Tagasi ST 30.10.24, 13:28 Profitus laieneb Eestisse: uus lootus innovatiivseks rahastamiseks skeptitsismi keskel 2018. aastal Leedus loodud ühisrahastusplatvormi Profitus idee sündis järk-järgult, kui kinnisvara ostjate ja müüjatega suheldes ning kinnisvaraprojekte arendades võis näha inimeste üha suurenevat investeerimishuvi.

Profituse kiiresti kasvav superkangelaste tiim usub, et ühisrahastuse turg kasvab kiiresti nii Leedus kui ka Euroopas ning oma selget suunda säilitades saadakse suurim kogemus ja on tagatud KV projektide edukas investeerimis- ja finantseerimistegevus.

Sageli takerdub hea mõte vajaliku summa puudumise taha – selleks, et osta korter või äripind ning passiivset tulu teenima hakata, on vaja korralikku sissemakset. Profituse platvormil saavad sarnase sooviga huvilised kokku ning võimaldab neil kinnisvaraga seotud projektidesse investeerima asuda juba 100 euroga!

Täna tegutseb kuus aastat turul olnud ettevõte üle Euroopa. Profituse platvormil avaldatakse ekspertide poolt väga põhjalikult kontrollitud ja valitud kinnisvaraprojektid, mis toovad investoritele passiivset tulu. Ettevõtmise usaldust kinnitab tõik, et oma tegutsemisaja jooksul on Profituse investoritel rahakahju olnud ümmargune null.

Ühisrahastusplatvormi Eesti esindust juhtima asunud Tauri Tiik ütleb, et loodud võimalus ületab lõhe rahastamise otsijate – kapitali vajavate ettevõtete ja nende vahel, kes soovivad investeerida ning kasumit teenida. “Meie meeskond viib läbi põhjaliku analüüsi ja valib välja kõige lootustandvamad projektid. Protsessi lihtsustamise ja digitaliseerimisega muudame kinnisvarainvesteeringud kättesaadavaks kõigile, olenemata sellest, kas olete kogenud investor või alles alustamas,“ sõnab Tiik.

Ühisrahastusplatvormi Eesti esindust juhtima asunud Tauri Tiik.

Mille poolest erineb Profitus teistest ühisrahastusplatvormidest?

Oleme loonud oma valdkonna ekspertidest tugeva ja sihikindla meeskonna. Just nende pealehakkamine ja pühendumus võimaldavad ületada väljakutseid ja purustada rekordeid. Näiteks oleme edukalt rahastanud Baltikumis ühe kuu jooksul projekte 11 – 13 miljoni euro eest ning ühe projekti jaoks kogusime vaid päevaga 4,5 miljonit eurot.

Oleme Profituse keskkonda teinud märkimisväärseid investeeringuid ning panustanud platvormi arendamisse. See omakorda mitte üksnes ei suurenda meeskonna efektiivsust, vaid muudab ka klientide jaoks investeerimise ning rahastamise arusaadavaks. Pühendume kliendikogemuse pidevale täiendamisele, sest kliendi rahulolu on meie jaoks esmatähtis.

Profitusel on ainulaadne riskihindamise algoritm, mis aitab hinnata iga projekti riskiprofiili ning määrab tegelikke tingimusi kajastava riskihinnangu. Algoritm ei võta arvesse üksnes kinnisvaraturu tegureid, vaid ka geopoliitilisi tingimusi, projekti ärimudelit ning arendaja varasemaid tulemusi ja muid olulisi detaile. Seda tehes annab see meie investoritele selge ja täpse pildi projekti olekust ja tulevikupotentsiaalist.

Projekti põhjalik hindamine, mis kasutab lisaks professionaalsele meeskonnale ka algoritmi, võimaldab hoida väga head laenuportfelli – hetkel täidab 96,6% Profituse portfellist oma kohustusi õigeaegselt. Vaid 1,78% laenudest hilineb kuni 90 päeva ja ainult 1,62% laenudest üle 90 päeva.

Edu võti seisneb püsivas investeeringus meie meeskonda, algoritmi pidevas täiustamises ning turu selges tundmises.

Uutele turgudele laieneme alles pärast iga riigi konkreetsete nüansside põhjalikku hindamist ja arusaamist. Selline lähenemine tagab portfelli ühtlase kvaliteedi.

Kui mitut kinnisvaraprojekti te praeguseks rahastanud olete?

Tänaseks oleme edukalt rahastanud 1493 kinnisvaraprojekti, kogudes kokku üle 212 miljoni euro. Keskmiselt rahastame umbes 30 projekti kuus. Need numbrid peegeldavad meie kiiret kasvu ning investorite ja laenuvõtjate usaldust Profituse vastu.

Pakkudes arusaadavat ning läbipaistvat platvormi, hõlbustame erinevate projektide rahastamist erinevatel turgudel, sealhulgas kinnisvaratagatisega ettevõtetele laenu andmist. Neid laene saab kasutada käibekapitaliks, varude ostmiseks või tegevuse laiendamiseks, aidates kaasa nii kohalikule kui ka rahvusvahelisele arengule.

Ettevõtted võivad rahastust vajada väga erinevatel põhjustel ning läheneme soovidele paindlikult. Olulisemad tegurid on äriplaan, ettevõtte omaniku kogemused ja muidugi ka tagatiseks kasutatava kinnisvara väärtus.

Milliste summadega saab investeerimist alustada?

Profituse platvormil saab investeerimist alustada juba 100 euroga. Varem oli sellistele platvormidele juurdepääs vaid suurinvestoritel, kes võisid panustada 50 000 või isegi 500 000 eurot. Tehnoloogia areng on aga muutnud seda tüüpi investeeringud kättesaadavaks kõigile.

Meie platvorm on mõeldud väga erinevatele investoritele – seda kasutavad väga erineva profiiliga investorid – on nii algajaid, mõnevõrra kogenud investoreid kui ka suuri ja kogenud investoreid, kelle portfellide suurus on juba seitsmekohaline. Olenemata portfelli suurusest võimaldab meie platvorm teenida aastas eeskujulikku tootlust, mis jääb kuni 15% piiresse aasta baasil.

Mis on investorite jaoks suurimad riskid?

Investeerimisega kaasneb alati teatud risk – olgu selleks kinnisvara, aktsiad või mõni muu varaklass, sest alati on võimalus kaotada osa või halvimal juhul ka kogu investeering. Kui keegi väidab vastupidist, siis ta eksitab teid.

Profituse kaudu investeerides on esmased riskid tavaliselt seotud intressimaksete hilinemisega või investeeringu enda tootlusega. See võib juhtuda, kui laenuvõtja on oma kohustuste täitmisega graafikust maas. Kui juhtub, et laenuvõtja teostab planeeritud makse hiljem, lisandub teenitavale intressile ka viivis.

Teine võimalik risk on maksejõuetuse tekkimine, kui laenuvõtja ei saa oma võetud kohustustega hakkama. Sellistel juhtudel tulebki mängu kinnisvara tagatis, mis meie poolt pakutavatel investeeringutel alati olemas on.

Millal hakkab intress kogunema? Mis on seni olnud keskmine intressimäär?

Intress hakkab kogunema kohe, kui projekt on täielikult rahastatud. Olles vahendaja laenuvõtja ja investori vahel, oleme tähelepanelikud ning reageerime makromajanduslikele olukordadele ning investorite ootustele. Kuigi viimase 12 kuu jooksul oli platvormi keskmine aastane intressimäär 10,58%*, näeme praegu investorite tuluootuste langust. See on tugevalt seotud hoiuste intressimäärade languse ning euribori muutusega.

Investorite jaoks on praegu ideaalne aeg kõrgemate aastaintressimäärade kindlustamiseks, mis lukustab parema tulu enne oodatavat langust.

Profitus jälgib järjekindlalt turutrende ja investorite ootusi, et meie platvorm jääks atraktiivseks nii laenuvõtjate jaoks finantseerimiskulude kui ka investorite jaoks tootluse osas.

* See nr on aktuaalne täna. Intressimäär oleneb konkreetse projekti tootlusest ning muudest mõjuritest, mis igapäevaselt tootlust mõjutada võivad.

Milliste riikide investeerimisprojektidega on Profitus seotud?

Hetkel rahastame projekte Leedus, Lätis, Eestis ja Hispaanias. Suhtume laienemisse ettevaatlikult ning enne uutele turgudele sisenemist viime läbi põhjaliku taustauuringu. See hõlmab riigi turutingimuste hindamist, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamise kättesaadavust, kinnisvaratrende, õigusraamistikke ja palju muud, mis on tervikliku protsessi jaoks vajalik.

Kiire laienemine on lihtne, kuid sel juhul on suureks väljakutseks kvaliteetse laenuportfelli hoidmine. Seetõttu eelistame hoolikat ettevalmistust liigsele rutakusele – tasa sõuad, kaugele jõuad. Usume, et olles saavutanud Leedus liidripositsiooni, suudame seda edu korrata ka teistel turgudel. Meie lõppeesmärk on saada juhtivaks tegijaks kogu Euroopa turul, kus tegutseme.

Pakume värsket vaatenurka, mida on vaja Leedus ning usume, et ka Eestis. Lina Maskoliune Profitus tegevjuht

Lina Maskoliune, Profitus tegevjuht

Kuidas läheb Profitusel Leedus ja Lätis? Miks otsustasite Eesti turule siseneda?

Lätis ja Leedus läheb erakordselt hästi. Lätis rahastame suuri, mitme miljoni euroseid projekte.

Kuigi Läti turul on omad eripärad, on sel mõningaid sarnasusi Leeduga. Finantseerimiskulud on Balti riikides alati kõrgeimad olnud Lätis, mistõttu on investorite huvi tänu suuremale tootlusele ka Lätti investeerida.

Kuigi Eesti on veidi kaugemal ja mõningaid erinevusi leidub, on Balti riikidel palju sarnasusi. Ehkki Eesti ühisrahastuse turg tundub olevat väga aktiivne, näeme ruumi ühele kogenumale ja usaldusväärsemale tegijale. Meie platvormil on investoreid 37 riigist ja tahame neile pakkuda laiemaid ja mitmekesisemaid geograafilisi investeerimisvõimalusi. Ka Eesti investorid saavad praegu kasu Leedu majanduskasvust.

Millised on teie plaanid Eestis tegutsemiseks?

Oleme Eestit juba mõnda aega jälginud, sest näeme nii kinnisvara- kui ka investeerimissektoris olulist potentsiaali. Viisime läbi põhjaliku uurimistöö, valmistasime ette strateegia. Meie eesmärk on saada liidriks mitte ainult Leedus, vaid ka kõigis Balti riikides, mida nimetame oma "koduturuks". Lähitulevikus plaanime oma platvormi kaudu pakkuda Eesti investoritele ja ettevõtetele veelgi rohkem võimalusi investeerimiseks ja finantseerimise saamiseks. Pakume ettevõtete omanikele võimalust laenata erinevate vajaduste jaoks, rahastades erinevat tüüpi laene, sealhulgas refinantseerimist, kinnisvaraarendust, kinnisvara ostmist, käibekapitali, sildlaene ja rahavooga kinnisvara. Selline lähenemine ei vasta mitte ainult ettevõtete erinevatele vajadustele, vaid annab investoritele ka suurepärase võimaluse mitmekesistada ja hajustada oma portfelle, investeerides erinevatel eesmärkidel kohandatud laenudesse. Kõige selle toetamiseks oleme loonud pühendunud meeskonna. Meie Eesti inimesed on professionaalid, kellel on laialdased kogemused rahastamise, ühisrahastuse ja kinnisvaraturgude alal. Nende arusaam Eesti turust annab meile kindlustunnet laienemise kiirendamiseks, kuigi rahastame Eestis juba täna mitmeid projekte ning registreerime pidevalt kasvavat hulka kohalikke investoreid.

Kui palju konkurente teil turul on ning mille poolest erinete teistest?

Turul on arvukalt ühisrahastusplatvorme, kuid me eelistame neid konkurentideks mitte nimetada, vaid näeme neid pigem kolleegidena.

Ainuüksi Leedus tegutseb aktiivselt 12 sarnast tüüpi ühisrahastusplatvormi. Profitus paistab silma riigi suurima ühisrahastusplatvormina, olles tänaseks rahastanud edukalt üle 212 miljoni euro. See, mis meid eristab, on meie asjatundlik tiim ning meie tehnoloogiliselt väga kvaliteetne platvorm.

Meie suurim tugevus on meie julgus ja ainulaadne perspektiiv. Paistame silma sellega, et me usume, et investeerimine on kõigi jaoks. Me ei nõustu stereotüübiga, et investeerimine on mõeldud vaid meestele – meie ettevõttes on rohkem naisi kui mehi ning nii meie asutaja kui ka tegevjuht on naised. Profituses lubame investeerida ka alaealistel: lapsed saavad investeerida oma vanemate loodud kontode kaudu. Meil on ka 70aastaseid pensionäre, kes meie platvormil aktiivselt investeerivad. Pakume uut ja värsket vaatenurka, mida on eriti vaja Leedus ja usume, et see on oluline ka Eesti jaoks.

Vaata ka www.profitus.ee

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun