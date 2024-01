Sisuturundus

Andmeside innovatsioon Bigbankis: partnerlus viis uute tulevikukindlate lahendusteni

Bigbanki CTO Margus Rosin rääkimas Atea ja Bigbanki koostööst IT-konverentsil Atea Action.

Tehnoloogia hüppeline areng muudab pidevalt standardeid, mida turvalisus, tõrkekindlus ja efektiivsus ühe suurettevõtte jaoks tähendavad. Sama küsimuse ees seisis ligi aasta eest Bigbank, kes on Eestis toimetanud juba üle 30 aasta ja tänaseks laienenud oma tegevusega veel kaheksasse riiki Euroopas. Seoses peakontori kolimise ja vajalike infosüsteemide uuendusega otsustati, et vaja on ette võtta suurem andmesidevõrgu uuenduskuur ja sel teekonnal valiti partneriks Baltikumi ja Skandinaavia suurim IT-teenuseid pakkuv ettevõte Atea.

Ettevõtte andmesidevõrgu saab suures plaanis jagada kaheks: igal suuremal firmal on olemas kontorite andmesidevõrk ja produktsiooni andmesidevõrk, mis hõlmab näiteks serveriruume. Viimase kolme aasta jooksul on sellesse jaotusesse üha suurema osakaaluga lisandunud ka kolmas mõõde, milleks on kodukontorite andmesidevõrk. Need kolm andmesidevõrgu osa tagavad, et info liiguks efektiivselt ja turvaliselt nii ettevõtte siseselt kui ka väliste osapooltega. Bigbank võttis nendest ette just oma rahvusvahelise kontorite ühenduste uuendamise, kus paiknevad nende rohkem kui 500 töötajat üle seitsme erineva asukoha.

Suurprojekti edu võti

Kuigi tegu oli väga suuremahulise ettevõtmisega, siis on tegelikult iga ladusa koostöö lähtepunktiks täpne ja läbimõeldud probleemipüsitus. "Juba enne partneri leidmise hankekutse välja saatmist olime enda jaoks välja töötanud n-ö võitja valemi, mis põhines pakkumiste hindamisele väga konkreetsete parameetrite järgi," jagas Bigbanki CTO Margus Rosin.

Ülesandepüsituse täpsust ja selgust hindab kõrgelt ka Atea, kes oma pakkumisega kõige paremini panga vajadustele vastasid. "Kliendi tundma õppimine ja tema spetsiifiliste vajaduste mõistmine on meie töös kõige alus," kinnitab koostöö teine pool, Atea Eesti teenuste arendusjuht Reigo Rannak, kelle kogemusel andis hästi kirjeldatud lähteülesanne juba enne sisulise töö algust selge ülevaate kliendi ootustest. Rannaku sõnul tagas täpne ülesandepüstitus ka selle, et projekti kulgu oli võimalik väga hästi planeerida ning töid teostada vajaduspõhiselt ja tähtajaliselt. Lisaks aitas projekti tuua selgust ja konkreetsust ajaline mõõde. "Bigbank kommunikeeris selgelt, et neil on uus peatselt valmiv kontor, millest on vaja alustada," lisas Rannak.

Atea Eesti teenuste arendusjuht Reigo Rannak rääkimas Atea IT teenustest IT-konverentsil Atea Action.

Just andmesidevõrgu ehitamine paralleelselt peakontori ehitusega on antud projektis üks olulisemaid tähelepanupunkte, mis tööd ja selle kulgu mõjutasid. "Kui sul on olemasolevas kontoris vaja midagi ümber vahetada, siis sa tunned seal iga nurka ja leiad lihtsamalt toimiva lahenduse," selgitas Margus Rosin. "Uue peakontori ehitamisel pidime võtma ette kõrgkäideldava andmesidevõrgu üles ehitamise nullist, mis muutis töö tunduvalt kompleksemaks."

Projekti edukuse võtmeks peavad asjaosalised selgust ja konkreetset tööplaani, millest edukalt ka kinni peeti. "Jagasime projekti juba enne töö algust selgeteks tükkideks, millest iga etapp oli läbi planeeritud," kirjeldas Reigo Rannak projektijuhi positsioonilt, kuidas enne töö algust lahtisi otsi ei jäetud.

Töö- ja tulevikukindel lahendus

Töö peaeesmärgiks oli arendada Bigbanki kontorite võrguhaldust nii peakontoris kui erinevate riikide esindustes. Antud töö raames sai täiustatud ka Bigbanki erinevaid sideteenuseid.

"Meie kasutatud SD-WAN lahendus võimaldab suunata kogu andmeliiklust just vastavalt kliendi hetkevajadustele," avas Reigo Rannak üht tehnilist lahendust, mis aitas seatud eesmärke täita. Bigbanki näitel võimaldab see tehnoloogia tagada igale kasutajale riigipõhist lahendust ehk kohalikku internetiteenuse pakkujat, mis teeb töötajatele riikide üleselt nii omavahelise kui kliendisuhtluse tunduvalt mugavamaks, stabiilsemaks ja turvalisemaks.

Just turvalisus oligi meie jaoks üks võtmesõnadest, sest tehnilisi lahendusi on võimalik korraldada ka lihtsamalt või odavamalt, aga sel juhul kannatab info turvalisus ja selle liikumise läbipaistvus. Margus Rosin Bigbanki CTO

Turvalisus avaldub lisaks võrkude ülesehitamise viisile ja selgelt määratletud standarditele ka seadmete valikus. "Hindasime projekti algfaasis ka seda, milliseid tooteid teenusepakkujad pakuvad," kirjeldas Rosin olulisust.

Postiivset muutust tunnetasid selle lahenduse ellu viimisel ka Bigbanki kliendid. "Soovime luua inimestele võimalusi parandada oma elu läbi sujuvate finantsteenuste," jagas Rosin Bigbanki missiooni. "Läbitud uuenduskuur kindlasti aitab meil seda eesmärki paremini täita ja tõstab tugevalt meie digitaalse finantsteenuse kvaliteeti."

Partnerlus viis võiduka tulemuseni

Olgugi, et antud suurprojekti raames oli väline abi Bigbanki jaoks vältimatu, on koostööpartneri kasutamine igasuguste tehniliste lahenduste loome- või uuendusprojektide juures tark valik. Margus Rosina hinnangul tagab välise partneri kaasamine teatava vabaduse ja kindluse, mida projekti üksi ette võttes poleks olnud võimalik saavutada. "Üks suurimatest plussidest oli see, et kui ka ma ise olin pika projekti keskel lühiajaliselt eemal, siis oli partner suuteline selle aja jooksul iseseisvalt töötama ja projekti juurde naastes leidis mind ees hoopis positiivne üllatus, et vahepeal on tehtud rohkem kui plaanis oli," tõi Rosin ühe näite partnerluse eelistest.

Kokkuvõttes saavutati tänu heale koostööle varasemast kuluefektiivsem ja veelgi stabiilsem süsteem, mis aitab muuta kogu Bigbanki kontorite võrgustikku tõrkekindlamaks ja jätkusuutlikkumaks. "Suutsime ühendada riigipõhised vajadused ja grupipõhised nõudmised ning leidsime kogu projektile parima võimaliku tehnilise lahenduse" võttis edukalt kulgenud projekti kokku Atea teenuste arendusjuht Reigo Rannak.