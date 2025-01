Tagasi ST 21.01.25, 10:09 Alanud aasta kümme IPO-t, mida jälgida Rahvusvahelise veebipõhise maaklerfirma Freedom24 analüütikud on välja selgitanud kümme ettevõtet, mille börsile minek (IPO) saab olema alanud aastal finantsmaastiku keskmes. Nende seas on nii tehisintellekti uuendajaid, digitaalse turvalisuse liidreid kui ka kiirmoehiiglasi, lisaks ettevõtteid, mis püüavad positsioneerida ennast mõnedes võtmekategooriates ja meelitada ligi kõige tähelepanelikumaid investoreid.

Medline Industries

Meditsiinitarvete sektori oluline tegija Medline Industries valmistub üheks suurimaks IPO-ks viimaste aastate jooksul. Ettevõte plaanib koguda üle 5 miljardi dollari, sihtides umbes 50 miljardi dollari suurust väärtust. Tänu oma ulatuslikule tootevalikule alates kirurgilistest instrumentidest ja lõpetades nakkuskontrolli süsteemidega on Medline üks peamisi tarnijaid haiglatele ja tervishoiuteenuse pakkujatele üle maailma.

Medline Industriesi IPO kajastab kasvavat nõudlust tervishoiu infrastruktuuri valdkonnas. Seda eriti pärast koroonapandeemiat, mis tõi tervishoiusektoris esile tugevate tarneahelate tähtsuse.

CoreWeave

Tehisintellekti alal tegutsev kasvav ettevõte CoreWeave pakub arvutusmahukatele tööstustele spetsiaalset pilveplatvormi ja sihib alanud aastal aktsiate avaliku pakkumisega enam kui 35 miljardi dollari suurust väärtust. USA-s New Jersey osariigis baseeruv firma kavatseb tõenäoliselt tänavu teises kvartalis algava aktsiamüügiga koguda üle 3 miljardi dollari.

Tehisintellekti kiirenenud kasutuselevõtt tervishoius, rahanduses ja autonoomsetes sõidukites teeb CoreWeave’ist tehnoloogiasektoris ühe kõige kiiremini kasvava liidri.

Netskope

Pilveturvalisuse uuendaja Netskope plaanib selle aasta teisel poolel IPO-t USA-s. Ettevõte on spetsialiseerunud turvalise juurdepääsu teenuseserva (Secure Access Service Edge ehk SASE) tehnoloogiatele, mille järele on kasvanud nõudlus tänu hübriidtöö mudelite kasutuselevõtule.

Netskope’i IPO rõhutab küberturvalisuse kriitilist tähtsust maailmas, mis sõltub üha enam digitaalsest infrastruktuurist. Netskope’i aktsiapakkumine võib saada küberturvalisuse valdkonna üheks verstapostiks.

PicPay

Brasiilia digitaalne pangandusplatvorm PicPay plaanib Nasdaqi IPO-t, et pääseda rahvusvahelistele kapitaliturgudele. PicPay, mis on Ladina-Ameerika fintech i juhtiv tegija, pakub teenuseid alates inimeselt inimesele maksetest kuni krediiditoodeteni.

PicPay IPO, mis on kooskõlas USA kapitali kasutavate Ladina-Ameerika fintech ide trendiga, tõmbab endale tõenäoliselt mitme ülemaailmse tehnoloogiainvestori tähelepanu.

Animoca Brands

Hongkongis baseeruv ettevõte Animoca Brands, mis on eesrindlik blockchain-mängudes ja NFT-des, töötab IPO kallal Hongkongis või Lähis-Idas. Edukate blockchain-mängude portfell ja partnerlused suuremate kaubamärkidega on andnud Animocale hea positsiooni, et ära kasutada mängude, Web3 ja digitaalsete varade kokkupuutepunkti. IPO võib Animoca rolli kasvava metaversaalse majanduse liidrina veelgi tugevdada.

Shein

Ülemaailmne kiirmoeliider Shein valmistub väidetavalt tänavu kõrgetasemeliseks IPO-ks. Hinnanguliselt 66 miljardi dollari suuruse väärtusega ettevõttena võib Shein konkureerida lähiajaloo suurimate IPO-ga.

Olles kerkinud esile agressiivse hinnakujunduse, kiirete tootmistsüklite ja tugeva sotsiaalse kohalolekuga, on Shein juba praeguseks saavutanud märkimisväärse turuosa, seda eriti Z-generatsiooni ja Millennial-tarbijate seas.

Investorid peaksid aga hoolikalt hindama ettevõtet ümbritsevaid vaidlusi, sealhulgas kuuldusi seoses halbade töötavade ja negatiivsete keskkonnamõjudega, kuna need võivad mõjutada avalikkuse suhtumist ja ettevõtte stabiilsust.

Databricks

Tehisintellekti ja andmeanalüütika teerajaja Databricks on ette valmistamas väga oodatud IPO-t, mis peaks toimuma selle aasta alguses. Ettevõte, mille väärtus oli hiljuti 43 miljardit dollarit, on tuntud oma uuendusliku lähenemise poolest andmehaldus- ja masinõppeplatvormidele.

Databricks töötab juba mitme Fortune 500 ettevõttega, aidates neil kasutada ennustava analüüsi loomisel ja strateegiliste otsuste tegemisel suuri andmekogumeid.

Kuigi tehisintellekti valdkond pakub tugevaid kasvuväljavaateid, leidub ka ohte, mis on seotud kiiresti muutuva tehnoloogiamaastiku ja kasvava konkurentsiga suurte pilveteenuste pakkujate, nagu Amazoni ja Microsofti poolt.

Revolut

Londonis baseeruv digitaalne pangandusrakendus Revolut, tõeline fintech-sektori teerajaja, kavandab samuti selleks aastaks IPO-t. Enam kui 30 miljoni kliendiga üle maailma on platvormist saanud fintech-valdkonna võtmetegija, pakkudes selliseid teenuseid nagu valuutavahetus, kauplemine krüptovaluutadega ja investeerimine aktsiatesse. Revoluti IPO eesmärk on ära kasutada suundumust digitaalse panganduse poole, mis on eriti tugev noorte seas. Ettevõte on juba seisnud silmitsi regulatiivsete väljakutsetega mitmes jurisdiktsioonis, sealhulgas panganduslitsentsi saamise venimisega Ühendkuningriigis.

Discord

Suhtlusplatvorm Discord kavandab sel aastal väidetavalt 15 miljardi dollari suurust IPO-t. Discord, mis oli algselt tuntud oma edu poolest mängurite kogukonnas, on sellest ajast alates laienenud uutesse valdkondadesse, nagu kaugtöö ja haridus. Mitmekesise kasutajaskonna ja kasvava populaarsusega on see atraktiivne kandidaat investoritele, kes soovivad siseneda tehnoloogia- ja sotsiaalmeediasektorisse.

Samas peab Discord konkureerima tugevate tegijatega, nagu Slack ja Microsoft Teams, et näidata oma võimet eristuda ja säilitada kasutajakeskset lähenemist. Tõenäoliselt meelitab IPO ligi tehnoloogiale keskendunud investoreid, kes soovivad võrgusuhtluse tulevikust kasu saada.

Klarna

Osta-kohe-maksa-hiljem (Buy Now Pay Later ehk BNPL) valdkonna liider Klarna on väidetavalt esitanud USA-s taotluse IPO-ks, eesmärgiga minna börsile tulla alanud aastal. Ettevõtte väärtuseks on hinnatud 6,7–14,6 miljardit dollarit, mis vastab turu ootustele. Klarna on muutnud tarbimisrahastust, võimaldades miljonitel kasutajatel jagada oma ostude maksumused intressivabadeks väiksemateks makseteks.

BNPL-i sektor seisab aga silmitsi üha suurema regulatiivse järelevalvega ja kontrolliga tarbijate võlataseme üle, seda eriti suurtel turgudel nagu USA ja Euroopa. Klarnast huvitatud investorid ei tohiks alahinnata ka selle kasumlikkuse küsimusi, kuna ettevõte ei ole veel konkurentsikeskkonnas püsivat tulu näidanud.

Sellest hoolimata pakub antud IPO ainulaadset võimalust investoritele, kes on huvitatud fintech i ja tarbijakulutuste trendidest.

Millist aktsiat valida?

Pidevalt muutuval finantsmaastikul pakuvad Sheini, Databricksi, Revoluti, Discordi ja Klarna IPO-d investoritele häid võimalusi pääseda ligi kiiresti kasvavatele sektoritele, nagu e-kaubandus, tehisintellekt, fintech ja digikommunikatsioon.

Kuigi pakkumised tõstavad esile märkimisväärse tulu potentsiaali, peavad investorid olema valvsad riskide, regulatiivsete probleemide ja turu volatiilsuse suhtes.

Kõik need ettevõtted on oma valdkonnas ainulaadsel positsioonil, mistõttu on nende IPO-d alanud finantsaastal väga oodatud sündmused.

