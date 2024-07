Tagasi 12.07.24, 06:00 “Jalgpalli kodus vaatamine on mingi vaeste värk!” Fännid täidavad baaride rahakotti Jalgpallifännid ei suuda oma rõõmu koduseinte vahel hoida ja tundub, et Euroopa meistrivõistlused on baaridele sama kasulikud kui palav päev jäätisemüüjatele. Pealinnas Telliskivi kvartalisse jalgpalli EMi vaatama tulnud sõpruskond arvas, et kodus on jalgpalli vaadata ikka igavam – see on mingi vaeste värk! Koos nendega oli teisipäeval Telliskivisse Hispaania ja Prantsusmaa mängu vaatama tulnud mitusada inimest.

Foto: Liis Treimann

Ekraanil jookseb 22 meest ühe palli järel ning kohvikud, baarid ja restoranid on õhtul muutunud rahvast pungil täis jalgpalliparadiisiks. Kohal pole mitte ainult suured fännid, rahva hulgas leidub ka neid, kes on tulnud seltskonna pärast. Näiteks Aksana ja Olesja pole isegi otsustanud, millist meeskonda nad täna õhtul toetavad – Hispaaniat või Prantsusmaad –, nende tähelepanu on rohkem suunatud sellele, mida söögiks või joogiks haarata.

Baarid hõõruvad rõõmust käsi

