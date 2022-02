BloomEst muudab Eestimaa kauniks, varustades kodumaiseid aiandeid ja puukoole taimede algmaterjaliga

Kuigi toiduainete puhul oleme juba harjunud “eelistama eestimaist”, siis ilutaimede teemal on arenemisruumi veel rohkesti. Olenemata sellest, kas oled hulgiostu tegev ettevõte, taimelaata või lillepoodi külastav eraisik, tasub uurida, kas pakutava ilutaime näol on tegemist importkaubaga või on see kasvanud kohalikes tingimustes.

BloomEst OÜ on aastast 2017 Eesti turul tegutsev ettevõte, kelle üks põhilisi tegevussuundi on edendada kohalikku tootmist, pakkudes parimat algmaterjali noortaimede ja seemnete näol, mille on välja töötanud maailma juhtivad taimesortide aretajad.

Ettevõttes taimmaterjalide müügi ja konsultatsiooni eest vastutav Mall Kaldas kinnitab, et ei ole vahet, kas kliendi näol on tegemist suure või väikese ettevõttega. „Pakume terviklahendusi sõltuvalt kliendi soovist ja nägemusest, aiandi tingimustest ja tehnilisest varustusest. Pakume kliendile tema kasvatustingimusi arvestades sobivaid sorte ja nõustame igal ajal võimalike küsimuste ja probleemide korral.”

Virtuaalse aiandite kaardi leiad www.bloomest.ee/aiandid

Kes on BloomEsti kliendid?

“Enamik meie kliente on üle Eesti asuvad lillekasvatusega tegelevad aiandusettevõtted: suur- ja väiketootjad. BloomEsti ühe asutajana olen selle valdkonnaga olnud seotud üle 25 aasta. Tore näha, et aianduse valdkond on sedavõrd palju muutunud, et tegevusala on levinud üle terve Eesti ja ei ole koondunud ainult n-ö tõmbekeskustesse. Meie kliendibaasis on enam kui 200 aktiivselt aiandustootmisega tegelevat ette­võtet, kes lisaks koduaedadele kaunistavad ka haljasalasid uhkete lilleamplite ja -tornidega.

Siinkohal tahaksin kohe mainida, et kindlasti saaksime linnahaljastust veel uhkemaks ja mitmekesisemaks muuta, aga selleks tuleb arvestada aiandussektori omapäradega. Kuna taimede ettetellimise protsess on pool aastat pikk, taimedega seotud hanked võiks välja kuulutada sügisel, mitte varakevadel, nagu meil praegu kombeks on, siis on suurem tõenäosus saada soovitud sorte vajalikus mahus ja õigel ajal. Lisaks oleks omavalitsustel mõistlik sõlmida haljastuslepingud mitte ühe, vaid näiteks kolme aasta peale nagu Lätis. See annaks haljastusettevõtetele suurema võimaluse soetada hooldustöödeks vajalik tehnika ja planeerida tööjõudu.”

Miks nad just BloomEstit eelistavad?

„Esiteks on BloomEsti tugevuseks väga hea koostöö oma klientidega, kes julgevad meiega konsulteerida, kuna usaldatakse meie teadmisi. Oluline on ka see, et oleme klientide jaoks pidevalt olemas ja meie käest saab nõu kiiresti. Kas nüüd just 24/7, aga ega sellest palju puudu ei jää.

Teiseks, teeme koostööd maailma innovatiivsemate sordiaretajatega, kelle tooted on Eesti aiandustootjatele tuntud ja aastatega oma kvaliteeti tõestanud. Meie valikus on hulgaliselt eksklusiivsorte, mille ainuesindusõigus Eesti turul on BloomEstil.“

Miks see sordiaretus nii oluline on?

“Sordiaretus on kõige alus! Taimede sordiaretus on väga ressursi- ja töömahukas, aastaid aeganõudev protsess, mistõttu on see koondunud suurte ja jõukate Hollandi, Saksa ja Iisraeli firmade kätte. Sordiaretuse käigus parandatakse peale õieilu ka kasvukuju ning võimet moodustada õiealgmed võimalikult varakult, valgustundide arvust sõltumatult. Energia kokkuhoid kiirekasvuliste sortide kasvatamisel on taimekasvatuse ääretult tähtis aretussuund. Need kõik on suured aiandusteaduse edusammud, mis osutuvad kõigile eestimaalastele kättesaadavaks.”

Kuidas on Covid aiandussektorile mõjunud?

“Meie hinnangul on mõju olnud pigem positiivne: kinnised piirid ja inimeste liikumine maakodudesse on viinud olukorrani, kus huvi kõige värske, õitsva ja kauni järele suurenes hüppeliselt. Toetamaks oma kliente Covidi alguskuudel tegime BloomEsti virtuaalse aiandite kaardi, kus leiab koos kontaktandmetega kodumaiste lille- ja köögi­viljakasvatajate müügipunkte. Loodame, et nii mõnigi maakodu omanik leidis selle kaudu oma naabruskonnas toreda lille­kasvatajast pere ja sai oma aiale täienduse uhke ampli või püsilillepeenra näol.”

Kuidas julgustada Eesti inimesi eelistama eestimaiseid suve- ja püsililli?

“Eestis kasvatatud suvelilled on hea hoolduse korral palju pikemalt kaunimad ja kestvamad. Kodu­maal kasvatatud püsililled on harjunud meie heitlike ilmastikutingimustega ja on kasvatatud traditsioonilist agrotehnikat järgides, kasutamata kasvu kiirendavat kõrget väetusfooni ja kasvuregulaatoreid. See tähendab, et selliselt ei jää taim „nõudlikuks“ edasisel kodusel kasvatamisel. Kõige tähtsam on aga see, et ostes taimelaadalt, turult või lillepoest eestimaist toodangut, saab ostja kaasa ka hea nõu ja kasvujuhendi otse kasvatajalt endalt. Sellist luksust importkauba soetajal ei ole. Me kasvatame väärt kaupa ja võiksime rohkem kaitsta oma turgu, seeläbi ka töökohti maapiirkondades. Näiteks Eesti aiandustootjal on pea võimatu Läti turule müüma minna, aga usinad lätlased on meie turgudel sagedased kauplejad.”

Eelistagem kodumaist taimetoodangut. Sellega me märkame ja tunnustame Eestimaa toredaid ja töökaid inimesi, kes kasvatavad neid kauneid lilli, mis kaunistavad meie koduaedu ja haljasalasid!