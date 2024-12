Tagasi ST 05.12.24, 12:32 Mart Poom kutsub panustama: aidake püsti panna uus kilehall Mart Poomi Jalgpallikool kutsub nii kogukonnaliikmeid kui ka jalgpallisõpru kaugemaltki panustama, et Männiku treeningbaasi uus kilehall saaks püsti veel 2024. aasta sees.

Mart Poom ja Maia Karro räägivad raadiosaates nii uue kilehalli püstipanekust kui ka laiemalt heade sportimisvõimaluste olulisusest. Foto: Erakogu

Vana kilehall, mis rajati 15 aastat tagasi, ei pidanud lume raskusele enam vastu. Mart Poom on aga veendunud, et häid treenimistingimusi peab saama luua ka meie kliimas, mistõttu astuti samme uue kaasaegse kilehalli projekti jaoks juba kevadel.

Nõmme on hinnatud elupaik, kus kinnisvarale lisavad väärtust sportimis- ja rekreatsioonipaigad. Need on otsustuskoht ka uue elukoha valikul, kinnitab toetaja ja kampaania vedaja, Elamus Kinnisvara tegevjuht ja maakler Maia Karro.

Jalgpall on lihtne ja kaasahaarav mäng, mis liidab põlvkondi ja tervet kogukonda. Kes aga peaks looma omavalitsuses sportimiseks sobilikud tingimused?

Äripäeva raadio saates räägimegi kogukonda ja elukeskkonda mõjutavast vajalikust taristust ning ootustest kohalikele omavalitsustele. Küsime, kas sportimine peab olema valitute privileeg ja mis roll on treeneril noore inimese kujunemisel.

Sportimisest, kinnisvarast ja kogukonnast, ka jalgpalliklubi FC Nõmme United käekäigust räägivad saates Mart Poomi Jalgpallikooli juht Mart Poom ja Elamus Kinnisvara juht Maia Karro. Saadet juhib Tõnu Einasto.