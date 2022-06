Konverentsil Tallinn Supply Chain Finance Summit märgiti, et maksetavad jaekaubanduses ning toiduaine- ja joogitööstuses on muutumas

Toiduaine- ja joogitööstus on mitmes mõttes eriline ning oma iseäralike nüanssidega tööstusharu. Kui näiteks ehitussektoris võtta ehituses olev objekt, siis on see suhteliselt lineaarne, kindla alguse ja lõpuga ning finantsasutustele lihtsalt jälgitava tulemusega – seega on võimalik tarnijate arveid rahastada üsna hõlpsalt. Sama ei saa aga öelda toidukaupade müügi kohta – seal on palju tagastusi ning ostjad tahavad end nende vastu kaitsta.