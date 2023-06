Sisuturundus

Coface

19. juuni kell 7:09 Kuula







Coface: kõik viitab sellele, et ettevõtete maksekäitumine lähitulevikus halveneb

Rahvusvaheline riskijuhtimise ettevõte Coface on üks suurimaid võlgade sissenõudmise, äriinfo jagamise, käendamise ning faktooringuga tegelevaid ettevõtteid maailmas. Eestis kasutavad Coface’i teenuseid suurimad eksportöörid, tööstusettevõtted, transpordifirmad jt.

Coface’i Baltikumi juht Mindaugas Sventickas Foto: Kestutis Vanagas

Baltimaades on Coface tegutsenud 18 aastat – turule siseneti 2005. aastal riigiettevõtte UADB Leedu Eksport omandamisega ja 2018. aastast on Coface teenindanud Balti riikide kliente Coface Baltics Leedu esinduse kaudu. Coface Balti suurimaks kindlustatud kogukäibeks läbi aegade oli 2022. aastal 2,248 miljardit eurot (kindlustuslepingute arvuks 237), mis tähendas võrdluses 2021. aastaga, et kindlustusmaksed kasvasid 9%. Võrdluseks, et näiteks 2016. aastal oli käive 0,998 miljardit eurot.

“Viimase 15 aasta jooksul on kindlustusturg kümnekordistunud, seda nii ühikutes kui ka mahus. Oma roll on mahtude kasvus olnud kindlasti ka viimastel aastatel aset leidnud ootamatutel sündmustel nagu pandeemia, Venemaa sõda Ukraina vastu, energiakriis, sanktsioonid Venemaa ja Valgevene vastu jt,” räägib Coface’i Baltikumi juht Mindaugas Sventickas. “Siiski on ärid hiljutised sündmused edukalt üle elanud. Pangad said asjakohaste meetmetega hästi hakkama ning ettevõtted orienteerusid kaubandussuhetes üsna kiiresti ümber,” nendib ta, kuid väljavaated on tema hinnangul siiski kehvapoolsed. “Maksejõuetuse suundumuste osas on prognoosid negatiivsed, oleme pandeemiaeelsel tasemel ja kõik tegurid viitavad maksekäitumise halvenemisele.”

Maksete hilinemine sunnib ettevõtteid tegutsema

Sventickase sõnul suureneb nõudlus krediidikindlustuse järele alati keerulistes oludes ehk siis, kui ettevõtetel on tulnud silmitsi seista hilinevate maksetega, sest sektoris on näha negatiivseid muutusi või on turul olnud hoiatavaid näiteid. “Juhtub, et ettevõtted mõistavad kindlustuse vajadust pärast suurte võlgadega silmitsi seismist. Ka Eestis on kliendid hakanud meie teenuseid kasutama pärast seda, kui ettevõtted on aru saanud, et näiteks äriteave või kaubanduskrediidikindlustus aitavad vältida suuri kaotusi.” Sventickas märgib, et eelmise kriisi (2007–2008) ajal tehti väljamakseid kolm korda rohkem kui tavaliselt. “Nii mõnedki ettevõtted jäid tänu kindlustusele ellu.”

Krediidikindlustust pakub Coface Eestis ühtse makseriski juhtimisteenusena eelkõige neile ettevõtetele, kelle aastakäive on viis ja enam miljonit eurot ning kes müüvad tooteid või teenuseid peamiselt krediiditingimustel B2B klientidele. Samuti ettevõtetele, kes tegelevad ekspordimüügiga või kelle portfellis on pidevalt uusi ostjaid, kellega müüjal puudub varasem kogemus.

Mis saab, kui ostja ei suuda arvet tasuda?

Krediidikindlustus kaitseb ettevõtteid makseviivituste ja võlgnevuste eest nii kodu- kui ka välismaal. “Iga ettevõte, olenemata sellest, kas ta tegutseb koduriigis või rahvusvahelisel turul, teab, kui tähtis on kaitsta end tasumata arvete eest, mis võivad tekitada palju probleeme,” lausub Sventickas. “Kui ettevõte müüb oma tooteid-teenuseid krediiti, on krediidikindlustus ettevõtte pikaajalise elujõulisuse tagamiseks ülioluline, sest see annab teadmise, et ettevõtet ei saa kahjustada ühe või mitme kliendi ootamatu ebaõnnestumine. Ettevõtete riskid vähenevad ja on paremini kontrollitavad; võimalik on uus pangafinantseerimine; ettevõtte kasumimarginaalid on kaitstud ja halbade võlgade osakaal väheneb, mis kõik aitab tugevdada positsiooni ka rahvusvahelistel turgudel.”

Coface aitab ettevõtetel tegeleda ka tekkinud võlgadega. Nii kindlustatud kui ka kindlustamata ettevõtete võlgade sissenõudmisega tegeleb globaalselt 230 Coface’i töötajat üle maailma ja enam kui 300 partnerit 200 riigis.

Halbu võlgasid saab ennetada

Tänu krediidivõimekuse seirele saavad nii Coface’i kindlustatud kui ka kindlustamata kliendid jälgida nende jaoks huvi pakkuvate ettevõtete (olemasolevate ettevõtete kliendid / potentsiaalsed kliendid) krediidiseisundit ehk ettevõtete suutlikkust kaupade ja teenuste eest tasuda. Äriinfo on abiks kõikidele ettevõtetele, kes ei taha probleeme halbade võlgadega. Coface pakub äriinfo teenust igas suuruses firmadele. Lahendus leitakse kõigi ettevõtete jaoks olenemata tegevusvaldkonnast ja aktiivsusest.

1946. aastal asutatud Coface’i eesmärk on saada ülemaailmseks andmeeksperdiks. Ettevõttes on 340 analüütikut, 486 miljardit eurot B2B laene, 50 000 klienti sajas riigis, kindlustuskaitse 200 riigis. Pärast mis tahes suure mõjuga sündmust koostatakse analüüs selle kohta, kuidas konkreetne sündmus võib mõjutada riikide, piirkondade ja mandrite riskiprofiili. Näiteks Silicon Valley panga peatamine, maavärin Türgis, tankeri kinnijäämine Suessi kanalis, Hiina null-koroona poliitika jms.

Coface on kasulik partner eksportivatele ettevõtetele, pakkudes ekspertteadmisi ja andmeanalüüse, mis aitavad ettevõtetel teha paremaid otsuseid. “Opereerides rohkem kui sajas riigis on meie geograafiline katvus suurem kui konkurentidel. Oleme loonud üle maailma tugeva analüütikute meeskonna. Kombineerides olemasolevaid andmeid majanduslike teadmistega, on meil võimalik turu riske ennustada ning pakkuda klientidele lisandväärtust,” rõhutab Sventickas.

Coface’is töötab täna rohkem kui 4000 inimest ja teenindatakse ligi 50 000 ettevõtet 200 riigis. Coface’ile on antud kõrged reitingud: Fitchi reiting AA-, Moody’s A2, AMBest A. Üldine kliendirahulolu on 95%; soovitusindeks (NPS) on 63. 2014. aastal alustati kauplemist Euronexti väärtpaberibörsil Pariisis.

https://www.coface.com/