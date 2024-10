Tagasi ST 29.10.24, 16:37 Maksutõusud rikuvad tuju? Eksperdi 3 soovitust, kuidas raske aeg enda kasuks tööle panna Tõusvad maksud ja muud raskused rõhuvad ka sinu konkurente, seega lähiaastatel tasub investeerida turul eristumisse ja parema hinna pakkumisse. Nii on võimalik kriis enda kasuks pöörata ja oma turuosa mitmekordistada, soovitab kodumaise Finora Panga juhatuse liige Kristi Hõrrak ning annab kolm konkreetset soovitust.

Finora Panga juhatuse liige Kristi Hõrrak.

Kogenud finantsisti ja uusima Eesti panga Finora üles ehitanud finantsjuhi Kristi Hõrraku sõnul pakub keerulisem aeg alati ka võimalusi konkurentidest mööda minna ning kriis enda heaks tööle panna.

“Hea strateeg astub samme ning investeerib siis, kui konkurendid kõhklevad. Praegu on selgelt võimalik teha ettevõttes läbimurdelisi arendusi soodsamalt, kui buumiajal – uute seadmete või ka kallimate teenuste müüjad on valmis hinnas järgi andma. Näiteks Finora hüpoteeklaen on mõeldud just selliste julgete, aga hästi läbimõeldud plaanide elluviimiseks,” selgitas asjatundja.

Finora Panga juhatuse liikme sõnul võiks iga ambitsioonikas Eesti ettevõtja veel sel aastal võtta plaani oma ettevõtte uuele tasemele viimise kolmel suunal: keskkonnasääst, tehisintellekti kasutamine ja aktiivsem müük.

“Keskkonnasäästlikkus on uus normaalsus – ilma selleta ei võta maksejõulisemad kliendid varsti enam kedagi jutule. Eriti, kui müüd Skandinaaviasse või Eesti firmadele, kelle kliendid on Skandinaavias. Mõõda ära oma keskkonnamõju, vähenda raiskamist ja saastamist, investeeri puhtamatesse seadmetesse ja sõidukitesse. Mõõdetud ja konkurentidest väiksem kliimajalajälg on tänapäeval selge konkurentsieelis,” ütles Hõrrak ja lisas, et säästlikuma põhivara soetamine on hüpoteeklaenu üks peamisi kasutusviise.

Tehisintellekti kasutuselevõttu võrdles Hõrrak sellega, kui paarkümmend aastat tagasi asendasid paberil asjaajamise e-post, Excel ja Word.

“Ainult et murrang ja mõju on veel palju kordi suurem. Igal ettevõtjal on oluline teadvustada, et tehisintellekt pole asi iseeneses, vaid see hüppeliselt võimsam andmete töötlemise viis paneb niiöelda kõrgema käigu sisse ka igat laadi automatiseerimisele ja digitaliseerimisele. Robotid muutuvad veel efektiivsemaks ja protsesside efektiivsust tõstev tarkvara muutub paremaks. Et sellest rongist mitte maha jääda, tasub finantsvõimendust kaasata ja jõudsalt arendusse investeerida,” soovitas asjatundja.

Kristi Hõrrak rõhutas sealjuures, et uute rohe- või digitrendide ajastul pole aga kuhugi kadunud ka igihalja süsteemse müügi tähtsus.

“Praegu on tark kaasata kapitali ning teha investeeringuid , et edestada konkurente keskkonnasäästlikkusega ning pakkuda paremat hinda, sest sinu tegevus on tänu automatiseeritusele efektiivsem. Aga need tugevad müügiargumendid tuleb siis ka aktiivselt klientide silme ette viia. Soovin igale parimas mõttes näljasele Eesti ettevõtjale julgust – nii strateegiliste arendusotsuste tegemiseks kui ka senisest veel julgemaks müügiks,” ütles Finora Panga juhatuse liige.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun