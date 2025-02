Tagasi ST 07.02.25, 14:17 Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov: Trumpi memecoin ehk kuidas saada hakkama krüptouniversumis Aastal 2017 esimese suurema bitcoini buumi ajal, mida juhtiv majandusmeedia aktiivselt kajastas, väljendasid paljud professionaalsed investorid ja finantsettevõtete juhid krüptovarade tuleviku suhtes tõsist skeptilisust. J.P. Morgani (JPM) juht Jamie Dimon pidas krüptovaluutatehinguid pettuseks ja ütles, et vallandab iga ettevõtte töötaja, kes selle nimel bitcoinidega kaupleb. Kongressi kuulamistel nimetas Dimon krüptoraha tokeneid "detsentraliseeritud püramiidskeemideks" ja soovitas valitsusel nendega seotud tehingud keelata.

BlackRocki (BLK) tegevjuht Larry Fink nimetas bitcoini "rahapesuindeksiks" jajuhtis tähelepanu ka oma klientide vähesele huvile osta krüptovaluutasid. Virtuaalse raha vastu võtsid sõna ka teised finantsmaailma mastodonid - Ken Griffin, Warren Buffett, Ray Dalio. Aastaks 2025 on olukord aga muutunud: mainekad professionaalid on krüptoturu pettuses süüdistamise asemel asunud seisukohale, et detsentraliseeritud valuutad "ei meeldi"neile. Suured finantsettevõtted muutsid oma lähenemist sellele nähtusele omakorda radikaalselt. J.P. Morgan on alustanud plokiahela tehnoloogia kasutamist sisemistes operatsioonides ja nõustunud hõlbustama kauplemist mõne bitcoine sisaldava börsil kaubeldava fondiga (ETF). BlackRock tõi turule varade suuruselt suurima, iShares Bitcoin Trust ETF-i (IBIT), mis haldab 61 miljardit dollarit.

Donald Trump on samuti oma vaateid virtuaalse rahanduse suhtes muutnud, olles mõistnud, et krüptovaluutade lobi ei saa mitte ainult tegutseda kampaania sponsorina, vaid sellel on ka laiema avalikkuse toetus. Trumpi valimisvõidu tulemusel kallines bitcoin üle kahe korra, jõudes 100 000 dollarini. Selle tõusu toetasid nii Valge Maja uue juhi retoorika kui ka uudised krüptorahatööstust toetavate persoonide kaasamisest tema meeskonda. Konservatiivne mõttekoda National Center for Public Policy Research tegi ettepaneku, et Amazon (AMZN) võiks konverteerida 5% oma varadest bitcoiniks. Sarnaseid uudiseid on tulnud ka teiste suurte tehnoloogiaettevõtete kohta. Hiljem mõned neist loobusid ideest, samas kui mõned teised kavatsevad seda lähikuudel kaaluda. Bitcoini aktsepteerimine tööriistana, mida nende ettevõtete rahandusosakond saab kasutada, muudab ärimaailma suhtumist sellesse varasseoluliselt. See avab bitcoinile tee miljoni dollari eesmärgi saavutamiseks. USA seadustes pole aga veel vastavaid muudatusi tehtud. Uus USA presidendi administratsioon suudab mõningaidkrüptoraha reguleerimise mehhanisme rakendada parimal juhul selle aasta lõpuks. Ameerika 47. presidendi meeskonna esimeste sammude hulgas võib ära märkida memecoini OFFICIAL TRUMP (TRUMP) turule toomise, mille kapitalisatsioon ulatus ühel hetkel 15 miljardi dollarini. Selle otsuse mõte ja eesmärgid tekitavad aga rohkem küsimusi kui annavadvastuseid.

Igal juhul ei saa trendidest maha jääda, seega tegeleme infrastruktuuri laiendamisega, et pakkuda klientidele juurdepääsu digitaalsetele varadele. Neile, kes on valmis võtma endale bitcoini suure volatiilsusega kaasnevaid riske, oleks optimaalne strateegia osta pikaajaliseltIBIT-i 2-3% ulatuses portfellist. See võimaldab ilma tõsise kasumlikkuse vähenemiseta osaleda vara kasvus, mis on tingitud krüptovaluutasse suhtumise muutumisest ja selle järkjärgulisest sisenemisest õigusvaldkonda.