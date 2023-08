Artikkel

Tallinna kesklinna elaniku unistuste kodu on nutikas ja rohesertifikaadiga

Rohesertifikaadiga Vektori arendus on juba pikalt Tallinna koduostjate suurt tähelepanu pälvinud, nüüd aga hakkab kätte jõudma aeg, mil elamu hakkab valmis saama ja esimesed elanikud saavad uue aasta alguses sisse kolida. Mis muudab aga ühe kortermaja nii eristuvaks, et isegi 2023. aastal eriti võrdväärseid pakkumisi saada pole?

Tallinna kesklinna, Pärnu maantee äärde rajatav Vektori arendus pole tegelikult üksnes kortermaja, vaid keskus, kuhu koondub nii äri kui ka elu. Moodsa arhitektuuriga ja jätkusuutlikult arendatud Vektori esimesel neljal korrusel on linna ühed ruumikamad ning kaasaegsemad kaubandus- ja büroopinnad, 5.-16. korruse täidavad aga kaasaegsed korterid, kus avanevad vaimustavad panoraamvaated linnamaastikule.

Hea asukoht on ajaline võit

Vektori arenduse asukoht Pärnu maanteel annab selle elanikele võimaluse kasutada põhilisi magistraale linna erinevatesse piirkondadesse, lühendades liiklemisele kuluvat aega.

Uus elamu asub tiheasustusalas, kus 800 meetri raadiuses on piisavalt teenuseid, poode, spordiasutusi, kontoreid. Ühtlasi on ühistranspordi kaugus ja graafikute tihedus peaaegu kõigi soovidele vastav, olemas on kergliiklusteed, rajatakse rattaparkla, luuakse elektriautodele parkimiskohti

Lähitulevikus on oodata kogu ümberkaudse piirkonna uuendamist ning Vektorist ongi oodata üht selle maamärki. Olulisteks kriteeriumiteks on, et hoone ehitatakse juba kasutuses olnud maale, mitte tühjale põllule.

Luksusliku panoraamvaatega katusekorterid ja põnev arhitektuur

Vektori puhul tuleb senise nõukogudeaegse amortiseerunud tootmis- ja büroohoone asemele mitmetasandiline esinduslik kompleks, mille projekti autoriteks on tunnustatud arhitektid büroost Kadarik-Tüür Arhitektid. Kokku luuakse 200 korterit panoraamvaadetega erinevatele linnamaastikele, sealhulgas avarad katusekorruse korterid nõudlikumale koduostjale.

Korterite planeeringute juures on pandud rõhku avarusele ja valguse ligipääsule – maast laeni aknad muudavad ruumid avaraks ja valgusküllaseks ka väiksemates korterites. Korteritest on vaated erinevatele linnamaastikele – kesklinna tornid, Kristiine aedlinn, Ülemiste järv ning Pärnu maantee äärne industriaalne maastik.

Kui 5.–15. korruse korterite laed jäävad klassikalise 2,7 meetri juurde, siis 16. korruse penthouse-tüüpi korterite laed on 3,1 meetrit kõrged, mis omakorda toob katusekorterisse veel rohkem avarust ja ruumikust.

Rikkalikult haljastatud katuseaed ja -puhkeala kõigile majaelanikele

Omaette pärl peitub Vektori „selja taga“ – Vektori hoone sisehoovi parkimismaja katusele rajatakse maastikuarhitektide loodud 1500 m2 suurune, rikkalikult püsitaimede, hekkide ja puudega haljastatud katuseaed privaatsete puhkealade ja nurgakestega grillimiseks, istumiseks ja kas või päevitamiseks. See saab olema koht, kus korraks aeg maha võtta ja linnasaginast eemalduda. Oma koht leidub ka kogukonna aiale – viljapuud ning peenrakastid aja maha võtmiseks ja aiatööde praktiseerimiseks. Igapäevane rohepaus ja värske õhu amps on vaid mõne sammu kaugusel!

Katuseaia haljastus on juba valmimas.

Nutikodu kütab ja jahutab

Nutikodu on märksõna, mis kõlab juba mitmetes uutes arendusprojektides standardse lahendusena. Vektori nutikas kodu pakub muu hulgas kütte, jahutuse ja ventilatsiooni jälgimist ning juhtimist veebirakenduse kaudu või korterisiseselt monitorilt. Tehnoloogia võimalused on peaaegu piiritud – nutika kodu saab lisaseadistustega kujundada enda käe järgi nii automaatseks, kui koduostjal parasjagu loovust jagub.

Vektori suured ja avarad aknad lisavad kodudele avarust, teisalt tekitavad kindlasti küsimusi, kuidas kodune kliima aasta ringi mugav püsib. Lisaks moodsale ja mugavale kaugküttesüsteemile talviseks kliimaks on kõik Vektori uued korterid varustatud juba standardkomplektis jahutussüsteemiga. Vektorisse seni kodu ostnute poolt on tegu kõrgelt hinnatud lisaboonusega, eriti möödunud suve troopilisele kuumalainele tagasi vaadates.

Roheline mõtlemine

Vektor on üks esimesi kortermaju Eestis, mis saab LEED Gold sertifikaadi. LEED Gold sertifikaat, nagu teised rohemärgised, ei kuulu vaid ärimajade repertuaari – see on ka kortermajade tulevik. Sertifikaat kinnitab nii korteriostjale kui ka büroopinna rentnikule, et Vektori hoone projekteerimisel, ehitamisel ning hilisemal opereerimisel arvestatakse keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid, Vektori puhul on tegemist tervikliku ja kvaliteetse rohehoonega.

Keskkonnahoidu silmas pidavate lahenduste alla käib muu hulgas prügi sorteerimine liikide kaupa ning korterite jahutusseadmetes loodussõbralike ainete kasutamine (veepõhine süsteem).

Katuseaia haljastus on juba valmimas.

Välivalgustusega kaasnevas reostuses hoitakse madalat fooni, et vältida ülemäärast valguskiirgust ümbruskonnale. Katusepind tehakse heledates toonides, vähendamaks soojusneelduvust ning linna ja pindade kuumenemist, ennetades seeläbi soojussaarte teket. Katuseaia haljastuses valitakse vähe kastmist vajavad haljastaimed ning hoonesse vett säästvad sanitaartehnika seadmed.

Turvalisus

Koduse privaatsuse ja turvalisuse nimel on hoone sissepääsud avatavad fonolukuga. Korterite fonopaneel on koos videoekraaniga ja kõik korterid on varustatud automaatse tuletõrjesignalisatsiooniga. Peamised sissepääsud (sh parkla uksed ja/või tõkkepuud) on avatavad distantskaardiga.

Turvalisuse tagamiseks on igasse korterisse ja panipaikade üldalasse tehtud valmidus valveseadmete paigaldamiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kesklinnas elavad või siia kolivad uued elanikud on väga teadlikud kodusoetajad, kes ootavad läbimõeldud ja kvaliteetseid elamistingimusi. Elamistingimuste puhul on oluline valiku kriteerium, et uus kodu oleks ajakohane ka kümnekonna aasta pärast – seda Vektori arendus ka pakub. Samuti võiks Vektor huvi pakkuda kinnisvarainvestorile, kes ootab nii kinnisvara kapitalikasvu kui ka väärikaid premium-segmendi üürnikke.

Vektori arendus valmib juba 2024. aasta alguses ja just praegu on hea aeg oma ostuotsus ära teha! Veel on saadaval lai valik kortereid ja mahukaid äripindu.

. Vaata valikus olevaid kortereid siit

. Galeriid vaata siit

. Müügiinfo leiad siit