KB Home aktsia võib globaalse majanduse murede kiuste korraliku tõusu teha

KB Home on USA üks suurimaid ja tuntumaid eramute ehitajaid. Nende täispakettlahendused, kus rõhku pööratakse energiatõhususele, innovatiivsele disainile ning targa kodu lahendustele, on mõjunud ettevõtte mainele väga hästi ning kiiresti võitnud klientide südamed.

Me elame väga turbulentsel ajal, kus maailma räsib samaaegselt mitu erinevat suurt kriisi – koroonapandeemia, sündmused Ukrainas, aga ka globaalsed kliimaprobleemid. Sellisel skaalal häired maailma majanduses on pannud kõikjal inflatsiooni kiires tempos kasvama.

See omakorda on sundinud USA föderaalvalitsust esimest korda nelja aasta jooksul tõstma baasintressi 25 punkti võrra 0,5% peale. Analüütikute hinnangul on see alles algus ja seda tuleb tõsta veel mitu korda ning ilmselt jõuab see 2% piirimaile.

Tekib doominoefekt, kus pangad tõstavad seejärel oma intresse, et säilitada oma kasum. Samuti soovivad osad investorid viia võlakirjadest raha välja kõrgema tootlusega varadesse, suurendades seeläbi võlakirjade tootlust. Lõpuks viib inflatsiooni tõus paratamatult olukorrani, kus seeläbi tõuseb ka hüpoteeklaenude hind.

Kõige eelneva taustal võime eeldada, et väga paljud pered, kes pole veel soetanud oma eramut, teevad seda nii kiiresti kui võimalik, kuniks fikseeritud laenuintressid on veel madalad ja sissetulekutest piisab laenu saamiseks. Inflatsiooni vastu proovitakse soetada ka lisakinnisvara ning võib oodata eluaseme kallinemisest kasu lõigata proovivate investorite aktiivsemat lähenemist olukorrale. See kõik aga sobib väga hästi ettevõtetele nagu KB Home, kes majade ehitamisega tegelevad, sest ukse taga terendab märkimisväärne kasum.

KB HOME on üks suurimaid majaehitajaid USAs, mis ehitab peamiselt individuaalelamuid esmakoduostjatele. Ettevõte on asutatud 1957. aastal ning rohkem kui 60 tegutsemisaasta jooksul on ehitatud üle 645 000 kodu.

Kinnisvaraturg Ameerikas on piirkonniti tugevalt kreenis nõudluse poole

Erinevad andmed on näidanud, et viimase 9 aasta jooksul on Ameerikas tekkinud rohkem perekondi ja sarnaseid pereüksusi kui eramuid nende majutuseks. Hinnanguliselt on hetkeline kodude puudujääk 5,24 miljonit, mis on 1,4 miljonit rohkem kui 2019. aastal. Seega näib, et pakkumine ei suuda nõudluse kasvuga kaasa liikuda ning on loomulik, et kodude soetamine muutub järkjärgult kallimaks. See sunnib ostjaid kiiremini tegutsema, et kinnisvara saaks soetatud ennem selle järjekordset kallinemist.

Samas tuleb märkida, et pakkumise puudus on piirkonniti ebaühtlane. On kohti, kus probleem on suurem, näiteks 20 suurima eluasemepuudusega linnast kolm asuvad Põhja-Carolina osariigis, mis on ka KB Home tegutsemispiirkond. Üks nendest on osariigi pealinn Raleigh, kus KB Home avas 12. aprillil pidulikult kesklinna lähedal uue Liberty Station elamukompleksi.

Lisaks neile asuvad 2 linna veel Californias ning üks Colorados, mõlemad KB Home tegutsemissfääris. 2021. a. lõpuks oli KB Home portfoolios 44% ehitatud või alles valmimisel eramuid ning 56% alles arendatavat maad ehituse tarbeks. Mõlemast kokku üle 80% asub piirkondades, kus nõudlus kodude järgi on väga kõrge, mis peaks hõlbustama nende kiiret müüki ning avaldama positiivset mõju ettevõtte majandustulemustele.

Aktsiate tagasiostmine ning finantsnäitajad annavad investoritele suure annuse optimismi

7. aprillil teatas ettevõtte direktorite nõukogu otsusest käivitada programm lihtaktsiate tagasiostmisest kuni 300 miljoni dollari ulatuses, mis on umbes 10% kogu ettevõtte turukapitalisatsioonist. Sedasi vähendatakse bilansis olevaid varasid ning suurendatakse kasumlikkust. Ühtlasi suurendatakse samasuguse kasumlikkuse juures kõikide teiste allesjäävate aktsiate väärtust.

2021. aastal tõusis ettevõtte tulu 37% võrreldes aasta varasemaga ehk 4.18 miljardilt 5.72 miljardi dollarini. Samal ajal suudeti vähendada ehitus- ja halduskulusid vastavalt umbes 3% ja 1%. Kõik see kokku suurendas ehitussegmendi ärikasumi marginaali 7.6%-lt 11.6%-le ning puhaskasumi marginaali 7.1%-lt 9.9%-le.

Sama trend jätkus ka selle aasta esimeses kvartalis, kus ärikasumi marginaal suurenes 1.8% (olles 12.2%) ning halduskulud vähenesid 0.5% (olles 10.2%) võrreldes sama ajaga eelmisel aastal. Lõpetatud projektide väärtus tõusis 55% 5.71 miljardi dollarini, mis on ettevõtte kõrgeim näitaja alates 2007. aastast.

Eelmise aasta vaba rahavoog oli miinus 76.7 miljonit, mis on märkimisväärselt väiksem kui 2020. aasta 281.8 miljonit dollarit. Lähemalt vaadates selgub aga, et 188 miljonit kulutati aktsiate tagasiostmiseks, mis on hea ettevõtte allesjäänud aktsiate väärtusele.

Samuti oli negatiivne põhitegevuste rahavoog, mis oli miinus 37.3 miljonit (2020.a oli 310.7 miljonit dollarit plussis). Siinkohal on aga oluline mõista, et see peegeldab ettevõtte varude netokasvu 897.8 miljoni dollari võrra ning nõuete netokasvu 32 miljoni dollari võrra, mida omakorda kompenseerib osaliselt 564.7 miljoni dollari suurune puhaskasum ja võlgnevuste netokasv, samuti viitvõlad ja muud kohustused 181.6 miljoni dollari väärtuses.

Ent peamine põhjus negatiivse põhitegevusvoo tekkimisel on siiski investeerimine varudesse, mis ehitussektori puhul tähendab pikemaajalise vaate puhul kokkuhoidu, sest ehitusmaterjalid tõusevad pidevalt. Kui 2020. aastal oli varude seis 183.2 miljonit, siis võrdluseks võib välja tuua, et ainuüksi selle aasta esimeses kvartalis kulutati laoseisule täiendavalt 406 miljonit dollarit, mille tulemuseks oli 209 miljonit dollarit põhitegevuse rahavoogu.

Ettevõtte likviidsuse suurenemine aitab toime tulla mistahes probleemidega

Ettevõttel on vaba raha 240.7 miljonit dollarit, samuti vähenes pikaajaline võlakoormus 1.75 miljardilt 1.69 miljardi dollarini ning koguvõlg ulatus 1.9 miljardi dollarini. Kui esmapilgul võib see tekitada muremõtteid, siis sügavamale minnes tuleb välja, et KB Home suurendas veebruaris oma võimalikku laenusummat uuenenud krediidilepinguga. Selle raames pikendati krediidi tagasimakse tähtaega 2027 aastani ning ettevõtte kogulikviidsus suurenes 1.07 miljardi dollarini. See muudab ettevõtte palju paindlikumaks ja vastupidavamaks.

Suhtarvud lubavad investoritele potentsiaalselt suurt tulu

Rääkides erinevatest ettevõttega seotud suhtarvudest, jääb silma, et KB Home kaupleb oma konkurentidest aktsiaturul odavamalt. Hinna ning kasumi suhe ehk P/E on 3.1 (sektori keskmine on 8.1). Ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) on 2.9 (sektori keskmine on 4.7). Mõlemad annavad potentsiaalselt märku, et ettevõte võib olla turul alahinnatud. P/B ehk hinna ja raamatupidamisväärtuse suhe on 0.7 (sektoris keskmiselt 3.3) ning näitab, et firma aktsia on vägagi atraktiivne.

Ei tasu ka unustada, et KB Home maksab aktsiate pealt kvartali dividende 0.15 dollarit aktsia kohta mis on umbes 1.72% tootlus. Ettevõtte juhtkond usub, et selle aasta lõpu seisuga teenib KB Home 7.2 kuni 7.6 miljardit dollarit tulu, millest ärikasum jääb umbes 16% kanti (eeldusel et laoseisuga seotud kulud puuduvad). Samas loodetakse, et administratiivkulud langevad veelgi ning jäävad kuskil 9-10% vahele tuludest. Omakapitalitootluseks hinnatakse 27%.

On olemas risk, et inflatsioon tõuseb veel kiiremini kui turud ootavad ja sissetulekud samal ajal järgi ei jõua ning seega ei suuda paljud kinnisvara osta. Samas kui võtta arvesse kõiki positiivseid majandustegureid ning ettevõtte finantsnäitajaid, eeldavad nii mõnedki suured investeerimisfirmad peale meie nagu näiteks JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, Barclays, et KB Home (KBH.US) aktsial on suur tõusupotentsiaal. Meie eeldatavaks sihthinnaks järgmise kuue kuu jooksul aktsia kohta on 45 dollarit, mis on 24% kõrgem hetkehinnast.

Freedom24 on mobiilne väärtpaberite, aktsiate, fondide jms kauplemisplatvorm nii Apple’i kui ka Androidi telefonidele ja tahvlitele. Selle loojaks on Freedom Finance Europe Ltd, kelle emafirma on Nasdaqi börsil ainuke noteeritud Euroopa maakler. Ettevõttel on kontorid USAs, Saksamaal, Küprosel, Kasahstanis, Ukrainas, Usbekistanis. Platvormil on üle saja tuhande kliendi, kes on usaldanud kokku rohkem kui pool miljardit dollarit oma vara valdusettevõtte kasutusse ning see summa on pidevalt kasvav.

Tähelepanu! Kapitali kaotamise risk. Varasemate investeeringute tootlused ja prognoosid ei garanteeri tulevast tulu.