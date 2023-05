Atea IT infra arhitekt Ervi Teearu: uue wifi standardi eelised on kiirus, turvalisus ja häirevabadus

Uusimal wifi-standardil põhinev sidelahendus tõstab kontoriruumides wifi-võrgu kvaliteedi seninägematule tasemele, pakkudes lisaks ka märksa suuremat turvalisust.

Ervi Teearu on töötanud Ateas IT infra arhitektina üle kuue aasta. Foto: Atea

IT-ettevõte Atea võttis oma Tallinna kontoris kasutusele uusimal ehk wifi 6E standardil põhineva Cisco Meraki lahenduse. Üle kuue aasta Ateas IT infra arhitektina töötanud Ervi Teearu kinnitusel pakub uue seadme kasutuselevõtt tõepoolest tuntavalt paremat taset.

Kuni kaasaegseima ehk wifi 6E standardini oli juhtmevabal internetil probleem, et teatud seadmed (droonid, õhuliikluse jälgimise radarid jms) tekitavad wifi levialas häireid. See tähendab, et wifi kasutamise kvaliteet erinevate radarite läheduses on kõikuv.

Vanadel standarditel esineb häireid

Samuti on wifi varasemaid versioone kasutavate seadmete jätkuv probleem, et näiteks mikrolaineahjude läheduses on wifi kvaliteet kõikuv. Kui keegi kontoriköögis mikrouunis oma võileiba soojendab, võib samal ajal köögi kõrvalruumis olla wifi ebastabiilne. Wifi 6E ehk traadita interneti uusim versioon võimaldab sellisest probleemist vabaneda ehk kasutada wifi-võrku häirevabalt.

Lisaks on wifi 6E uudsuseks see, et kasutusele võeti sagedusala 6 GHz. See aga lubab teenindada varasemast suuremat hulka kliente, võimaldades oluliselt rohkem kasutajaid ühe pääsupunkti (Access Point) levialasse.

Samuti aitab uus sagedusala vältida muid segavaid tegureid, mis mõjutasid varasemaid sagedusalasid kuni wifi 6E-ni. Kanalite ehk kitsamate sagedusvahemike lisandumine võimaldab seadmetel muretumalt suhelda.

Laiem kasutajate arv, säilitades kvaliteeti

Paralleeli võib tõmmata suurlinnade liiklusega, kus bussi- ja trammiliikluse järjekordse täiendamise asemel ehitatakse metroo. Kui maapealsete liiklussõlmede arendamine pole enam jätkusuutlik, viiakse suurema kiiruse saamiseks ja mahu suurendamiseks osa liiklusest maa alla, seega uuele tasemele.

Wifi-ühenduse aastakümnete pikkune evolutsioon. Foto: Cisco

Sarnaselt on ka võrgutehnoloogias viidud wifi 6E abil liiklus uuele tasemele, mida ei sega enam varasemad tegurid ning see võimaldab rohkemal arvul kasutajaid teenindada kordades kiiremini kui varasemalt. See on uus tase nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt.

Seega aitas wifi 6E ära lahendada varasema suurenenud wifi kasutajate arvu ja ühenduse mure, sest wifi 6E seadmed võimaldavad ühe pääsupunktiga teenindada rohkem kasutajaid nii, et nende traadita interneti kvaliteet säilib.

Kasutusel hetkel kõige turvalisem lahendus

Veel üks oluline tegur, mille wifi 6E võrgumaailma juurde toob, on suurem turvalisus. Seadmete võrku lubamisel kasutatakse kaasaegseimat ja hetkel ka kõige turvalisemat lahendust, mis vastab WPA3 tasemele.

Lisaks parooliga kaitstud võrgule on kõrgema turvalisusega ka avalik võrk, mida saab kasutada ilma salasõnata, näiteks klientide poolt teie kontoris. Nimelt on wifi 6E seadmetes kasutatud lahendust Enhanced Open (OWE), mis aitab tagada ka avalikus võrgus andmete kaitse ning tänu sellele võimaldab turvata kõrgemal tasemel ka külalisvõrke.

Vaja vähem juhtmeid ja kaableid

Kokkuvõttes loovad eelnevalt käsitletud kolm olulist märksõna – lai leviala, häirevaba, turvaline – hea võimaluse kaaluda kontoris kaabliga võrgust lõplikku loobumist. Üsna pea ei paku kaablit kasutav võrk enam olulisi eeliseid. Pigem tähendab wifi 6E kasutajatele suuremat liikumisvabadust kontoris ning uute kontoriruumide loomisel kulub vähem ressursse kaabelvõrgu planeerimiseks ja ehituseks.

Tõsi, kaabeldusest ei saa ilmselt veel täiesti loobuda, sest on seadmeid, millel võib olla vajadus juhtmega interneti järgi. Kindlasti aga väheneb kaablite osatähtsus tavaseadmete kasutajatel oluliselt.

Alati uuest seadmest ei piisa

Kuigi wifi 6E ja seda toetavad seadmed võimaldavad luua kõrgel tasemel wifi-valmidust, mängib paraku rolli ka andmesidevõrgu planeerimine. Kui olemasolev võrk on halvasti planeeritud, siis üks-ühele lahenduse väljavahetamine probleeme ei lahenda. Kogu wifi-lahenduse kvaliteetse toimimise aluseks on õige võrgu planeerimine ja paigaldus.

Ateal on selle korrektseks teostamiseks Ekahau baasil eraldi konsultatsiooniteenus: kuidas paigaldada ja planeerida wifi-võrke ning arendada kasutusmugavust. Ekahau on üldtunnustatud wifi-seadmete tootjate poolt heaks kiidetud lahendus, mille abil saab wifi-võrke mõõdistada ja planeerida.

Atea seminar tutvustab uusi võimalusi

Neljapäeval, 25. mail toimub Tallinnas Atea kontoris seminar "Cisco Meraki wifi 6E ülevaade ja Ekahau demo". Üritus on suunatud IT-juhtidele ja IT võrgusüsteemide haldusega tegelevatele spetsialistidele, kes saavad mõjutada protsessi, kuidas oma kontoris parim võrgulahendus kasutusele võtta.

Seminari käigus tutvustatakse wifi 6E standardit ning tehakse ülevaade Cisco Meraki wifi 6E seadmetest. Lisaks näidatakse demo Atea kontoris kasutusel olevate Cisco Meraki wifi 6E seadmetel ning katsetatakse kohapeal mõõdistamist ja planeerimist Ekahaus.

Atea on suurim IT teenuste ja lahenduste pakkuja Põhja- ja Baltimaades, tegutsedes Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, Leedus, Lätis ja Eestis. Atea 88 kontoris töötab üle 8000 inimese, neist 65 Eestis.

Registreerumine: