Katusefermide tootja Tenter: õige aeg majaehituseks on täna, sest hinnad stabiliseeruvad

Veebruaris alanud Venemaa-Ukraina sõda võttis ehitussektoris hoo maha, sest materjalitootjad ja ehitajad ei osanud prognoosida, kuhu hinnad võivad ehituse käigus kerkida. Nõudluse langedes on aga olukord stabiliseerunud. Baltikumi suurima katusefermide ning Posi-Joisti talade tootja Tenter OÜ juhatuse liikme Martin Marjapuu sõnul on käes just õige aeg alustada majaehitusega.

„Ehitusmaterjalide hinnad tõenäoliselt drastiliselt ei lange, aga tänast kiiret inflatsiooni arvestades tasub kindlasti asuda oma ehitusplaane ellu viima,” ütleb Marjapuu. Ta lisab, et enam pole ka toormete tarnimise osas pole probleeme ning pigem on täna keerukas leida ehitajaid.

Tenter kasutab puitu, mis tuleb kõikjalt Euroopast: Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest ja Rootsist. „Meil on palju tarnijaid – see aitab ennetada tooraineprobleeme ning hoiab meie klientide jaoks hinnad stabiilsed. Inimesed pelgavad, et puit on väga kalliks läinud, ent tegelikkuses on alates maikuust puiduhinnad isegi veidi languses, olles jõudnud eelmise aasta tasemele. Meie teine tooraine, ogaplaat, tuleb maailma suurimalt tootjalt ning see tagab meile metalli osas samuti tarnekindluse.”

Positiivne on ka see, et Tenter sõltub energiahindadest minimaalselt, kuna nende tootmisseadmed on äärmiselt ökonoomsed ning panustatakse pidevalt automatiseerimisse.

Miks kasutada tehases toodetud puitkonstruktsioone? 1. Kokkuhoid materjalidelt. Materjalidelt on võimalik saavutada kuni 35% kokkuhoid võrreldes traditsioonilise objektil ehitamisega. 2 .Kiirus. Tehases valmistatud konstruktsiooni kasutamine on oluliselt kiirem ja efektiivsem, selle paigaldus on soodsam ega ole mõjutatud ilmastikutingimustest. 3. Ruumiline sääst. Ogaplaatfermide ning pikkade silletega talade kasutamine vahelagedes annab ruumilise kokkuhoiu ja lihtsustab kommunikatsioonide nagu elektrikaablite, vee-, ventilatsiooni-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide paigaldust. 4. Kokkuhoid ehitusplatsil. Kuna konstruktsioonid saab tõsta kohe vundamendile või seintele, pole ehitusplatsil vaja materjalide ladustamiseks ruumi, platsid on puhtad ning utiliseerimiskulud madalamad. 5. Ajaline sääst. Paigaldamise lihtsuse ja kiirusega säästab nii rahas kui ka ajas. Tellides konstruktsioonid õigeks ajaks objektile, tuleb need lihtsalt paika tõsta. 6. Paigalduse lihtsus. Paigaldus ei nõua ehitusalaseid teadmisi ega eritehnikat, vaid kraanast tõstab tööjuhendi järgi konstruktsioonid õigele kohale. 7. Paindlikud lahendused. Projekteerimine toimub vastavalt iga kliendil soovile, arvestades kõiki nõudeid ning koormusi. 8. Kõrged kvaliteedinõuded. Kõik Tenter OÜ tooted on sertifitseeritud ja kvaliteet on tagatud.

Kliendil peab olema lihtne ja turvaline valikut teha

Marjapuu nendib, et kuna ehitushindade tõus oli järsk, on sektoris tunda turu jahtumist. „Üldiselt võib öelda, et kui eelmisel aastal tekkis kahtlus, et kas jõuame kõiki tellimusi ära täita, siis täna peab müügimees töö kojutoomiseks rohkem pingutama. Samas on meie trump see, et oleme paindlikud ning müüme täislahendust. Kui klient vajab katusefermi, siis saab ta sellega kaasa katuse aluskatte, kõik vajalikud kinnitustarvikud ning roovituslaua, mis viiakse ühe transpordiga talle nii-öelda koju kätte. Täiendame pidevalt oma laoseisu, et pakkuda kliendile mugavamat, soodsamat, turvalisemat ja lihtsamat lahendust.”

„Nord Homes OÜ koostöö Tenteri meeskonnaga sai alguse 2018. aastal. Nagu uute partnerlussuhete alguses ikka, olid alguses mõned kõhklused, ent tuleb tõdeda, et Tenteri ja meie mõttemaailm käib ühes suunas - mis iganes olukord ette tuleb, oleme mõlemad lahendustele orienteeritud. Nii algas meie aastatepikkune koostöö, mis ei näita veel raugemise märke. Partnerina hindan Tenteri meeskonda kõrgelt. Läbi koos käidud aastate on selgeks saanud, et nende tugevaks eeliseks koos tellijaga lahenduste väljatöötamine. Sageli tuleb töösse projekte, mille lahendamisel tuleb natuke „kastist välja” mõelda. Sellise lähenemisviisiga oleme enda majas harjunud ja kui koostööpartneri juures sarnast mõtteviisi kohtab, siis see on mõlema jaoks lisandväärtust ja arengut pakkuv. Elus on ikka olukordi, kus küsitakse ühte või teist kontakti, kelle poole teatud küsimustes pöörduda. Meie töös tuleb üsna palju ette, et küsitakse soovitusi. Oleme ikka läbi aja enda tuttavatele ja ka klientidele Tenterit soovitanud. Tean omast käest, kui oluline on õige meeskond mingi töö lahendamisel ja saame julgelt neid ka edaspidi soovitada.” Erkki Krünberk Nord Homes OÜ ehitusosakonna juht

Ettevõtte põhiline toodang on puidust ehituskonstruktsioonid nagu puittalad, Posi-Joisti talad ning seinakarkassi elemendid. „Parima lõpplahenduse loomiseks on meil tööl seitse projekteerijat, kes teevad projekte vastavalt klientide soovidele ning nõutud koormustele, arvestades näiteks tuulekoormust, lund ja katusekatet ning arvutavad välja iga meie tehasest tuleva konstruktsiooni tugevuse. Kuna pisikestel arendajatel puuduvad sageli enda projekteerijad, teevad nad meiega majaehitamisel tihedat koostööd,” selgitab Marjapuu. „Meie eesmärk on, et kliendil peab olema lihtne valikut teha ning kõik meie konstruktsioonid, olgu tegemist seina, katuse või vahelaega, peavad olema kindlad. Seejuures on oluline, et koostame projekte, anname konsultatsioone ja ka hindame klientide projekte tasuta.”

Katus on maja pika eluea üks võtmeelemente, seepärast ei saa katusefermide kvaliteedi osas järeleandmisi teha. Kindlasti tasub katusekonstruktsioonides kasutada eelnevalt konkreetse hoone jaoks projekteeritud ning tehaseoludes valmistatud katuseferme. Tenteri ferme kasutades säästab klient aega, raha ning saab parima ning turvalise lahenduse.

Kuigi Tenter on turul tegutsenud vaid viis aastat, on ettevõte juba kerkinud oma tootmisvõimekuselt ja automatiseerituse tasemelt Eestis tippu. Ettevõtte Rummus asuvas tehases ja Tallinna kontoris töötab hetkel 30 inimest ning töötajate arv kerkib pidevalt. Lätis valmistatakse ferme juba kolmas hooaeg ning Leedu tehas avab uksed sel suvel. Tenter suudab toota kuni 35 meetri pikkuseid ning kuni 5,5 meetri kõrguseid ferme, suuremaid tehakse mitmes osas.

Tänu sertifitseeritud toodetele on lihtsam majale pangafinantseeringut saada

Tenter ei valmista ega ka plaani tulevikus valmistama maju, vaid on majaehitajate hea partner, kes garanteerib neile sertifitseeritud tooted. CE-sertifikaat on oluline nii partnerfirmadele kui ka eraklientidele, kellel on tänu sellele lihtsam pangast finantseeringut saada. „Meie lahendus on paindlik, vastupidav, turvaline ja soodne, sest võimaldab ehitada etapikaupa ning eelarvet paremini planeerida. Stabiilne, tugev ja ökonoomne konstruktsioon saab püsti mõne päevaga ning seejärel saab kohe ehitustöödega edasi minna,” räägib Marjapuu.

Rääkides veel Baltikumi turgude erinevusest, toob ta välja fermide ehitamise: kui Eestis ollakse harjunud, et fermid tulevad tehasest, siis näiteks Lätis ja Leedus ehitatakse neid sageli ehitusobjektil. „Paraku kohapeal ehitades kiputakse üledimensioneerima, mis tähendab kallimat hinda. Samuti sõltub fermi kvaliteet otseselt ilmast, sademetest ja temperatuurist ning pahatihti kipuvad platsil ehitatud katused nii-öelda läbi vajuma. Meie insenerid arvutavad fermide parameetrid välja vastavalt projektile ning konstruktsioonid valmivad kinnises tehases kontrollitud tingimustes. Klient ei maksa üleliigse materjali eest üle, samas saab olla kindel turvalisuses ja kvaliteedis. Me ei ütle ühtegi lihtsalt ruutmeetrite põhjal, vaid teeme alati põhjaliku projekti ja saadame kliendile kogu lahenduse projekti koos 3D joonisega. Iga kliendiga tegeletakse Tenteris personaalselt.”

”Eesti juhtiv puitmajade ehitaja Soome Maja OÜ on teinud koostööd Tenteriga juba ligi aasta. Koostööle pandi algus, kui Soome Maja võttis ajaloolise Omatalo Eesti asemel kasutusse eestipärase nime Soome Maja ning laiendas 2021. aastal oma puitelementide tootmist Soome kõrval ka Eestisse. Tenteri katuselahendused on kvaliteetsed ja meie igapäevane omavaheline suhtlus igati sujuv.” Liis Tipp Soome Maja OÜ turundus- ja müügijuht

Tenter on koostanud tuhandeid projekte, omab puitkonstruktsioonide vallas suuri kogemusi ning oskab sel teemal kaasa rääkida ja nõu anda. „Täna on kindel ja mõistlik ehitada. Meie pakume kindlat ja turvalist lahendust, me teame, mis turul toimub ja inimestele meeldib,” sõnab Marjapuu. „Samamoodi nagu panustame südamega tootmisse ja klientide rahulolusse, on meie jaoks väga väärtuslikud meie töötajad. Inimesed peavad olema positiivsed ja rahul nii oma töö kui ka kollektiiviga, ainult nii sünnib parim tulemus.”

Ettevõte investeerib pidevalt oma inimeste koolitamisesse ning töökeskkonna parendamisse, sest suurimaks väärtuseks on motiveeritud ning tulemusele orienteeritud inimesed. See tagab parima tulemuse ning klientide rahulolu.

9 fotot