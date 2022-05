Timbeco tehasemajade puhul saab järjest olulisemaks süsiniku jalajälje arvutamine ja keskkonnamõjude vähendamine

Rohetiigri programmis osalev Timbeco on ümber kujundamas oma teenuseid ja lisanud süsinikujalajälje arvutusvõimekuse kõikidele oma tehases toodetud hoonetele.

Miks panustada roheinnovatsioonile?

Timbeco sihtturud asuvad Skandinaavias ja Kesk-Euroopas ning kliendid on väikesed või keskmise suurusega elukondliku kinnisvara arendajad ja ehitusettevõtted. Oleme alati püüdnud klientide tegevuspõhimõtteid süvitsi mõista, neist õppida ja seeläbi oma tooteid ning teenuseid arendada. 2021. aasta alguses tagasisidet analüüsides märkasime, et jätkusuutlikkuse teemad ja uute tehnoloogiate rakendamise soov on muutunud meie klientide jaoks järjest olulisemaks. Eelkõige kerkisid küsimused keskkonnasertifikaatide, puitmaterjali päritolu ja tootmisjääkide käitlemise kohta. Viimasel ajal on aga tõusnud fookusesse ESG raporti olemasolu, mis on tõusnud oluliseks dokumendiks erinevate huvigruppide silmis (nt. pangad ja kohalikud omavalitsused).

Timbeco ligi 30aastase ajaloo jooksul oleme tegelenud erinevat tüüpi puithoonete projekteerimise, tootmise ja paigaldamisega. Meie jaoks on jätkusuutlikud ehitusmeetodid ja efektiivne tehaslik hoonete tootmine olnud põhimõtteline valik. Oleme erinevates sihtriikides tegutsedes hankinud väärtusliku teadmiste pagasi, kuid näeme, et puidust tulevikulinnade ehitamisel vajame järjest enam laiapõhjalisemaid rohevaldkonna kompetentse.

Meie lähiaastate eesmärgiks on jätkusuutlike ja madala süsinikujalajäljega hoonete kompetentsikeskuse loomine, et areneda seeläbi ise ja jagada oma teadmisi ning kogemusi ka teistele. Kuna roheteemade valdkond on lai ning soovisime teada, mis tasemel me oma kompetentsidega oleme, siis esimene samm roheinnovatsiooni teel oli Rohetiigri Akadeemiaga liitumine.

Vales suunas liikumahakkamine on mentoritele käimatõmbavaks jõuks.

Meie eesmärk programmiga liitudes oli taaselustada ökomaterjalidel põhinev ehitustehniline konstruktsioonilahendus, kuid programmi keskel sai selgeks, et valitud suund ei vasta Rohetiigri põhimõtetele ja ka meie endi eesmärkidele. Tänu mentoriteks olnud Anu Ruulile ja Markus Vihmale õnnestus saada jälile valdkonna tegelikele väljakutsetele ja valisime seetõttu uueks suunaks „Keskkonnamõjude tootestamise“ ning lõime ühtlasi ka Timbeco pikaajalise jätkusuutlikkuse programmi. Meie eesmärgiks on aastaks 2028 kogu tegevus tehases ja ehitusplatsil muuta süsinikuneutraalseks. Sellele teekonnale oleme seadnud mitmeid suuremaid vaheetappe nagu oma päikesepargi rajamise tootmishoonete katustele ja uue süsinikuneutraalse kontorihoone ehitamise, mis oleks ühtlasi kasutuses ka kompetentsikeskusena.

Mis asi on kekkonnamõjude tootestamine?

Peame tunnistama, et oleme süsinikujalajälje arvutamise tarkvara ning metoodikat klientidele juba tutvustanud ja saanud väga positiivse tagasiside osaliseks. Analüüside teostamiseks kasutame OneClick LCA tarkvara, mis vastab Skandinaavia ning ka Eesti turgudel esitatud nõuetele ja ootustele. Tarkvara võimaldab arvutada puithoonete tootmiseks mõeldud materjalide, ehitusmeetodite ja ekspluatatsiooni käigus tekkiva Co2 jalajälje suurust.

OneClick LCA tarkvara kasutuselevõtt on meie hinnangul vajalik selleks, et suunata kliente tegema keskkonnasäästlikemaid valikuid ning aidata leida parim lahendus kättesaadavate ressursside ja tehnoloogiate hulgast. Kui Timbeco inseneridel on võimalik projektiga liituda võimalikult varajases planeerimisfaasis, siis on ka lõpptulemus parem ja põhineb läbiarvutatud tulemustel. Süsiniku vähendamisel on võimalik kõige suuremat mõju avaldada just hoonete planeerimise faasis, kus saab sisse viia vajalikke muudatusi ja teha valikuid, mis omavad kõige kaalukamaid tagajärgi.

Kes selle kinni maksab?

Lisaks turu isereguleerumisele on Euroopas hakatud mõjutama tarbija valikuid ka seal, kus tulemuslikkus kõige suurem – finantseerimine. Nagu Eesti inimesed omal nahal juba mõnda aega tunda on saanud, siis kodulaenude intressimäärade suurus sõltub juba praegu rajatava hoone energiaklassist, kuid terendamas on ka järgmine samm – hoonete elukaare keskkonna jalajälje sidumine kodulaenu intressiga. See plaan on juba kinnitatud Eestile pikka aega eeskujuks olnud Skandinaavia riikides.

Seega keskkonnasõbralikule ehitamisele annab hoogu juurde pankade poolt soodsamalt pakutav raha, mida saavad kasutada jätkusuutlikult majandavad majatootjad ja väiksema keskkonnajalajäljega uute kodude ostjad.