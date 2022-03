Elektrihinna kõikumine muudab Energiapartneri lahendused asendamatuks

Kolm suuremat elementi, millega Energiapartner tegeleb, on päikeseenergia, laadijad ja salvestus. Tekib kolmnurk – tootmine päikese, tarbimine laadija või hoone näol ja kõik, mis seda koos hoiab, on aku kui salvestuslahendus.

Tegevjuht Helari Täll räägib lähemalt päikesepaneelidest ja nendega seonduvad, sest tegemist on praegu väga aktuaalse teemaga. Vaid mõne kuuga ületas ettevõtte lepingute maht detsembris-jaanuaris toimunud elektrihinna kõikumiste valguses terve eelmise aasta oma!

„Praegu on aga kasv ja päringute laine päris suur. Seda nii era- kui ka ärikliendi puhul. Eraklientidele veel eriti, kuna tulemas on uus Kredexi voor, mis pakub neile koguinvesteeringu toetust päikesejaamade jaoks,“ kinnitab Täll.

Energiapartner pakub tooteid ja teenust mõlemale kliendigrupile, aga põhiliseks on äriklient suurusjärgus alates 50kilovatistest jaamadest. Tegemist siis tööstuse, kinnisvara ja tootmisega, kus on suur tarbimine ja mõeldakse rohkem päikesepaneelidele, et energiakulud alla saada.

Igaühele midagi

Elektripartner pakub erinevaid lahendusi olgu see siis päikese puhul maapark, viil- või lamekatuse lahendus ning juurde veel salvestust ning laadijaid. Üha enam efektiivsemaks ning levinumaks muutuvad fassaadilahendused, mis toodavad arvestava hulga energiat ka talvisel ajal. Sellest tulenevalt on ka kasutegur ning tasuvus paremad. Elektrihinnad kõiguvad talvel rohkem, seda kulub enam ja kulud on kõrgemad.

Äriklientide hoonetest rääkides pannakse reeglina päikesepaneele lamekatustele. Tööstuste puhul on lamekatuste pinda lihtsalt nii palju. „Üks asi, mille võiks eeltööna ära teha, oleks uurida oma hoone ehitaja käest katuse kandevõime kohta,“ annab Täll nõu.

Kui kandevõime pole piisav, siis seda tõsta on väga keeruline ja kallis. Pigem võiks kaaluda alternatiive fassadi või maapargi näol. Võimalus on ka kergemat kinnituslahendust kasutada, kus peab kinnituslahenduse läbi katuse ankurdama või põletama katuse enda külge. Tavalise lamekatuse puhul tuleks arvestada lisatava päikesejaama koormusega ca 30–40 kg/m2.

Kui katus kannab, tuleks järgmise sammuna ära teha liitumistaotlus Elektrilevile. Praegu on järjekorrad väga pikad. Üle 15 kW liitumistaotlused lähevad väiketootjana arvesse ja menetlusaeg võib kuni aasta olla enne, kui üldse vastus tuleb. „Seda kliendid ja arendajad tihti ei tea,“ nendib tegevjuht. „Meie jaotusvõrk on hetkel väga ülekoormatud.“

Tellimuste suure hulga tõttu, müüb ka Enargiapartner praegu enda ehitustöid ja lahendusi selle aasta teise poolde ja juba ka järgmisesse 2023. aastasse. Seega kannatust tuleks varuda igal juhul.

Võimalusi on veel

Kui soov aga hoopis maapargi teed minna, siis võiks juba enne kohalikust omavalitsusest uurida, kas soovitud asukohta üldse võib päikesepaneele paigaldada. Kui on suuremad pargid, siis teatud juhtudel ei soovi vald seda teostada lasta või on kohalikud inimesed vastu. Tälli sõnul võiks enne lähemaid plaane olla vähemalt valla kohaliku ehitusspetsialisti suusõnaline kinnitus, et kuskile võib paneelid panna.

Nimelt, kuigi paneelid töötavad vaikselt, siis väga suured arendused inimestele enda läheduses ei meeldi. „Jutt siis sellistest projektidest, kus energiat ei ole tarvis tootmise jaoks vaid müügiks. Need jäävad tihti kohalike elanike vaidluste taha toppama, sest üldiselt saavad kõik aru, et rohepööret on tarvis ja roheline energia on kasulik, aga keegi ei taha selleks vahendeid oma taha aeda lubada,“ nendib mees.

Samas paratamatus on see, et päikesepargid on seal, kus ka inimesed. Kuidagi peab elekter ju inimesteni jõudma ja selleks, et neid parke ära peita peaks väga suuri kulutusi tegema.

Veel üks hea võimalus päikesepaneelidest maksimum võtta, on salvestus. Sellel on kolm eelist. Esiteks saab kogu süsteemi efektiivsemaks muuta. Kui hoone tarbib vähem, kui park toodab, siis läheb see reeglina tagasi müügiks, aga salvestuse puhul saab selle panna akudesse ja hiljem kasutada. Kui talvel päike ei paista, on võimalik võrgust odavamal ajal sisse võtta ja kasutada kallimal, saab tipukoormust hajutada.

Uueks turuks on sagedusturg, ka seal on akupangal laialdased võimalused. „Teatud klientidele nagu haiglad ja pumbajaamad on väga tähtis ka varustuskindlus. Vanasti kasutati diisligeneraatoreid, mida pidi eraldi käivitama ja testima. Tänapäeval on need võimalik asendada akupangaga. See on tunduvalt loodussõbralikum ja vaiksem variant.“

5 fotot Peetri Keskus oma fassaadilahendusega on Energiapartner OÜ üks suuremaid kliente.

Ärikliente lisandub hoogsalt

Varem oli huvi Energiapartneri meeskonna hinnangul pigem eraklienditasemel, aga seoses volatiivsete elektrihindadega on ka ärikliendi huvi tärganud ja aasta-kahe pärast liigume tunnipõhiselt börsilt veerand tunni täpsusega süsteemile, mis hoogustab seda veelgi. „Usun, et lähima 1-3 aasta jooksul teeb akude turg ärikliendimaastikul kannapöörde.“

Kuidas energiat võimalikult palju väärindada? Selleks on elektriauto laadijad! „Muidu on elektriautod toredad asjad, aga kui see energia tuleb kaudselt ikkagi kivisöe või muu fossiilkütuse pealt, siis ta ju väga roheline ei olegi. Linnadest viib küll õhusaaste eemale, aga kütus võiks ju ka roheliselt toodetud olla,“ leiab Helari Täll.

Energiapartner OÜ tegevjuht Helari Täll on energeetika asjatundja, kellel soov koos oma meeskonnaga üks päikesepaneel korraga järjest kliimaneutraalsema maailma suunas liikuda. Foto: Energiapartner OÜ

Päikeseenergia läbimõeldud kasutamine säästab su raha kortermaja, ärihoone või tootmisüksuse energiakuludelt. Päikesepaneelid muudavad elektriarve kuni 100% väiksemaks.

Päikesepaneelide paigaldamine on riskivaba investeering, mis tõstab sinu kinnisvara väärtust mitmel eri moel.

Taastuvenergia on tulevikuenergia, milleta varsti ükski ettevõte läbi ei saa. Päikesepaneelide kasutuselevõtu tasuvusaeg on üldjuhul 7–12 aastat. Päikesepaneelid on kõige hooldusvabam taastuvenergialahendus, mille kasulik eluiga on 25–30 aastat.

Saad päikeseenergialahenduse loomise täielikult Energiapartneri kätte usaldada – planeeritud saab hea tasuvusajaga lahendus, projekteeritakse asjatundlikult, rajatakse kvaliteetsete seadmetega elektrijaam ja tagatakse vajalikud hooldused.

Energiapartneris on laialdaste kogemustega päikeseenergia asjatundjad. Päikeselahendusi pakutakse juba 10 aastat. Päikeseelektrijaamade juurde pakutakse energiasalvestuslahendusi ja autolaadijaid, mis suurendavad päikeseenergiasüsteemi tasuvust.