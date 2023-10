Sisuturundus

30. oktoober







Ida-Viru areng ei peatu – unikaalne hetk investeerida

Õiglase ülemineku fond (ÕÜF) aitab kõige haavatavamatel piirkondadel üle Euroopa hakkama saada kliimaeesmärkidest tulenevate väljakutsetega. Eesti sihtpiirkonnaks on Ida-Virumaa, eelkõige sealse põlevkivitööstuse ja kaaluka üleminekuprotsessi tõttu. Kokku on Ida-Virumaale eraldatud üle 300 miljoni euro. Tööstuse, infotehnoloogia ja ettevõtete arendustegevuseks saab taotleda kolme erinevat toetust.

Kõik ettevõtted on oodatud EASi ja KredExi ühendasutuse poole pöörduma

„Praegu on unikaalne hetk, kus toetustega on võimalik Ida-Virumaal teha investeeringuid ja arendusi ettevõtte vaates suuremas mahus ja soodsamalt kui mujal. Meie poole on oodatud pöörduma nii juba seal piirkonnas tegutsevad ettevõtted kui ka need, kes plaanivad sinna laieneda,“ ütleb Sigrid Harjo, EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige.

Kui väiksemate ettevõtete rakendusuuringute toetuse puhul võib omafinantseering alata 20%-st, siis suuremate toetuste puhul on omafinantseeringu maht olenevalt projektist 55–75%.

ÕUFi toetust on Harjo sõnul saanud väga erineva tööstusvaldkonna ettevõtete projektid alates NEO Performance’i püsimagnetite tootmisest kuni Agricom Tehnika biokütuste ja Aquaphori veefiltrite tootmiseni välja. „Lisaks soodustingimustel investeerimistingimustele on Ida-Virumaal olemas tööstusele vajalik infrastruktuur logistikaühenduste ning tööstusparkidena. Samuti on seal tööstuskogemusega tööjõudu ning ÕUFi vahenditest on riigil plaanis ka inimeste ümberõpet toetada,“ selgitab Harjo, kelle kinnitusel on kõikide tegevuste eesmärk kokku luua mitmekesine, konkurentsivõimeline ja innovaatiline Ida-Virumaa majandus.

Ida-Virumaal on 1 miljard võimalust hakata tootma tervele Euroopale vajalikke toormaterjale

R-S OSA Service OÜ kuulub Ragn-Sells Gruppi ja arendab Ida-Virumaal võimalusi toota põlevkivituhast ülipuhast kaltsiumkarbonaati. Ettevõte plaanib selleks rajada Narva kaltsiumkarbonaaditehase, mis looks otseselt u 50–100 ja kaudselt 200–400 töökohta. Demo-tehase pilootprojekti kogumaht on 10,3 miljonit eurot, millest ÕÜFi toetus on 2,6 miljonit.

Ettevõtte juhi Alar Saluste kinnitusel on Ragn-Sells Grupi uute ärisuundade eesmärgiks luua uusi ringmajaduse lahendusi. Iga rajatud tootmine jälgib põhimõtet, et kõik tootmisest väljuvad materjalid leiavad kasutust ja jäätmeid ei tekigi.

R-S OSA Service OÜ juht Alar Saluste, taustal Balti Elektrijaama tuhamäe puurimine Narvas. Foto: R-S OSA Service OÜ

Tõuke keskkonnateadlikuks tegevuseks on andnud see, et Ida-Virumaal on ladestatud ca 1 miljard tonni tööstusjäätmeid ning sellest umbes 50% on põlevkivist elektri tootmisel tekkinud tuhk. Just seda materjali on Ragn-Sells asunud esimesena väärindama. Peale kaltsumkarbonaadi saab tuhast toota magneesiumi, alumiiniumi ja räni ühendeid.

Saluste: „Ida-Virumaal on peidus Eesti Uus Skype – keskkonnasõbralike toormaterjalide tootmise valdkonnas, kuna seal on suures koguses toormaterjale, mida terve Euroopa vajab. Kõik need materjalid oleksid 100% taaskasutatud ja aitaksid vähendada jalajälge. Toormaterjalide tootmisel tekkiv jäätmete hulk moodustab umbes 50% kogu tekkivast CO2 heitmest. Ilma jäätmete töötlemiseks vajaliku tehnoloogiata (mis oleks ka ise keskkonnasõbralik), on need jäätmed väärtusetud. ÕÜF-i fondi saadud toetusega on võimalik tehnoloogia rajamise riske vähendada.“

Tööstuse areng on riigi kui terviku areng

Pea saja töötajaga ettevõte SKS Estonia Textile OÜ investeerib Narvas tootmise laiendamiseks üle 1,3 miljoni euro, millest ligi 470 000 eurot moodustab ÕÜFi toetus. „Meie ettevõte toodab tehnilist niiti, mida kasutatakse näiteks autorehvide tootmiseks, auto- ja majapidamisvoolikute tootmiseks, tööstuslike lintide ja tööstuslike filtrite tootmiseks paberitööstusele. Uued seadmed aitavad meil arendada uusi tooteid ja suurendada müüki. Ning selleks on vaja välja töötada uus sari, mis avab uusi turge ja suurendab olemasolevate klientide käivet. Kaasaegsemad seadmed aitavad digitaliseerida tootmist ja suurendada toodangut, “ selgitab tegevjuht Svetlana Petrova.

SKS Estonia Textile OÜ toodab tehnilist niiti, mida kasutatakse näiteks autorehvide tootmiseks, auto- ja majapidamisvoolikute tootmiseks, tööstuslike lintide ja tööstuslike filtrite tootmiseks paberitööstusele. Niit on keeratud ja immutatud spetsiaalse lahusega. Ettevõte investeerib Narvas tootmise laiendamiseks üle 1,3 miljoni euro, millest ligi 470 000 eurot moodustab ÕÜFi toetus ja suurem osa investeeringutest läheb immutusmasina ostmiseks. Foto: Sergei Nehhozhin, SKS Estonia Textile

„Ida-Virumaa regioonis tahetakse elada ja töötada, kuid selleks on vaja pakkuda oma töötajatele korralikku palka ning koos riigi toetusega saab ka selles suunas areneda – tootmismahtusid suurendada ja kulusid vähendada,“ lisab ta. Petrova soovitab kindlasti Ida-Virumaa ettevõtetele mõeldud toetusi taotleda, sest iga ettevõte peab arenema ja nüüd on selleks võimalus: „Arvan, et tööstuse areng on riigi kui terviku areng. Ida-Virumaa on alati olnud ja võib jääda tööstuspiirkonnaks ning toetusmeede võib aidata meie piirkonna ettevõtetel oma plaane ellu viia ning paigal muutuda atraktiivsemaks elamispiirkonnaks.“