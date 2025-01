Tagasi ST 28.01.25, 11:14 Arendaja: eestlaste huvi luksuslike korterite vastu pole kuhugi kadunud Eelmisel aastal kinnisvaraturg hangus, ka sel aastal pole mahud varasemaga võrreldes taastunud. Scandium Kinnisvara tegevjuhi Maido Lüiste sõnul on kinnisvaraarenduses käibed vähenenud lausa kolm korda ja arendajatel tuleb tegutseda täiesti uues turusituatsioonis.

Scandiumi tegevjuht Maido Lüiste Marienholmi sarikapeol. Foto: Silver Raidla

“Tänaseks on saavutatud uus normaalsus ja arendajad on kohandunud uue situatsiooniga. Meil tuleb pidevalt nuputada, millises segmendis saab klientidele väärtust pakkuda. Scandiumi segment ongi premium-kinnisvara, ka varasemalt on selles sektoris tegutsemine olnud meile väga edukas,” tõdes Lüiste.

Praegu on neil avatud kaks eksklusiivset projekti: Haapsalus Marienholm ja Pärnus Bellevue, kus eestlaste ihalus katusekorterite järgi sai hea tõestuse – esimesena napsati ära just need pinnad.

