜAS,AS,OÜ,OÜ,AS,OÜ,OÜ,OÜ, ASOÜ, ASOÜ jt.

Keerulised metallkonstruktsioonid, puit, toit, tervishoid, reklaam, elektroonika, pakirobotite tootmine, lisaks ka lihtne ja hästi töötav tootmistarkvara – see on näide üliheast kooslusest, kus õpitakse juba üksteiselt palju kasulikku. Eesmärgistatud, ohjatud ja kohanev tegutsemine on oluline absoluutselt igale ettevõttele – nii verinoorele kui ka juba eakamale.

Kuidas tagada, et aja, raha ja tegevuste raiskamine on minimeeritud ning iga tiimi liige täielikult kaasatud ja organiseeritud? Tule registreeru siin , õpetan ja näitan muuhulgas lihtsat, töötavat, praktilist sisu, mille tulemuseks võib olla tootlikkuse mitmekordne kasv vaid mõne kuuga.

Kõige olulisem näitaja on koolitusel osalenud ettevõtete tootlikkuse ja seega ka kasumlikkuse paranemine, mitte vaid osaleja rahulolu. Koolitus üksi ei taga tulemust, aga selge on, et nimetatud ettevõtted on hästi juhitud – see tähendab, et juhid teevad õigeid otsuseid, saates ka õigeid inimesi õigele koolitusele. Need juhid kindlustavad oma konkurentsivõimet.

Opstar Profit OÜ tootmisjuhtimise koolituse osalejad külastamas VMT Tehaseid, mis on väga hea näide süsteemsest ja sisulisest juhtimisest tööstussektoris. Kui koroonapandeemia alt ei vea, külastatakse koolituse raames ettevõtteid ka edaspidi. Foto: Opstar Profit

Tootmisjuhtimine või teenindusjuhtimine – operatsioonide juhtimine on kõikjal

Vihmase ilmaga jalutades saab inimene palju märjemaks, kui kiirelt ja sihipäraselt joostes. Olles treenitum ehk tõhusam, läbime vihma käes vahemaa kiiremini ja jääme ka kuivemaks. Sinu ettevõtte teenustele ja toodetele jaotuvad mitmed olulised kulud, mis on nagu vihma käes olek. Koolitusel õpime, kuidas leida üles raiskamised ja neid elimineerida – ehk olla tootlikum, et toodetele jaotuks vähem kulusid ja saada nii konkurentsivõimelisemaks.

Õige juhtimine on alati agiilne ja ka lean

Õige juhtimine oli ja on alati agiilne ja ka lean, seda nii 500, 300, 30 või 20 aastat tagasi. Tootmisjuhtimise printsiibid ehk tootmiskorraldus ja hästi organiseeritud operatsioonid on justkui tark, isekohanev süsteem, mis ei jäta teid keerulisel ajal hätta - jätkuv parendamine on hügieenifaktorina selle läbiv osa.

Majanduse elavnemise, aga ka ja kriisiolukordadega kaasneva prognoosimatuse, ootamatute muutuste ja kaasnevate ressursikulude kasvu tingimustes on kasutatava tööjõu nutikas rakendamine ja kohanemine veelgi olulisem.

Meeskondade tootlikkuse hoidmiseks ja olukorraga kohanemiseks on vaja õiget infot detailidest ja tervikust – nõudlusest ja varudest kogu ahelas. Laoseisudest nii enda kui ka tarnija laos, teenindajate või operaatorite olemasolust ning töökohtade ja seadmete koormatusest. Kui kontrollid paremini ahelat ja eelkõige sõltumatut nõudlust väljaspool maja, siis kontrollid veel paremini sõltuvat nõudlust majas sees. See kehtib müügijuhile, tegevjuhile, tootmisjuhile, projektijuhile, ostujuhile, laojuhile kui ka meistrile, insenerile, eestöölisele. Iga töötaja peab arvestama oma tasandi ja rolli muutujatega – süsteemi põhimõtted on sarnased ja selline lähenemise koolitusel sobib iga tasandi juhile või spetsialistile. Iga grupp saab olla justkui 4x100 tiim.

Kui kontrollid sõltumatut nõudlust väljaspool maja, siis kontrollid sõltuvat nõudlust majas sees. Andres Kase Opstar Profit koolitaja

Koolitaja Andres Kase hoiab protsessid lihtsalt sisulised ja teeb seda, mida vaja. Süsteemne juhtimine = juhtimissüsteem. Foto: Opstar Profit

Tõhusus ja raha kaob kiirelt, kui teha vaid mugavaid otsuseid

Olenevalt ettevõtte keerukusest, on vaja erinevaid programme, tarkvara või rakendusi, aga veelgi olulisemad on sisulised teadmised nende programmide ja kogu juhtimissüsteemi toimivuse printsiipide osas. Teatud baastõed ei muutu.

Miks me kaotame raha ja tõhusust mitmel tasandil?

Kui me ei panusta nutikalt sisemisse koostoimesse, tõhususse, värbame või suuname tegevust allhankesse kergekäeliselt, kaotame olulisel „viljakoristuse“ perioodil tõhusust topelt ja just raha mitmel tasandil. Just olemasolevate töötajate märkamine ning oskuslik kaasamine tõstab märkimisväärselt ettevõtte tulusust. Ettevõtte juhtkond ja ka töötajaskond ise peab olema ettevaatlik, et keerulisematel aegadel liialt inimesi ei värbaks või liialt mugavaks ei muutuks – tuleb koos mõelda ja tegutseda. Suur tähtsus on suhtumisel, et lahendus on alati olemas ja pole olemas „EI SAA“ olukorda. Küsimus on pigem selles, millal, kuidas ja kui kallis?

Kuidas saavutada rohkem olemasolevaga – normatiivid paika!

Nagu ka 4x100 meetrit ei jookse kolmekesi, siis vajalikust vähem ressursse viib teid varem või hiljem hukatusse.

Normatiivid peavad olema targalt paigas ja seejärel tuleb mõelda, kuidas olemasolevaga nutikamalt tehes tootlikum olla ja kohaneda, kui osa töötajatest on haiguslehel, puhkusel või koolitusel. Iga liigne värbamine toob kaasa tootlikkuse languse – juhendaja ja õpetatav ei anna teatud ajal kahekesi sedagi tulemust, mida juhendaja üksi. Lisaks toob see kaasa tasakaalutuse voogu. Ma ei väida, et ressursi lisamine kasvu puhul on vale ning kindlasti ei tohi alahinnata töötajate ülekoormuse riski, aga erinevus süsteemse tegutsemise ja kaootilisele rapsimise vahel on suur. Koolituse abil leiab ettevõtte juht kindlasti lisaressurssi firma seest.

Kõik kasvab – ära mine alati kaasa, mõtle oma peaga!

Melu on võimas - kõik kasvab - paljud juhid kiirustavad ja lisavad tihti tellimustele „varu“, et mitte ilma jääda. Kui tarne pole kindel, peaks „igaks juhuks“ rohkem tellima. Samuti tehakse tihti nii ka värbamisega ning unustatakse senise töötaja väärtus ning innustamine. Vahel on silmade avamiseks vaja kõrvaltvaatajat, head treenerit, utsitajat.

Väga oluline on, et juhid õpivad ja kannavad edasi õiget teadmist ja suhtumist – olla iga hetkega parem, kui oldi varem. Samamoodi on oluline, et juhitavad annavad võimaluse ennast juhtida. Võimalus juhtida ei tähenda pea ees ahju tormamist, vaid tarka ja head diskussiooni.

Nii suhtumist kui ka seda, mis aitab ettevõttel süsteemselt tegutseda ja ka kohaneda, õpetatakse LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitusel ka osalejale. See sobib nii tootmise, ehituse, teeninduse, laonduse, vahenduse kui ka teiste valdkondade esindajatele.

Märtsi algusest kuni mai lõpuni toimub juba 7. korda Opstar Profiti PRAKTILINE LEAN-AGILE TOOTMISJUHTIMISE KOOLITUS, mis on sobiv nii operatiivtasandi juhtidele kui ka mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, tootmisjuhtidele, juhtidele, samuti ahela teistele võtmeisikutele (müügijuhid, ostujuhid, laojuhid, projektijuhid, protsessiinsenerid jne).

Agiilne ja kaasav juhtimine

Tulemusliku juhtimise loomulik osa on agiilsus ja kohanemisvõime. Agiilsest juhtimisest kõneldakse tänapäeval palju, aga tegu ei ole pelgalt moejoonega. Ja koroona on veelkord kinnitanud, et kohanemine on üle ilma järjest olulisem. Ei ole uudis, et kõik meie ümber, ka majanduses, areneb enam mitte aastate ja kuude, vaid nädalate ja päevadega. Täna areneb meie ümber kõik pigem nädalate ja päevadega. Konkurents muutub aina globaalsemaks, seega tuleb ka ettevõtteid juhtida agiilselt ehk kohanevalt.

Muutustest tingituna täiustuvad ja kohanevad ka juhtimisteooriad. Agiilsest juhtimisest ei saa mööda vaadata ühegi eduka ettevõtte juhtimisel. Oskuslikult kohanev ei pea olema mitte ainult ettevõtte juht, vaid kogu kollektiiv. Tulemus on parem, kui võimalikult paljud erinevate tasandite töötajad mõtlevad kaasa ja panustavad. Kõigil töötajatel võib olla ettevõtte jaoks tõeliselt väärtuslikke, rakendust väärivaid ideid ning inimene, kes tunneb, et tema initsiatiivi hinnatakse, on hoopis enam motiveeritud. Töötajate oskuslik kaasamine võib tõsta märkimisväärselt ettevõtte tulusust.

Mida paremini suudab uute väljakutsetega kohaneda ja olla initsiatiivikas iga töötaja, seda edukam on ettevõte. Kui töötaja näeb, et midagi saab teha ressurssi või aega säästvamalt, teeb ta vastava ettepaneku juhile, mitte ei oota, et keegi tema eest mõtleks. Avatud ja initsiatiivikat suhtlemist tuleb toetada. Ettevõtte juhid peavad arvestama, et nende väike viga võimendub järgmistel tasanditel märgatavalt. Sama käib õigel ajal tegemata jäänud otsuste kohta. Risk kahaneb, kui jagada vastutust madalamate tasanditega. Sama efekt on ka distsipliini, süsteemsuse, avatuse ja usalduse puhul.

Kõik esialgu ehk keerukana näivad mõisted saavad koolitusel selgeks lihtsate praktiliste näidete abil.

OpstarProfit pakub koolitusel tervikpaketti, kus nii teoorias kui ka praktikas saavad selgeks juhtimisega seotud mõisted nagu LEAN, Six Sigma, TOC, TPS (Toyota Production System) jne. Omandatavad teadmised leiavad rakendust kohe koolituse käigus. Koolituse peamine eesmärk ongi omandatavate teadmiste rakenduslikkus. „PANEME ASJAD JUHTUMA!“ on OpstarProfiti juhtmõte, märksõnadeks kohanemisvõime, kaasamine, inimhinge tundmine, nõudlikkus ja distsipliin.

LEAN juhtimine ja LEAN maja – näide heast juhtimissüsteemist

„LEAN või mitte LEAN. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja

LEAN juhtimisega olen tutvust teinud alates aastast 2003, mil alustasin tootmisjuhtimise õpingute käigus teoreetiliste materjalide uurimist ja kohest rakendamist ettevõttes Frontier Hockey OÜ, edasi juba sügavuti minnes, rakendasin seda paralleelselt ettevõtetes Efore AS ja Scanfil OÜ nii spetsialisti, tootmisjuhi kui ka tegevjuhina. Need praktilised kogemused on andnud võimaluse nii ise proovida kui ka teisi juhendada.

LEAN juhtimist ja selles sisalduvaid tööriistu on kõige lihtsam edasi anda LEAN MAJA joonise kaudu. Foto: Andres Kase, Opstar Profit koolitaja

LEAN juhtimisest on läbi põimunud ka LEAN-AGILE Tootmisjuhtimise koolitus

Igal meetmel on oma aeg, funktsioon ja tugevus nagu malemänguski erinevatel malenditel. Ka etturil. Kui Sa ei oska tervikut mõista, kaotad kogu mängu või raiskad ilmselge võidu puhul lihtsalt ressursse. Usun, et juhendan ettevõtte juhti süsteemselt juhtima nagu maletki mängima – sõltuvalt vastasest, mängu seisust, eesmärkidest ja võimalustest.

LEAN juhtimine ja selles sisalduvad tööriistad on äärmiselt hea näide lihtsast ja loogilisest parendusi taotlevast juhtimissüsteemist, mida on kõige lihtsam edasi anda LEAN MAJA joonise kaudu. Seal on olemas kõik, mis vaja:

• Eesmärk, ülesanne, vajadus - pakkuda väärtust oma kliendile;

• Loogiline struktuur ja konstruktsioon;

• Aluspinnas;

• Vundament;

• Püstised sambad, kandvad seinad, mis toetuvad kindlalt ja tasakaalustatult vundamendile;

• Laetalad;

• Sarikad ja katus tervikuna.

Majale on sisse puhutud hea vaim ja hing – inimlikkus ehk inimlik inimene. Tegelikkuses pole maja keskmes lihtsalt inimene, kui kõige olulisem väärtus organisatsioonile, vaid suhtumine ning meelsus, mille taga on avatult ja ka peidetult kõik, mis inimese juures loomulik - tema head ja vead, tema positiivsed, negatiivsed, parandamist võimaldavad ja mitte võimaldavad isiksuseomadused.

OpstarProfiti tootmisjuhtimise koolitus pakub: -AVATUD JA ASJAKOHASEID ARUTELUSID -LOENGUID, ESITLUST JA SLAIDE -ETTEVÕTETE KÜLASTUSI JA "NINA SISSE" MUDELIT - külastame oma ala tugevaid tegijaid, kui koroonapandeemia alt ei vea. Kui viiruse kiire levik takistab, asendub külastus lisateemadega, päevade arv jääb samaks. -KOOLITUSEL OSALEJATE ENDI ETTEVÕTETE KÜLASTUSI (kokkuleppel) -REAALSELT TULEMUST ANDVAT PARENDUSPROJEKTI -TOOTMISMÕTLEMIST ARENDAVAID GRUPI- JA INDIVIDUAALTÖID -MEESKONNAMÄNGE -PRAKTILISI ja ELEKTROONILISI ABIMATERJALE - koolitaja koostatud ja värviliselt trükitud brošüüri "Tulemuslik Tootmine – 5S süsteemi juurutamine" ja värvitrükis köidetud koolituse slaide (märkmete tegemise võimalusega). Kasuta töökohal edasi! OpstarProfiti tootmisjuhtimise koolitus toimub Grand Hotel Viljandi konverentsiruumis märtsi algusest mai lõpuni ja sisaldab endas 7. kohtumist ja 56 akadeemilist tundi.