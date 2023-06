Sisuturundus

19. juuni kell 17:24







Laur Sibold: kui tahad olla edukas, siis peab ka töövahend olema tippklassi oma

Igapäevaselt videosisu ja spordiülekannete tootmisele keskendunud kodumaine produktsioonifirma Jackpot Media OÜ, millele kuulub ühtlasi striimivõrgustik Win TV ning meelelahutusportaal win.ee, on seadnud oma igapäevatööle tõeliselt kõrge eesmärgi. Seda enam on oluline, et töös kasutatavale tehnikale saaks kindel olla igas olukorras.

Produktsioonifirma Jackpot Media OÜ juhi Laur Siboldi sõnul on ASUS ExpertBook B9 üks parimaid sülearvuteid, mis tal olnud.

Arvuti, mis ei vea alt ei linnas ega maal

Tõelistele fännidele sisu tootev ettevõte on aastate jooksul pidanud tööd tegema kirevates ilmastiku- ja keskkonnaoludes. „Videoülekandeid tehes ning spordisisu tootes ei saa me oma kliente alt vedada. Tihti teen tööd kontorist väljaspool, kuid ei soovi sellest hoolimata järgi anda nii arvuti jõudluse kui kiiruse osas. Eks proovitud sai aja jooksul ühte, teist ja kolmandat mudelit. Kuid ükski polnud päris see, mille juurde pikemalt püsima jääda,“ selgitab firma kaasasutaja Laur Sibold.

Kõik senised töövahendid on olnud Siboldi sõnul küll head, kuid ettevõtte kiire areng ja sellega seoses üha suurenev kvaliteetse sisu tootmise töömaht on seadnud lati üha kõrgemale. Olulisteks märksõnadeks said võimas protsessor, turvalisus, aku hea vastupidavus ning kerge kaal. Lõpuks jõudis Laur peale mitmeid katsetusi ASUS-e sülearvutiteni ning väljavalituks osutus ExpertBook B9.

Laur Sibold kiidab ASUS sülearvuti kiirust, vastupidavust ja turvalisust – just need on liikuva eluviisiga mehe sõnul võtmetähtsusega kriteeriumid korralikule töövahendile.

„Täna peame loomulikuks, et saame tööd teha linnulennult ükskõik kus ja millal, andmata järgi kvaliteedis. Ehk siis valmidus sisu toota peab olema vajaduse tekkides koheselt olemas. Nõnda on ka mul tulnud teha tööd näiteks autos kõrvalistmel, lennujaamas oma lendu oodates või rannas viibides – ehk siis töö tuleb minuga kõikjale kaasa, kus iganes viibin. Ilmselgelt on sellistel hetkedel oluline, et arvutit endaga kaasas kandes saaks keskenduda tööle ega peaks muretsema arvuti aku kestvuse pärast. ExpertBook B9 pikk aku vastupidavus on nii mitmelgi korral mind hädast päästnud,“ tõdeb Laur Sibold.

Ühtlasi pidas Laur arvutit valides oluliseks argumendiks selle turvalisust: “Intel vPro seeria protsessoritele on juba küberrünnakute vastane tehnoloogia sisse ehitatud. Saab öösiti paremini magada, kui tead, et lisakaitse on juba arvutil kohe olemas ega pea väärtusliku sisu sattumise pärast võõrastesse kätesse muretsema,“ selgitab ta.

Kui arvasid, et oled elus nii mõndagi näinud ning sülearvuti ei suuda enam millegagi üllatada, siis siin on Sulle väljakutse – ExpertBook B9 sülearvuti.

Teenindus, millele võib kindel olla

Et Laur kannab oma töövahendit kõikjal kaasas, sai mudeli valikul oluliseks ka selle kergus. Ning et õnnetus ei hüüa tulles ehk arvuti võib mõnel ekstreemsemal juhul vahel ka maha kukkuda, siis selle vastupidavus. „Kõigest 990 grammi kaaluv korpus on tehtud üleni metallist ning see muudab sülearvuti lisaks stiilsele ja õhukesele välimusele ka vastupidavaks,“ tõdeb ta.

ASUS ExpertBook B9 üheks trumbiks on ka OLED ekraan. „Videote kokku lõikamisel ja fotode töötlemisel annab see väga täpselt edasi värvitoone ja aitab selle võrra paremat sisu luua. Muidugi annab see palju juurde ka arvutit igapäevaselt kasutades,“ on kvaliteetse tulemuse saavutamisel just OLED ekraan võlusõna.

Et Laur Siboldi senine isiklik kogemus on andnud teadmise, et sellele mudelile võib kindel olla, on ettevõttel plaanis tulevikus oma arvutiparki Asuse mudelitega täiendada. „Murevaba kasutuskogemus ning hea hinna ja kvaliteedi suhe on teinud otsustamise senisest lihtsamaks,“ tõdeb ta.

Klientidele pakub südamerahu ka teadmine, et ASUS-ele saab kindel olla ka peale ostu sooritamist. Äriklientidele pakutakse lisaks esmaklassilistele töövahenditele kõrgel tasemel järelhooldust. ASUS Business pakett võimaldab kokku panna ja kohandada arvutit vastavalt ettevõtte vajadustele ning pakub kvaliteetset garantiiteenindust.