Tagasi ST 09.12.24, 21:37 FIDE kiir- ja välkmale maailmameistrivõistlused toimuvad aasta lõpus New Yorgis FIDE kiir- ja välkmale maailmameistrivõistlused toimuvad 2024. aastal esmakordselt New Yorgis. 26. detsembril Wall Streetil algav suursündmus toob kokku maailma tippmaletajad ja rõhutab male sümbolväärtuseid – strateegiat ja riski –, mida seekord väljendatakse globaalse ärikeskuse südames.

Freedom Holding Corp. , mis opereerib Eestis Freedom24 platvormi, on uhkusega selle ajaloolise turniiri peapartner ning nimetab male ja finantsmaailma ühiste väärtuste hulgas strateegilist mõtlemist, kiireid otsuseid ja täpsust. Ka Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov sõnab: „Ma usun, et male ja finantsmaailm on omavahel tihedalt seotud. Seetõttu tuleme suurürituse raames välja konverentsiga „The Wall Street Gambit“. Olgu tegemist malelaua või äristrateegiaga – alati tuleb vaadata suuremat pilti, mõelda analüütiliselt ja töötada välja strateegiaid.“

Konverents ühendab male, rahanduse ja AI

Esimest korda turniiri ajaloos leiab aset võistlusvaba päev. Sel päeval, 29. detsembril peetakse unikaalne konverents „The Wall Street Gambit”. Konverents uurib male, rahanduse ja tehisintellekti kokkupuutepunkte ning toob lavale valdkonna tipptegijad. Esinejate seas on Kaggle tegevjuht D. Sculley, kelle teemaks on „Ennustamine mittetäieliku info tingimustes: male, rahandus ja AI väljakutsed”, ning Kenneth Rogoff, ökonomist ja suurmeister, kes kõneleb teemal „Male, AI ja majandus”. VIP-külalistel avaneb võimalus mängida välkmale partiisid legendide Magnus Carlseni, Viswanathan Anandi või Fabiano Caruanaga vastu.

Maleturniir, mis loob ajalugu

Toimumiskoht Wall Street peegeldab sündmuse globaalset tähendust ja maailmavaadete ühisosasid New Yorgi finantsjuhtimise pärandi ja male intellektuaalse täpsuse vahel. FIDE tegevjuht Emil Sutovsky lisab: „See sündmus on paljuski ainulaadne. Maailma parimad maletajad kogunevad globaalsesse ärikeskusesse ning sündmuse fookuses on terav mõttevahetus ja sünergiad. See on midagi, mida osalejad saavad hiljem meenutada sõnadega „Ma olin seal!””

Turlov võtab kokku: „Freedom Holding Corp. jaoks ei ole see lihtsalt sponsorleping. Meie koostöö FIDEga on tõeline partnerlus, mille eesmärk on selle suurepärase mängu arendamine kogu maailmas.”

Freedom Holding Corp. osalemine turniiri toetamisel kinnitab ettevõtte pühendumust tipptaseme ja innovatsiooni edendamisele nii males kui ka finantsteenustes.

See artikkel on informatiivne ega kujuta endast finantsnõuannet. Varasem tootlus ei garanteeri tulevasi tulemusi. Investeerimisotsuste tegemisel tuleks konsulteerida sõltumatute finantsnõustajatega.