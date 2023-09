Sisuturundus

Nii lühi- kui ka pikaajalisel ruumipuudusel on abiks miniladu

Tõusvas trendis on äri- ja ka eraklientide seas laoruumi rentimine toodete, seisma jäänud mööbli, hooajakaupade, messitarvikute ja muu taolise hoiustamiseks. Tallinna suurim miniladude rentimisega tegelev ettevõte Panila pakub sel sügisel lisaks mugavale ja turvalisele rendipinnale uutele klientidele tasuta kolimisteenust kliendi juurest lattu.

Miniladu ehk väike laoruum pakub ettevõttele mitmeid eeliseid. „Esmalt kindlasti aitab kokku hoida kulusid, sest miniladu on tavaliselt soodsam võrreldes suuremate laopindadega,” ütleb Panila OÜ juht Juhan Erik. „See on suurepärane võimalik asjade ajutiseks hoiustamiseks ehk siis ikka tuleb ette olukordi, kus on vaja ajutist lisaruumi näiteks kolimise ajaks. Miniladu on paindliku rendilepinguga, võimaldades kohandada laoruumi suurust vastavalt oma vajadustele ja muuta seda vastavalt olukorra muutustele.”

Alates aastast 2016 tegutseb Panila pakub ruume ühest kuni 30 ruutmeetrini ning soovi korral võib loomulikult klient rentida ka mitu boksi. Kõik Panila miniladude laed on 2,5-3 meetrit kõrged, personaalsed ja turvalised. Hoonesse sissepääsuks on igal kliendil oma personaalne kood ning kui ladu kasutavad mitu inimest, saab igaüks enda koodi. Hoiuruumi saab lukustada vastavalt soovile kas koodi või võtmega tabalukuga. Kõik koridorid on varustatud salvestatavate turvakaameratega, mis edastatakse turvafirmale. See aitab klientidel tunda end oma ladustatud esemete suhtes turvalisemalt.

„Üks olulisemaks asju laoruumi turvalisuse kõrval on lihtne juurdepääs – et klient pääseks oma asjadele hõlpsasti ligi. Meie minilaod asuvad hea nähtavusega asukohtades, üldjuhul magistraalide ääres: üks Panila asub Õismäe teel, teine Kristiine ja Mustamäe piiril Mureli tänaval ning kolmas Järvel Pärnu maanteel. Planeerime laienemist igasse Tallinna linnaossa,” räägib Erik. Hoiuruume saab rentida nii tähtajalise kui ka tähtajatu lepingu alusel ning kõigil klientidel on oma asjadele juurdepääs 24/7.

Ta lisab, et kõik hooned on spetsiaalselt ehitatud miniladudeks ning seetõttu hea soojapidavusega, läbimõeldud planeeringuga, turvalised ja keskkonnasõbralikud. „Kõik ruumid on köetud, temperatuur algab 15 kraadist. Puudub niiskus, seega saab laos hoiustada ka arhiive, raamatuid, maale, raamatupidamisdokumente. Asjade mugavaks liigutamiseks on olemas klientidele kasutamiseks pakikärud ning rentida saab ka tugeva konstruktsiooniga riiuleid. Koridorid on varustatud automatiseeritud valgustusega, mis käivitab liikumise peale.”

Panila üürib ruume välja alates ühekuulisest lepingust, aga vastavalt vajadusele saab ka lepingu ajal ruume vahetada. Panila minilaod sobivad hästi ettevõtetele, kellel on palju kliente, näiteks e-kauplused ja raamatupidamisettevõtted, aga ka selliste organisatsioonide jaoks, kellel pole Tallinnas suurt kontorit, ent on vaja väikest vaheladu või hoiustada turundus- ja müügimaterjale.

Panilast on ruumi on võimalik rentida nii interneti teel kui ka tulla ja kliendihalduriga ruumid enne lepingu sõlmimist üle vaadata. Võimalus on valida kahte sorti lepingu vahel: tähtajatu või soodsama hinnaga tähtajaline leping. Panila hinnad on fikseeritud vastavalt hinnakirjale ning puuduvad lisatasud.

Lisaks mugavale ja turvalisele 24/7 laoruumile pakub Panila sel sügisel uutele klientidele tasuta kolimisteenust kliendi juures lattu!