Sisuturundus

DelfinGroup

28. september kell 8:26 Jaga lugu:







DelfinGroup pürib dividendihuvilise investori soosikuks

DelfinGroupi suuraktsionäride poolt müüdavaid aktsiad on võimalik avalikul pakkumisel märkida 26. septembrist kuni 5. oktoobrini.

Balti börsil ainsana kvartaalselt dividendi maksva Läti finantsettevõtte DelfinGroup kaks suuremat aktsionäri müüvad avaliku pakkumise teel väiksema osa oma aktsiapakist.

Investoritel on võimalus kuni 5. oktoobrini 2022 osta Nasdaq Balti põhinimekirjas kaubeldava AS DelfinGroup aktsiaid. Pakkumisel on 5,4 miljonit DelfinGroupi aktsiat ehk kuni 11,92% kõigist DelfinGroupi aktsiatest, mis kuuluvad täna ettevõtte kahele suurimale aktsionärile – SIA L24 Finance ja SIA EC Finance. Aktsia hind on 1,44 eurot.

Regulaarsed dividendid

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņši sõnul saab värsket aktsiate müüki pidada omamoodi järgmiseks sammuks pärast IPO-t: „Seda, et DelfinGroupi kaks suurimat aktsionäri plaanivad müüa suhteliselt väikese osa oma aktsiatest, võib hinnata väga positiivselt, kuna see suurendab meie vabalt kaubeldavate aktsiate hulka ning toob kaasa aktsiate likviidsuse suurenemise. Seetõttu on vabade aktsiate arvu kasv kasulik nii börsile kui ka DelfinGroupi olemasolevatele ja uutele aktsionäridele. Ettevõtte kasv, kasumi- ja tulunäitajate suurenemine ning regulaarsed dividendid on suurendanud investorite huvi DelfinGroupi vastu, mis kajastub ka hiljutises aktsiahinna tõusus börsil. Uutele investoritele avaneb võimalus soetada soodsalt ja fikseeritud hinnaga suurem kogus aktsiaid, täiendades või mitmekesistades seeläbi oma investeerimisportfelli," selgitas Ādmīdiņš.

Aktsia likviidsus suureneb

DelfinGroupi nõukogu esimehe ja asutaja Agris Evertovskis sõnul on üheks müümise põhjuseks Balti Põhinimekirja nõuete täitmine vabalt kaubeldavate aktsiate osas: „Ettevõte on alates IPO-st jätkanud kasvu ja 2022. aasta aktsia tootluse poolest on DelfinGroupi aktsia hind (sh aktsia kohta makstud dividendid) üks parimaid Balti börsidel. IPO ajal ega peale seda pole ma müünud ühtegi DelfinGroupi aktsiat. Peamised põhjused, miks ma müün väikese osa (umbes seitsmendiku) oma praegustest aktsiatest, on minu erainvesteeringute ja varade hajutamine. Teiseks Balti Põhinimekirja nõuete täitmine vabalt kaubeldavate aktsiate osas ning kolmandaks aktsiate likviidsuse tugevdamine. Potentsiaalsete investorite seisukohalt on meie pakkumine järjekordne võimalus osta fikseeritud hinnaga suurem aktsiapakk stabiilselt kasvavast börsiettevõttest, mis on täna teinud ja plaanib ka tulevikus teha aktsionäridele regulaarseid dividendimakseid. Mul on hea meel, et meil õnnestus see protsess käima lükata, sest suuremast aktsionäride arvust võidavad kõik – nii ettevõte, olemasolevad kui ka uued DelfinGroupi aktsionärid,“ rõhutab Evertovskis.

DelfinGroupi nõukogu esimees ja asutaja Agris Evertovskis.

LHV hindab õiglase väärtuse kõrgemaks

Aktsia hind börsil oli prospektide kinnitamise päeval 1,516 eurot. Aktsia mahuga kaalutud keskmine hind alates 12. juulist 2022 kuni 12. septembrini 2022 olnud 1,485 eurot. Avaliku pakkumise raames pakutakse aktsiaid hinnaga 1,44 eurot, mis on vastavuses tavapärase turupraktikaga, mille kohaselt pakutakse selliste tehingute puhul aktsiaid keskmisest hinnast madalamalt.

LHV Pank koostas seoses DelfinGroupi aktsiate avaliku pakkumisega ettevõtte kohta põhjaliku tegevus- ja finantsanalüüsi, millest selgus, et DelfinGroupi atraktiivsust investeeringuna võiks toetada see, et tegemist on ühe juhtiva turupositsiooniga Läti pangandusvälise tarbimislaenu pakkujaga, võimaldades kasutada piisavat mastaabisäästu. Samas tugevdab IPO-st saadud täiendav omakapital kapitalibaasi, aidates alandada keskmist laenufinantseerimise kulu võrreldes varasemaga ning toetades investeeringuid IT-sse ja uutesse tootearendustesse. LHV hindas kasutatud eelduste ja ettevõtte praeguse arengu põhjal õiglase väärtuse vahemikku (FVR) 1,80-1,99 euroni aktsia kohta, võrreldes varasema FVR-iga 1,68-1,82 eurot aktsia kohta. LHV täismahus analüüsi saad lugeda siit

Avaliku pakkumise üldinfo

DelfinGroupi aktsiate märkimisperiood algas 26. septembril kell 10:00 ja lõpeb 5. oktoobril kell 15.30. Avalike pakkumiste tulemuste väljakuulutamine toimub 10. oktoobril ja ostetud aktsiate võõrandamine ehk pakkumise elluviimine 12. oktoobril. Pakutavad aktsiad jaotatakse proportsionaalselt vastavalt pakkumise perioodil esitatud ostusoovidele. Rohkem infot märkimise kohta leiad DelfinGroupi kodulehelt.

Läti finantsinspektsioon (FCMC) kinnitas mõlemad aktsiate avaliku pakkumise prospektid 20. septembril. Prospektide kohaselt pakub L24 Finance kuni 3 650 000 miljonit aktsiat, mis on kokku kuni 8,05% tema kogu osalusest. Kui kõik aktsiad saavad müüdud jääb SIA L24 Finance-ile 49.48% DelfinGroup-i aktsiatest. EC Finance pakub kuni 1 750 000 miljonit aktsiat, mis on kokku 3,86% tema kogu osalusest. Kui kõik aktsiad saavad müüdud jääb SIA EC Finance-ile 14.95% DelfinGroup-i aktsiatest. Täismahus L24 Finance prospekt on leitav siit ja EC Finance prospekt siit

DelfinGroup on olnud läbi ajaloo kasumlik

DelfinGroup on Nasadaq Balti börsi põhinimekirjas suurim Läti ettevõte. Sel aastal plaanib ettevõte jõuda 7,5 miljoni euro suuruse maksueelse kasumini, kasvades võrreldes 2021. aastaga 44%. Laenuportfelli kasvuks prognoositakse 44%, ulatudes 62 miljoni euroni. Ettevõtte strateegiliste finantseesmärkide kohaselt on 2024. aastal kavas saavutada 95 miljoni euro suurune netolaenuportfell ja 16 miljoni euro suurune maksueelne kasum. Käibekapitali haldamise valdkonnas järgib DelfinGroup hajutatud finantseerimisstruktuuri ja tõmbab ligi finantseeringuid nii võlakirjade emiteerimisega kui ka investeerimisplatvormide pakutavaid raha kogumise võimalusi kasutades.

DelfinGroup on alates 2010. aastast olnud igal aastal kasumlik, tagades ka püsivalt kõrged kasvumäärad. Vaatamata turusituatsioonile on ettevõttel esimene börsiaasta olnud väga stabiilne. DelfinGroupi investoritele tagab regulaarset tulu ettevõtte Balti turule unikaalne dividendipoliitika - igas kvartalis on aktsionäridele dividendidena makstud vähemalt 50% ettevõtte kasumist ning seda praktikat plaanib ettevõte jätkata. Lisaks makstakse ka iga-aastaseid dividende. Alates 1. jaanuarist 2022 on ettevõte teinud neli dividendimakset, kokku ligi 4 miljoni euro eest ehk 0,0879 eurot aktsia kohta. Lisaks on sel aastal kavas veel kaks dividendimakset.

Hetkel on DelfinGroupi suurimad aktsionärid L24 Finance (57,53%), EC Finance (18,81%) ja AE Consulting (8,83%), teistele aktsionäridele kuulub 14,83% aktsiatest.

Tegemist on reklaamiga. (1) SIA L24 Finance; (2) SIA EC finance poolt pakutavate AS “Delfingroup-i”aktsiate Avaliku Pakkumise kinnitatud prospekt on avaldatud järgneval kodulehel: www.fktk.lv . Prospekti kinnitamist ei saa käsitleda kui kutset aktsiate ostmiseks või aktsiate pakkumist. Vajadusel pea nõu spetsialistiga. Enne kui investeerid Pakkumise Aktsiatesse tutvu tähelepanelikult prospektiga, et aru saada võimalikest riskidest.