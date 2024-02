Tehnoloogiaettevõtete kõrval tasuks pilk heita just nende sektorite aktsiatele

Ehkki tehnoloogiaettevõtted tegid 2023. aastal häid tulemusi, usuvad paljud analüütikud, et selle sektori aktsiad on praegu ülehinnatud ning parim aeg oleks riskijuhtimise eesmärgil oma portfelle hajutada. Freedom 24 analüütikud toovad välja ettevõtted, mis on laiema turuga võrreldes alahinnatud ning millele tasuks rohkem tähelepanu pöörata.

Baytex Energy: Kanada naftatootja 49,5% tõusupotentsiaaliga

Bytex Energy Corp. (BTE) tegeleb nafta ja gaasi uurimise ja tootmisega Kanadas ja USA-s, st poliitiliselt stabiilsetes sektorites, millel on selged ja prognoositavad maksusüsteemid. Baytexil on laialdased kogemused ekstraviskoosse õli tootmisel, mida teostatakse uuenduslike puurimistehnikate abil. See on oluline konkurentsieelis, arvestades ülemaailmset naftavarude kahanemist. Viimase paari aasta jooksul on Baytex teinud läbi uuenduse, mis on oluliselt parandanud ettevõtte tegevust ja tugevdanud finantsseisundit. Wall Streeti konsensuse kohaselt on antud ettevõtte aktsia tõusupotentsiaal 49,5%.

Laureate Education: ülikooli omanik 37,3% tõusupotentsiaaliga

Laureate Education Inc. (LAUR) omab ja haldab Mehhikos ja Peruus ligikaudu 459 000 üliõpilasega kõrgharidusasutuste portfelli. Mehhiko ja Peruu kõrgharidusturud loovad eraülikoolidele märkimisväärseid võimalusi tänu kasvavale keskklassile ja valitsuse poolt pakutavale piiratud haridussüsteemile. Lisaks keskendub Laureate Education häid töövõimalusi ja kõrget palgapotentsiaali pakkuvatele täppisteaduste, IT- ja ärivaldkondadega seotud programmidele. Vaatamata rahalisele tugevusele ja tugevale tootlusele kaubeldakse Laureate'i aktsiatega allahindlusega, mis viitab potentsiaalsele 37,3% tõusule.

O-I Glass: juhtiv klaasmahutite tootja 35,4% kasvupotentsiaaliga

O-I Glass Inc. (OI) on üks maailma juhtivamaid alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide, toiduainete ja ravimite klaasanumate tootjaid. Ettevõttel on 69 tehast 19 riigis ning toodangut müüakse Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Euroopas ja Aasias. OI Glassi klientide hulka kuuluvad maailma suurimad toidu- ja joogitootjad, sealhulgas Carlsberg, Coca-Cola, Heineken, Nestle, PepsiCo jt. Vaatamata 2023. aasta keerulisele makromajanduslikule keskkonnale on OI Glass suutnud oluliselt parandada oma rahavoogusid ja marginaale uute tehnoloogiate juurutamise ja tegevuskulude optimeerimise kaudu. Wall Streeti konsensuse järgi on aktsia tõusupotentsiaal 35,4%.