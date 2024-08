Tagasi ST 28.08.24, 12:33 Analüütikud: Samsungi uus akude tehnoloogia võib hõbeda kiiresti kallinema panna Samal ajal kui kulla hind ületas 2500 dollari taseme ning purustab järjepanu uusi rekordeid, pole hõbeda hind väga suurt kasvu näidanud. See võib peagi aga muutuda, sest Samsung saavutas ühe olulise tehnoloogilise läbimurde, millel on potentsiaali hõbeda nõudlust märgatavalt kasvatada, vahendab Kitco.

Analüütikud: Samsungi uus akude tehnoloogia võib hõbeda kiiresti kallinema panna

Varahaldur Kevin Bambrough sõnul on Samsung arendanud välja uue tahkis-aku (solid-state battery). Kuna selle aku väga oluline koostisosa on ka hõbe ning elektriautode buum jätkub, siis näeme varsti veelgi suuremat nõudlust hõbeda järele.

„Peamiselt suurendavad nõudlust elektriautode järele sõiduulatuse kasv, kiirem laadimine, akude eluea pikenemine ning turvalisus,“ ütles Bambrough. „Samsungi uus tahkis-aku tehnoloogia sisaldab endas anoodi peal olevat hõbedast ja süsinikust koosnevat kihti, mis iseloomustab selle uudsust. Kuna hõbe on erakordselt hea ja stabiilne elektrijuht, siis aitab see aku kestvust ning võimekust parandada. Sellega on võimalik saavutada 600 miiline sõiduulatus, 20aastane eluiga ja 9 minutiline laadimisaeg.“

Bambrough tõi välja, et kuigi ametlikud numbrid pole praegu kättesaadavad, siis erinevate hinnangute kohaselt võib olla igas Samsungi tahkis-aku elemendis kuni viis grammi hõbedat. „Tüüpiline elektriautode aku koosneb umbes 200 elemendist ja see tähendaks, et vastava aku jaoks on vaja 1 kg hõbedat.“

Mõju hõbedaturule võib olla väga suur

„Praegu toodetakse iga aasta maailmas umbes 80 miljonit autot. Kui 20 protsenti nendest võtavad kasutusele Samsungi uued tahkis-akud, siis oleks nende nõudlus 16 000 tonni (16 miljonit autot*1kg hõbedat auto kohta),“ selgitas Bambrough. „See moodustaks väga suure osa praegusest ülemaailmsest hõbedatootmisest, mis ulatub praegu umbes 25 000 tonnini. See peegeldab, milliseks võib kujuneda mõju ulatus hõbedaturule.“

Tema sõnul on ainuüksi see faktor piisav, et hõbeda hind kiiresti kasvama panna. Ja selles stsenaariumis ei ole päikesepaneelide sektoriga isegi arvestatud.

„Siia lisandub ka asjaolu, et hõbedaturg on juba praegu tööstusliku nõudluse tõttu defitsiidis, mis tuleneb peamiselt päikesepaneelide tootjatelt. Aastane tarbimine on suurem kui pakkumine,“ selgitas ta. „Seega pole isegi praegu hõbedat olemas, mida saaks nendes akudes kasutama hakata.“

Hõbedaturul on tänavu juba neljandat aastat järjest suur puudujääk. Allpool on välja toodud, kui suur see puudujääk miljonites untsides kokku on. Kui arvutada untsid ümber tonnideks, siis Silver Institute prognoosib tänavu turule 6719 tonni suurust puudujääki.

Samas ütles Bambrough, et 5 grammi hõbedat ühe elemendi kohta võib olla ka ülepakutud. See, et 20 protsenti toodetud autodest saavad olema elektriautod, võib olla hoopis omakorda alapakutud. Kui vaadata 10-15 aastat edasi, võib see osakaal ulatuda 50 protsendini või rohkemgi.

200dollarine hõbeda untsihind?

„See on järjekordne põhjus, miks hõbedaturul muutub olukord veelgi kitsamaks. On väga tõenäoline, et näeme inflatsiooniga korrigeeritud tipu (ca 200 dollarit untsist) ületamist järgmise 10-15 aasta jooksul,“ selgitas ta. „Kui pankades on väga suures koguses langusele panustavaid positsioone nagu räägitakse, siis võib see juhtuda ka palju varem.“

Ta viitas selle kommentaariga nii-öelda short squeeze’ile, mis tekib mingi vara hinnatõusu ajal. Kui näiteks hõbeda hind kiiresti tõusma hakkab, peavad langusele panustanud investorid oma positsioone likvideerima hakkama. Selleks aga, et langusele tehtud panuseid likvideerida, tuleb alusvara hoopis osta – ja kui kõik langusele panustajad järsku ostma hakkavad, siis hakkab hind veelgi kiiremini tõusma.

„Vaja on vaadata vaid hõbeda hinnagraafikut 1970ndatest, et näha, kuivõrd plahvatuslikuks võib väärismetalli hinnakasv kujuneda. Kui tekib tõsine puudus ja spekulandid otsustavad ostma hakata, siis võib see kujuneda väga plahvatuslikuks,“ võttis ta kokku.

Uusi akusid hakatakse mõne aasta pärast masstootma

RideAparti autor Enrico Punsalang kirjutas, et Samsung teeb juba praegu suuremate autotootjatega koostööd, mille eesmärk on integreerida oma uued SS akud elektriautode arendusse. Samsung on teinud lepingu Toyotaga ning alustab SS akude masstootmisega 2027. aastal. Lexuse sõidukid saavad arvatavasti olema esimesed, kes antud tehnoloogiat kasutama hakkavad.

Punsalang ütles, et SS akude kiiret kasutuselevõttu piirab praegu puudulik laadimise infrastruktuur. „Nõnda kiire laadimine (9 minutit) nõuab ka korralikku infrastruktuuri. Kui vaadata Hiinat, kelle autotootjad pakuvad sarnaseid kiirusi, siis on vaja 480 või 600 vatiseid laadijaid. Isegi Hiinas pole selliseid jaamu palju.“

„Seega reaalne küsimus ei ole selles, kas see on võimalik või mõtte. Me teame, et see on võimalik. Küsimus on selles, kui kiiresti suudetakse ülikiire laadimise infrastruktuur välja ehitada, mida massid kasutada saaks,“ ütles Punsalang. „Siis tekib kulude küsimus. SS akude tootmine on praegu palju kallim kui liitium-ioon akude tootmine – umbes kolm või neli korda. See on ka põhjus, miks Toyota plaanib uusi akusid esialgu Lexuses kasutama hakata, kus kasumimarginaalid on tunduvalt kõrgemad.“

„Lõppude lõpuks on tahkis-akude areng kõigile kasulik,“ lisas ta. „Muidugi on nad praegu väga kallid ja nõuavad spetsiaalset tehnoloogiat, aga 20 aastat tagasi olid SSD kõvakettad ka väga kallid ja HDD oli normaalne. Nüüd on isegi buumeritel arvutis SSD kõvakettad. Miks ei võiks 20 aasta pärast olla SS akud elektriautode uus standard?“

„Sarnane tõus, nagu 2010. aastal“

ByteTree asutaja Charlie Morris ütles, et see uus areng võib tuua hõbedaturule sarnase tõusu nagu 2010. aastal.

„See meenutab mulle 2010. aasta hõbeda hinnarallit, kui untsihind hüppas osalt tänu päikesepaneelide nõudlusele 50 dollarini,“ ütles ta.

„Päikesepaneelide pullituru tees on aga tagasi ja kui tahkis-akud suudavad püüda masside tähelepanu, siis hõbe saab olema suur võitja,“ ütles Morris. „Sisuliselt liigub hõbeda hind kullaga ühes taktis, aga liigub tõusval turul kiiremini üles, eriti kui seal taga on hea lugu. Mulle see lugu meeldib.“

Kui soovid maailmamajanduses toimuvate protsessidega kursis olla, siis külasta meie uudiste lehte

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun