Kuluhalduse tulevik Zevoy napsab 80% protsessidele kulunud ajast

Soomes arendatud lahendus on Eestis võitnud juba kliente finants-, raamatupidamise-, ehituse-, tööstuse-, infotehnoloogia ja kaubanduse alalt.

Zevoy Eesti Tallinna kontori juht Kaspar Kõivoste ja Zevoy Baltikumi juht Olli Suortti.

„Keskmiselt kulutakse ainuüksi ühe kviitungiga tegelemisele ettevõtetes 14 minutit. Meie arvates saab seda teha kaasaegsemaks ning töötajale nauditavamaks. Nimel suudame Zevoyga mahu tõmmata 2 minuti peale,“ kinnitab ettevõtte Baltikumi juht Olli Suortti.

Zevoy loodi Soomes 2020. aasta augustis selge missiooniga luua ettevõtjate jaoks lihtne, arukas, sujuv ja tõhus kuluhalduslahendus. Aastaga laienes firma üle Baltikumi.

Zevoy automatiseerib protsessi ostutehingust raamatupidajani

Kuluhaldus on paljude ettevõtete jaoks paras piin. See on ajamahukas ja protsess ise suures osas manuaalne ning frustreeriv. Probleemi leevendusena pakub Zevoy kõik ühes nutikat ärikaarti koos kuluhalduse lahendusega, mis integreerub sujuvalt raamatupidamisega hoides kõigi osapoolte jaoks aega ja pingutust kokku. Mida see kliendi jaoks tähendab, on kaasaegne hõlbus toimetamine kogu meeskonnale finantsist müügini.

„Kui meilt võtta nii ärikaart, kulude töötlemise äpp, kui ka platvorm, saavad ettevõtted kviitungite ja kulude ühildamise protsessi automatiseerida ning ära jääb traditsiooniline igakuine kooskõlastamine,“ toob Sourtti näite.

Kliendid oskavad uut lahendust hinnata. ETS Nord tegevjuhi Ene Saluste sõnul on kindlasti üheks suureks plussiks Zevoy teenuse läbipaistvus. „See aitab nii kaardi kasutajaid, kui ka finantstiimi. Zevoy on andnud meile tavapärasest kviitungiskännerist tunduvalt parema kontrolli, kuna kulusid saab jälgida reaalajas. Teame täpselt, kuhu raha läheb!“

Ka kaardi kasutajad saavad vaevata ning finantstiimiga ühendust võtmata oma tehingud Zevoy äpis üle kontrollida, puuduvat infot või tšekke lisada ning näha palju on veel võimalik kulutada.

Zevoyd paelus Eesti kui soodne, kuid alateenindatud piirkond

Eestisse ei laienetud vaid seepärast, et oleme Soomele geograafiliselt lähedal. Tegemist oli ka mitmes mõttes atraktiivse turuga. Sourtti hinnangul on lõuna-naabrid digiteenuste arvestuses soomlastest ees.

„Eestlased on altimad uuemaid ja efektiivsemaid lahendusi kasutusele võtma, olles seega parim turg innovatiivsete lahenduste jaoks nagu meie oma seda on. Nii usumegi, et meie lahendus sobib siinsele turule ideaalselt.“

Eesti ja Soome on kuluhalduse lahendusi silmas pidades tegelikult mõlemad alateenindatud turud. „Olid vaid mõned korralikku teenust pakkuvad traditsioonilised kviitungite skaneerimise äpid nagu näiteks CostPocket siin ja E-tasku Soomes. Paraku puudus ühtne probleemi otsast lõpuni lahendav süsteem, mis kataks kõik klientide vajadused ja nõudmised,“ nendib Tallinna kontori juht Kaspar Kõivoste.

Edu pandiks on koostöö kohalike partnerite ning klientidega

Turule ei sisenetud muidugi uisapäisa, eelnevalt tehti korralik kodutöö, et kohalike ettevõtete vajadusi paremini mõista. „Alustasime uuringuid raamatupidamise tarkvaradest, millega annaks integreeruda. Tänaseks oleme ühenduses Merit Aktiva ja Directoga, Standard Books on lähiaja küsimus,“ kirjeldab Suortti.

Et lõppkliendile sujuvat üleminekut ning veatut kogemust pakkuda peab Zevoy hinnangul olema hea side kõigi osapooltega,. „Sihime tiheda koostöö poole ja oleme regulaarses partnerlussuhtes raamatupidamisfirmadega nagu IMG Numeri ja EFTA Accounting,“ selgitab Suortti.

„Nende klientide jaoks, kes on oma raamatupidamise meie partneritele usaldanud ning kasutavad mõnd põhilistest raamatupidamise tarkvaradest, on üleminek vanadelt viisidelt ja kviitungiskänneritelt eriti lihtne, kuna teenusepakkujate jaoks on meie lahendus tuttav.“

„Oleme väga rahul, et Zevoy teeb koostööd kõigi oluliste tarkvara pakkujatega,“ kinnitab Beweshipi asepresident Juha Määttä. „See on sujuva lõpptoote ja tarbija kogemuse kohalt ülioluline.

„Meeldiv on ka see, et Zevoy teenindab erinevates riikides tegutsevaid ettevõtteid. Kuna meil on kontorid nii Eestis kui ka Soomes, Lätis ja Poolas tekitas see asjaajamises tihtipeale tõrkeid ja Zevoy on suutnud need mängleva kergusega lahendada,“ lisab Määttä.

Järgmise põlvkonna kuluhaldus

Tegevust reguleerib Electronic Money Institute ja ettevõttel on Finnish Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) volitused. Ollakse ka Visa Principal liige. Lisaks konkurentidele Põhjamaades, kes pakuvad vaid ettemaksu, võimaldab Zevoy ka krediiti.

Miks Zevoy? ● Hoiab kokku aja ja pingutuse arvelt. Ühtlustab kviitungi käitlemise ja kuludega seotud protsessid, mistõttu jääb ära tarbetu manuaalne töö nii kaardi kasutaja kui ka finantspoolel töötavate inimeste jaoks. ● Suurendab läbipaistvust. Ülevaade ettevõtte kuludest on jälgitav reaalajas andes parema kontrolli ning läbipaistva kasutuskogemuse. ● Suurendab rahulolu töökogemusest. Töötajad ei pea oma kulusid ise katma ning tagasimakset ootama jääma. ● Parem teenus ning lihtsam hinnasüsteem. Pea kaks kolmandikku väikestest ning keskmise suurusega ettevõtetest ei ole rahul traditsiooniliste pankade kõrgete tasude, pikkade protsessiaegade ning jäikade rahastusreeglitega. Zevoyl on lihtne hinnakiri ilma peidetud kuludeta. Liitumine on kerge ja klienditeenindus personaalne.