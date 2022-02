Emajõe Veevärk püüdleb paremate süsteemilahenduste poole

Viies maakonnas veeteenuseid osutav Emajõe Veevärk on pidevas muutumise protsessis, milles hea IT-partner on kuldaväärt abimeheks.

Emajõe Veevärgi juhi Andres Aruheina sõnul vahetas ettevõte mullu välja IT-haldusteenust pakkuva ettevõtte ning samuti seadmete kaugjälgimise ja -juhtimise partneri. Lisaks mõeldakse dokumendihaldus ja CRM süsteemi uuendamise peale. „Oleme pidevas muutumise protsessis, kus tahame end kogu aeg paremaks teha,“ ütles Aruhein.

IT-partner peab pakkuma täisteenust

Kuna Emajõe Veevärk on oma olemuselt väikeettevõte, siis ei ole majanduslikult mõttekas ettevõttesse eraldi väga tugevat IT-spetsialisti palgata. „Soovisime leida endale head partnerit, kes meie ettevõtte vajadused ära kataks, “ ütles Aruhein. „Hea IT-partneri kriteerium on see, kas leiame optimaalsete kuludega mõistlikud lahendused erinevatele tekkivatele probleemidele.“ Senise IT-haldaja asemel teeb Emajõe Veevärk nüüd koostööd Teliaga.

Emajõe Veevärk soovib alati kasutada võimalikult kaasaegseid tehnoloogiad, näiteks on nende teenus mõõdetud 99,9% ulatuses kaugloetavate arvestitega, samuti proovivad nad olla kontoris ja suhtluses klientide ning partneritega nii paberivabad kui võimalik. Lisaks on neil palju kliendiandmeid, mida tuleb koguda ja hoida nii kaitstuna kui võimalik. See kõik tähendab ka hästitoimivaid erinevate protsesside haldamise süsteeme, mis omakorda nõuab võimekat IT-partnerit . „Erinevate IT-süsteemide hooldus ja haldus, tekkinud probleemide kiire lahendamine, uutele arendustele lahenduste pakkumine,“ loetles Aruhein heale IT-partnerile esitatavaid soove. „Kui minu käest näiteks küsida, et millist protsessorit te tahate kasutada, siis ma ei oska vastata. Pigem tahan ma, et meil oleks partner, kes seda ise teaks ja pakuks täisteenust.”

Andmete hoidmisel on parem karta kui kahetseda

Kõik ettevõtted, kellel tekib palju kliendiandmeid, teavad, kui delikaatselt ja kaitsvalt tuleb neisse suhtuda. Emajõe Veevärk on end loomulikult vajalike direktiividega kurssi viinud ja konsulteerinud Andmekaitse Inspektsiooniga. Aruheina sõnul on nad lähtunud põhimõttest, et andmekaitse osas edastatakse nii kliendile kui töötajatele võimalikult lihtsad, aga täpsed juhised. „Kindlasti ei lähe me kliendi juurde pikkade ja keeruliste tekstimassiividega,“ märkis ta.

Aruheina kinnitusel on ettevõte andmete kaitsmiseks nõudnud sageli isegi karmimaid meetmeid kui senised IT-partnerid on tahtnud pakkuda. „Telia on meie sellealaseid soove aktsepteerinud. Andmete kaitse puhul on alati parem karta kui kahetseda ja varasemalt on ka olnud olukordi, kus karmid turvareeglid on meid päästnud rünnakukatse eest,“ rääkis Aruhein.

Oma andmeid hoiavad nad dubleerituna erinevate serverite ja pilve vahel ning loomulikult on need krüpteeritud. „Varundamine ja topeltvarundamine tundub mulle väga elementaarne, sest sain sellega ise valusad vitsad ülikooli lõpetamisel 25 aastat tagasi, kui pidin kolme päevaga kogu lõputöö uuesti kirjutama. Nimelt jooksis vahetult enne väljaprintimist arvuti, milles töö asus, kokku, ja kõik läks kaduma, sest koopiat mul polnud tehtud,“ meenutas Aruhein.

Eeloleval aastal loodab Emajõe Veevärk ühe olulise verstapostina saada oma geoinfosüsteem tööle uuel platvormil. Ettevõte teeb seda oma jõududega, et saada täpselt oma vajadustele vastav süsteem.