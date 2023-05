Enterprise Europe Network – 15 aastat infot ning teenuseid rahvusvahelise ambitsiooniga firmadele

2023. aastal tähistab Enterprise Europe Network oma viieteistkümnendat sünnipäeva. Selle aja jooksul on aidatud 4,2 miljonit ettevõtet üle maailma, enamik neist väikesed. Eestis on EENi võrgustik olnud aktiivne 15 aastat Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eestvedamisel ning koostöös 6 ettevõtjate tugiorganisatsiooniga oleme pakkunud enam kui 6000 ettevõttele erinevat ettevõtlusega seotud teavet või nõustamist, rõõmustame enam kui 250 kohaliku eduloo üle.

Võrgustiku enam kui 600 partnerorganisatsiooni võimaldavad Eesti ettevõtetel saada väärtuslikku infot sihtturgude kohta, mille vastu on ettevõtjal huvi. Võrgustik saab aidata sooviga luua uues riigis spetsiifilisi ärikontakte, pakkuda teavet töötajate ajutise töötamise reeglite kohta sihtriigis, anda infot sihtriigis tootele kohalduvate nõuete kohta, aidata asutada ettevõtte filiaali teistes riikides, aidata leida müügiesindaja siht­turul, kaasata arendustegevuseks vajaminevaid ressursse või partnereid, aga ka palju muud.

Võrgustikul on võimekus toetada ette­võtteid põllumajandusest tehisintel­lektini, tekstiilist kosmosetööstuseni, merendusest loomemajanduseni, toetades nende kasvu ja aidates ületada väljakutseid. Fookuses samuti ettevõtete jätkusuutlikkuse, vastupidavuse tõstmine ja digitaalse ümberkujundamise parandamine.

Kuna ambitsioonikat Euroopa ettevõtjat ei hoia tagasi ka Euroopa ühisturu piirid, siis on tugivõrgustikus väljaspool Euroopat enam kui 30 partnerriiki (Aafrikast Lõuna-Ameerikani), et meie ettevõtjate huvid saaksid toetatud ka kaugemal. Enterprise Europe Networkil on kontaktpunkte ca 60 riigis ning võrgustikus olevaid organisatsioone lisandub iga paari aasta järel, et oleks tagatud ette­võtjate huvidel baseeruv geograafiline esindatus.

Eestis pakuvad innovatsiooni ja rahvusvahelistumist toetavaid teenuseid kuus partnerit – Eesti Kaubandus-Tööstuskoda , Tallinna Teaduspark Tehnopol, Tartu Teaduspark, Baltic Innovation Agency, Invent Baltics, EASi ja KredExi ühendasutus.

Võõraste turgude info kodumaal

Võrgustiku fookus ja teenused on mõeldud eelkõige innovaatilistele, kasvule orienteeritud ja rahvusvahelise ambitsiooniga ettevõtjatele, aga ka ülikoolidele, klastritele või teistele sarnastele organisatsioonidele. Võrgustikus pakutakse ettevõtja koduriigis just talle vajaminevat teavet, nõustamist ja ärivõimalusi, seda kogu organisatsiooni ulatust arvestades. Enterprise Europe Networki põhiteenused on tasuta, aga neid osutatakse ainult koduriigi kaudu EENi tugiorganisatsioonide.

Ettevõtja huvi korral kaardistame esmalt ettevõtte vajadused, võimalused ning seejärel arutame, millised võrgustiku pakutavad teenused võiksid olla sobilikud. Teenuste osutamise loogika on see, et ühest kohast pakume ligipääsu kogu olemasolevale kompetentsile, sh vajadusel suuname kliendi edasi kõige sobilikuma nõustaja juurde Eestis või kaasame lisaks teavet üle maailma asuvatelt kolleegidelt.

Eesmärgiga mõista osutatud teenuste kasu meie oma Eesti ettevõtjatele või täiendava toe vajalikkust, peame oluliseks teenuse osutamise järel uurida selle mõju või tulemust. Järgnevalt mõned tulemuslikud näited.

Võrgustik tõi hariduslikule õppemängule investorid

2019. aastal Eesti virtuaalreaalsuse entusiastide loodud ettevõte Futuclass OÜ valmistab hariduslikke õppemänge keemia ja füüsika õpetamiseks 7.–9. klassi õpilastele. Mängud on arendatud koostöös koolide ja loodusainete õpetajatega. Ettevõtte eesmärk on muuta abstraktsed ja keeruliselt mõistetavad loodusained õppijatele huvitavaks ja käega­katsutavaks.

Virtuaalreaalsuse 3D keskkond võimaldab koondada tähelepanu ja eemaldada segajad. Teadmiste testide tulemusel, kus osalesid õpilased, kes omandasid õppemooduli virtuaalreaalsuses, ja õpilased, kes sooritasid testi traditsiooniliste õppevahenditega, selgus, et õpitulemused olid ligi 68% paremad õpilastel, kes said kasutada virtuaalreaalsuse tehnoloogiat.

EEN Eesti partneri Tartu Teaduspargi koostöö Futuclassiga algas 2019. aastal ettevõtte varajases arengufaasis. Ettevõte tegutseb Teaduspargi inkubaatoris ja on mentorprogrammist abi saanud investorvalmiduse tõstmiseks ning osalenud EENi partnerite korraldatud kontaktreisil Ameerika Ühendriikidesse investoritega ja võimalike koostööpartneritega kohtumistes. Koostöö tulemusena on ettevõte kaasanud investorid ja saanud enda kasutusse suurettevõtete järgmise põlvkonna VR-seadmed. Teaduspargi inkubaatoris ning inkubatsioonikeskuses viibitud aja jooksul on Futuclass laienenud 5% Eesti koolidesse ning alustanud tegevust eksporditurgude suunal.

Enterprise Europe Network aitab Horizon Europe’i meetmetest tootearenduseks raha saada

Tootearendus on ettevõtetele kallis, aga konkurentsis püsimiseks vajalik. Seetõttu on Euroopa Liit ja Eesti riik loonud erinevad toetusmeetmed tootearenduse rahastamiseks. Kui riiklikud meetmed on laiema haardega, siis Euroopa Liidu Horizon Europe’i programm on kitsama suunitlusega kõrg- ja süvatehnoloogia ettevõtetele.

Horizon Europe’i programmi virvarris orienteerumine on keeruline, sest meetmeid on palju ja reeglid on enamjaolt kirjas spetsiifilises kantseliidis ning nende reeglite leidmine ei pruugi kerge olla. Seetõttu pöörduvad ettevõtjad sageli Enter­prise Europe Networki (EEN) poole abipalvega leida enda vajadustele sobiv meede. Samuti hirmutab ettevõtteid teadmatus taotlusprotsessi osas.

Tehnoloogiaettevõttele on enamalt jaolt kõige sobivam Horizon Europe’i meede Euroopa Innovatsiooninõukogu Kiirendi (EIC Accelerator). Kiirendi kuni 2,5 miljoni euro suurune toetus on mõeldud ette­võtte tootearendusprojekti rahastamiseks. Lisaks on võimalik taotleda kuni 15 miljoni euro suurune kapitaliinvesteering müügi ja kasvu toetamiseks. Meede on populaarne tänu oma ettevõttesõbralikele reeglitele, kuid selle tõttu on kiirendi ka väga konkurentsitihe ning rahastuse võidab umbes 10% taotlejatest.

EEN Eesti partner Invent Baltics omab Euroopa Innovatsiooninõukogu Kiirendi edukate projektidega suurepärast kogemust, olles nõustanud Eesti 19 rahastatud projektist 12. Lisaks on ettevõte nõustanud enam kui kolmandikku rahastatud projektidest Soomes. Viimase aasta jooksul on Invent Balticsi abil Euroopa Innovatsiooninõukogu Kiirendi toetuse saanud innovaatiliste elektriautode laadijate tootja VOOL (MultiCharge OÜ), üliefektiivse antibakteriaalse plaastri arendaja Nanordica OÜ ja küberturvalisuse ettevõte Patchstack OÜ.

Kontaktid sihtriigist viivad eduka koostööni

Multilingua Keelekeskus on tegutsenud üle 25 aasta ja saanud selle ajaga suurimaks keeleõpet pakkuvaks keeltekooliks Eestis. Korraldatakse keeleõpet nii kodu- kui ka välismaal. Lisaks 20 võõrkeele õpetamisele ja keelenõustamisele ollakse arenemas kompetentsikeskuseks, pakkudes koolitusi haridustöötajatele ja ette­võtete meeskondadele.

Paari viimase aasta jooksul, kui pandeemia mõjutas paljude ettevõtete töörütmi, on Multilinguaski välja kujunenud n-ö uus normaalsus, et keeletunde viiakse samuti läbi distantsõppes, omandades võõrkeelt virtuaalses klassiruumis. Selle eeliseks on, et ühes keeletunnis võivad koos olla õppijad, kes ei viibi ühes linnas, riigis või ajatsooniski. Samuti pakutakse keeleõppevõimalusi hübriidses klassiruumis, mis tähendab, et osa õppijaid ja õpetaja on füüsiliselt kohapeal, teised aga integreeritakse veebiplatvormi vahendusel distantsilt.

Multilingua lähiaja üks suurimaid väljakutseid on harida nii õpetajaid kui ka õppijaid tehnoloogia kõige uuemate lahendustega, et kõik saaksid moodsatest keeleõppevõimalustest maksimaalset kasu.

Kaubanduskoja poole pöördunud Multilingua Keelekeskus lõi Enterprise Europe Networki võrgustiku kaastoel kontaktid Suurbritannia ettevõttega Perfectly Spoken. Viimane on inglise keele kursusi pakkuv e-õppe keskkond, kus saavad inglise keelt õppida nii iseseisvad keeleomandajad kui ka need, kes eelistavad n-ö kombineeritud õpet veebiplatvormi toel ja täiendatuna Multilingua õpetajaga klassiruumis. Koostöö tulemusel loodetakse pakkuda oma klientidele veebikeskkonnas inglise keele õppimiseks veelgi laiemaid ja mugavamaid võimalusi.