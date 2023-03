Usaldusväärsetel ettevõtetel on nüüd oma märgis

Äripäeva infopank annab välja märgist „Usaldusväärne ettevõte“, mida saavad taotleda aktiivselt tegutsevad ettevõtted, kellel pole aasta jooksul esinenud võlgu, olnud probleeme aruandlusega ning kelle juhtkonna taust on puhas.

„Kõige üldisemalt öeldes on märgise „Usaldusväärne ettevõte“ eesmärk lihtsustada taustakontrolli,“ ütleb Infopanga arendusjuht Indrek Valm. Infopangas välja töötatud analüüsimudeli kohaselt kvalifitseerub „Usaldusväärse ettevõtte“ märgisele ettevõte, kes on aktiivselt tegutsenud vähemalt kolm aastat ja kelle krediidihinnang on viimase aasta jooksul olnud järjepidevalt kõige kõrgemal tasemel.

Sisuliselt tähendab see, et ettevõttel pole võlgu riigi ega koostööpartnerite ees, majandusaasta aruanded ja maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt ning majandusnäitajad on head. Lisaks ei tohi ettevõtte juhtkonnas olla negatiivsete äriseostega inimesi, see tähendab näiteks juhte, kes on paljude probleemsete ettevõtete juhatustes. „Võib tulla üllatusena, kuid „Usaldusväärse ettevõtte“ märgise kriteeriumidele vastab vaid 6% kõigist registrisse kantud ettevõtetest,“ sõnab Valm.

Kas Sinu ettevõte kvalifitseerub sertifikaadile? Kontrolli siit:

Usaldusväärne ettevõte Vähemalt kolm aastat tegutsenud ettevõttel viimase aasta (365 päeva) jooksul: •pole olnud võlgu riigi või koostööpartnerite ees; •majandusaasta aruanded ja maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt; •majandusnäitajad on head ning aastane müügitulu on vähemalt 40 000 eurot; •ettevõtte juhtkonnas pole negatiivsete äriseostega inimesi.

Viimase paari aasta jooksul on ettevõtteid raputanud pandeemiapiirangud, sõda, energiakriis, tooraine hindade plahvatuslik tõus jpm. Isegi pankade analüütikud ei oska enam 12 kuu prognoose teha: alles hiljuti ehmatas Eestist statistikaameti tõdemus, et eelmise aasta neljanda kvartali majanduslangus oli üle 4%. Nii on isegi paljud tugevad ettevõtted end leidnud äkki raskustes olevat.

USA juhtimisteoreetikud kasutavad praegu terminit “VUCA maailm”. VUCA moodustub inglisekeelsete sõnade volatility (volatiilsus), uncertainty (ebakindlus), complexity (keerukus) ja ambiguity (ebaselgus) esitähtedest. VUCA maailmas on vaja uut strateegiat, et oma riske õigesti mõista ja selle oluline osa on taustakontroll. Vajadust selle järele kinnitab ka Äripäeva Infopanga kliendihaldurite kogemus, kes kuulevad Eesti ettevõtete juhtidelt iga päev, et äri- ja majanduskeskkond on ebastabiilne ja kiiresti muutuv ning oma koostööpartnerite tausta tuleb hoolikalt jälgida.

„Usaldusväärse ettevõtte“ märgised ja sertifikaadid Äripäeva infopank väljastab kvalifitseeruvale ettevõttele neljas keeles digimärgised, meilijalused ning sertifikaadid, lisaks paberil sertifikaadi ühes keeles. Märgiseid saab kasutada ettevõtte kodulehel, sotsiaalmeedias, pakkumistel, arvetel, töökuulutustes, reklaamides; meilijalust suhtlemisel klientide, tööle kandideerijate ja koostööpartneritega; füüsilise sertifikaadi saab paigutada külalistele nähtavasse kohta.

Selleks, et tausta kontrollimist lihtsamaks teha, ongi märgis „Usaldusväärne ettevõte“, mida ettevõtted, kes hoolikalt välja töötatud kriteeriumidele vastavad, saavad endale Infopangast taotleda. Märgise kandvaks ideeks on ettevõtete järjepidev hakkama saamine muutuvate oludega. Äripäeva Infopank jälgib ja kalkuleerib ettevõtete krediidihinnanguid iga päev.

Kontrolli märgise kehtivust Märgise kehtivus on igal ajal kontrollitav. Selleks tuleb minna veebilehele infopank.ee, leida otsingust kontrollitav ettevõte ning kehtiv märgis kuvatakse ettevõtte infokaardil. Kui ettevõttel tekivad probleemid, siis märgis eemaldatakse.

Korrektne märgise kuva Infopangas ettevõtte infokaardil:

Infopanga kaudu kontrollib ettevõtete tausta üle 125 000 kasutaja kuus. See annab märgise omandanud ettevõttele konkurentsieelise teiste turul tegutsejate ees.

„Usaldusväärse ettevõtte“ märgise pälvinud ettevõtte näitajad on järjepidevalt korras olnud terve aasta, mitte ainult ühel konkreetsel ajahetkel. Kui tekib näiteks võlg, hilinevad deklaratsioonid või juhtkonna koosseis muutub ebausaldusväärseks, kaotab ettevõte õiguse märgist kasutada. „Usaldusväärse ettevõtte“ märgise olemasolu on lihtne kontrollida Äripäeva infopangast konkreetse ettevõtte infokaardilt. „Usaldusväärsust ei kommunikeerita edevusest, vaid see annab kindlusetunde ettevõtte olemasolevatele ning uutele partneritele,“ rõhutab Valm.