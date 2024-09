Tagasi ST 24.09.24, 12:30 Vaid 2 kuud Telia Digital Hub-ni! Millest räägitakse tippjuhtide klubis? Eesti suurim juhtimis- ja tehnoloogiakonverents Telia Digital Hub toob 14. novembril Tallinnasse esinema nii kohalikke eksperte kui ka hinnatud välisesinejaid. Vaatame lähemalt, mida põnevat pakub tänavune programm tippjuhtidele.

Telia Digital Hub saab pealaval avapaugu kahe olulise ettekandega. Esimesena haarab mikrofoni tuntud küberkuritegude ekspert Nicole Perlroth (endine New York Times’i küberjulgeoleku reporter ning 17. Financial Times’i Aasta Äriraamatu auhinna võitja), kelle ettekande kesksed teemad on privaatsus ja turvalisus ning kuidas elu ja äri tänapäeva turbulentses maailmas turvaliselt edasi viia. Teisena astub lavale Telia Company tegevjuht Patrik Hofbauer, kes arutleb tuleviku juhi rolli ning tänastele vajadustele vastava ärikultuuri üle.

Sarnaselt varasemale on Digital Hubi erinevatele sihtrühmadele loodud viis diskussiooni lava: tippjuhtide klubi, IT-juhtide klubi, IT-gurude klubi, avaliku sektori klubi ja lahenduste lounge. Peale avaesinejaid on kõigil juhtidel võimalik kohtuda tippjuhtide klubis, kus ootab ees põnev programm:

12:25 Milline on meedia(ettevõtete) roll ja vastutus turvalise digikeskkonna loomisel?

Teema üle arutlevad õiguskantsler Ülle Madise; Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu, Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ja Postimees Grupi juhatuse liige ja Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Toomas Luhats.

14:15 Jätkusuutlikkus ja tulevikukindlus Eesti juhtimiskultuuris

Ettekande teeb Robert Kitt, Utilitas Tallinn ja Utilitas Eesti juhatuse esimees.

14:40 Pecha Kucha ettekaned:

Millised on Eesti riigi digiarengu juhtimise õppetunnid?

Ettekande teeb Kristi Hunt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna juhataja.

Kuidas same naisi ärisse ja tehnoloogiasse juurde tuua?

Ettekande teeb Margot Lelle, Telia Eesti IT lahenduste tarne ja halduse juht.

Infoturbe rinde ülevaade

Ettekande teeb Rainer Saks, CybExer Technologies juhatuse liige.

Ürituse lõpetab tõeline maiuspala

Tippjuhtide klubist liigutakse taaskord pealavale, kus keskkonnateadlikkusest ja ettevõtete digitaalse jalajälje vähendamisest räägib Robin Teigland (strateegia ja digitaliseerimise professor Chalmersi Tehnoloogiaülikoolis, Kuningliku Rootsi Inseneriteaduste Akadeemia liige ja mõjuettevõtja). Õhtu kulmineerub väärika aruteluga Eesti mineviku, oleviku ja tuleviku üle – legendaarse Tiigrihüppe peakomitee liikmed Marju Lauristin, Jaak Aaviksoo, Tanel Tammet, Linnar Viik ja Sten Tamkivi arutlevad, kuhu oleme 30 aastaga ühiskonnana jõudnud ning kus oleme järgmise 30 aasta pärast?

