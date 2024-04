Kõrge tootlus: ehtemüüja Grenardi pakub 10% intressiga võlakirju

Balti riikide kõige kiiremini kasvav ehete jaemüügiettevõte AS Grenardi Group, mis on ka meie kaubanduskeskustest tuntud GRENARDI ja GIVEN’i kaupluste emaettevõte, pakub kõigis kolmes Balti riigis võlakirju summas 12 miljonit eurot, fikseeritud intressimääraga 10% ja kolmeaastase tähtajaga. Võlakirjade märkimine kestab kuni 15. aprillini ja on avatud institutsionaalsetele ja jae investoritele.

"Tegemist on ühega vähestest tagatud võlakirjapakkumistest, mis on kättesaadav Balti riikide jaeinvestoritele. Võlakirjad tagatakse pandiga AS Grenardi Group tütarettevõtete varadele, mis koosnevad peamiselt kõrge likviidsusega kuldehtest. See annab investoritele täiendava kindlustunde nende investeeringute tegemisel,“ rääkis võlakirjaemissiooni korraldaja, AS Signet Banki investeerimispanganduse juhataja Kristiāna Janvare.

Kristiāna Janvare sõnul on AS Grenardi Group kogenud emitent, kellel on juba kaks võlakirjaemissiooni Nasdaqi nimekirjas ees. „AS Grenardi Group on suurepärane näide sellest, kuidas ettevõte saab kapitaliturgudelt rahastamist edukalt oma kasvustrateegia saavutamiseks kasutada.“ Võlakirjaemissiooniga kaasatav raha suunatakse seekord grupi olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning grupi edasisse kasvu: kauplustevõrgu ja sortimendi laiendamisesse ning omandamistehingute finantseerimiseks.

AS Grenardi Group loovjuht Alīna Spriņģe sõnul on juveelisektor pikaajaliselt vastupidav ka keerulises majanduslikus olukorras.

Pakkumise peamised tingimused

Võlakirjad emiteeritakse vastavalt AS Grenardi Grupi põhiprospektile, mis registreeriti 20. märtsil 2024. aastal Läti Panga poolt. Avalikus võlakirjapakkumises pakub AS Grenardi Group Eesti, Läti ja Leedu investoritele võimalust osta kuni 120 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, millel on 10% fikseeritud aastane intressimäär ja kolmeaastane tähtaeg. Emissioon on suunatud nii kontserni olemasolevatele kui ka uutele investoritele. Olemasolevatel investoritel on võimalus vahetada oma tähtajaga võlakirjad 2024. aasta aprillis uute vastu ja uued investorid saavad investeerimist alustada ka 100 euro suurusest miinimuminvesteeringust.

AS Grenardi Group võlakirju saab osta kuni 15.04.24 kella 12.00ni. Heaks kiidetud põhiprospekt on saadaval AS Grenardi Group veebisaidil www.grenardi.group

25 tegutsemisaastaga jätkusuutlik ettevõte

Lisaks juhtpositsiooni haaramisele Balti riikides on AS Grenardi tõestanud pea 25 tegutsemisaasta jooksul ehteäri jätkusuutlikkust. Peale Grenardi jaemüügiketi omandamist eelmise aasta lõpus tõusis AS Grenardi Group Balti riikide mõjukaimaks ehtemüügi võrgustikuks enam kui 80 kauplusega, mis võtab juhtpositsiooni nii taskukohasemate hindadega ehete turul kui ka luksuslike ehete valdkonnas.

Käive kasvas aastaga 40%

2023. aasta auditeerimata konsolideeritud majandustulemuste kohaselt ulatus AS Grenardi Groupi netokäive 18 miljoni euroni, mis on 40% rohkem kui 2022. aastal. Käibe kasvu soodustas jaemüügivõrgu laienemine, olemasolevate kaupluste müügi kasv ja GRENARDI omandamine.

Grupi EBITDA näitaja (maksude, intresside ja amortisatsiooni maksete eelne kasum) kasvas eelmisel aastal 30%, ulatudes 2,9 miljoni euroni. AS Grenardi Groupi kohandatud pro forma EBITDA, mis hõlmab ka GRENARDI keti tulemusi 2023. aastaks, oli 3,7 miljonit eurot.

AS Grenardi Group loovjuht Alīna Spriņģe sõnul on juveelisektor pikaajaliselt vastupidav ka keerulises majanduslikus olukorras. „Ehete ja tooraine väärtus aastatega ei lange. Meie kogemus näitab, et kuigi kriisidel võib olla lühiajaline mõju, on tööstusel kestev väärtus. Inimeste ostujõus võib esineda kergeid kõikumisi, mis võtab arvesse sündmusi riigis ja kogu maailmas, kuid müügitulemused ühtlustuvad ja oleme tõusutrendis. Oleme täheldanud ka kasvavat suundumust vastutustundliku ostlemise suunas, kus tarbijad eelistavad üha enam püsivat väärtust pakkuvaid esemeid,“ ütles Spriņģe.

Põhifaktid Grenardi Groupi kohta AS Grenardi Group on GIVENi ja GRENARDI emaettevõte Balti riikides. 31. detsembri 2023. aasta seisuga omab Grenardi Group kokku 82 kauplust – neist 75 on GIVEN-i ja 7 GRENARDI kaubamärgi all. Lisaks on grupil viis veebikauplust: www.given.lv, www.given.ee, www.given.lt, www.grenardi.lv and www.grenardi.ee. GIVEN on ehtemärk, mis seisab rõõmu, ilu, armastuse, loovuse ja jätkusuutlikkuse eest, väljendades seda oma ehetes. Disaini, unikaalsete brändide kollektsioonide ja hoolikalt läbimõeldud detailide kaudu muudab GIVEN väärtusliku kättesaadavaks. GRENARDI on olnud juhtiv luksusehete jaemüügikett Lätis ja Eestis üle 20 aasta. GRENARDI pakub laia valikut maailmakuulsaid luksusehete brände ja erakollektsioone.