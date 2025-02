Tagasi ST 20.02.25, 12:05 Musk tahab auditeerida 50 aastat pimedas seisnud Fort Knoxi kulda USA presidendi Donald Trumpi nõustaja Elon Musk tunneb huvi Ameerika Ühendriikide kullareservide auditeerimise vastu, mida pole tehtud juba alates 1970ndatest saati. Lisaks sellele on ta Föderaalreservi auditeerimise poolt. Tegemist on märgiliste sündmustega, mille tulemused võivad tuua finantsmaailmas suuri raputusi.

USA valitsuse tõhususe ministeeriumi (DOGE) de facto juht Elon Musk vastas ZeroHedge’i X-i postitusele, kus kutsuti üles Muski auditeerima USA enam kui 4500 tonniseid kullavarusid Fort Knoxis. „Viimati vaadati sinna 50 aastat tagasi 1974. aastal,“ kirjutas uudisteportaal ZeroHedge.

Musk vastas omapoolse küsimusega: „Neid [Fort Knox] ikka kontrollitakse iga aasta?“

Surely it’s reviewed at least every year? — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2025

Seejärel vastas Muskile Kentucky senaator Rand Paul: „Eip. Aga teeme seda.“

„Oleks väga äge teha Fort Knoxi läbikäimisest live video!“ kirjutas Musk seejärel.

Pärast seda hakati spekuleerima, et DOGE võtab mingil hetkel arvatavasti ette ka Fort Knoxi auditeerimise. Maailma Kullanõukogu andmetel ulatuvad USA kullareservid 8133 tonnini, Fort Knoxis on US Minti andmetel kokku 4580 tonni kulda. See on umbes 2% maailma ajaloo jooksul kaevandatud kullast. Täielikku auditit pole Fort Knoxis aga tehtud juba 1974. aastast saati ning seda on aastate jooksul saanud külastada vaid valitud inimesed.

USA on kullavarudelt maailmas esimesel kohal ning uudis on tekitanud üleskutseid auditeerimaks ka Inglismaa Keskpangas asuvaid kullareserve. Teatavasti on praegu Inglismaa Keskpangas kulda hoiustavate investorite jaoks kasvanud ootejärjekorrad füüsilise kulla kättesaamisel väga pikaks. Samuti on see tekitanud küsimusi, kas Inglismaa Keskpangal on üldse piisavalt kulda

Rand Paul rääkis USA kullareservidest ka Fox Newsi esmaspäevases telesaates. „Ma arvan, et osad ei pea pidevat auditeerimist vajalikuks, aga mida rohkem on päikesevalgust ja läbipaistvust, seda parem. Lisaks toob see tähelepanu sellele, et kullal on jätkuvalt väärtus ning see toetab omakorda dollari väärtust.“

„Selle tõttu me ka ei müü kulda,“ lisas Paul. „Meil on kuld, Rahvusvahelisel Valuutafondil on kuld, Maailmapangal on kuld. Keskpankadel üle maailma on kuld ja see näitab, et dollaril on vähemalt mingigi tagatis.“

DOGE võib sattuda „ussipesa“ otsa

Kauaaegne investeerimispankur ja USA rahandusega tihedalt kokku puutunud Jim Rickards ütles, et auditeerimine aitaks taastada USA kodanike kindlustunde valitsuse osas. „Aga ei ole põhjust eeldada, et kulda on puudu,“ selgitas ta.

Küll aga tasub tema sõnul uurida, kui suur hulk sellest kullast on teatud tasude eest nii-öelda välja laenatud või liisitud. Rickardsi sõnul on see üks viisidest, mille kaudu võidakse viia pangandussüsteemi rohkem kulda ning kasutada seda tagatisena „paberkulla“ juurdeloomiseks.

„See on üks ussipesa, millest saavad aru vaid käputäis eksperte. Valitsus ei ole kindlasti soovinud seda päevavalgele tuua. DOGE võib sattuda ühe korraliku ussipesa otsa,“ selgitas ta.

BullionVaulti uuringute juht Adrian Ash ütles Newsweekile, et kui audit peaks näitama kullareserve lubatust väiksemana, annaks see kulla hinnatõusule veelgi hoogu. Mõju ei oleks aga väga suur, sest juba praegu on metallist turgudel puudus.

Auditit vajab ka Föderaalreserv

Rand Pauli isa Ron Paul, kes tänaseks on poliitikaga teinud lõpparve, on USA kullavarude olemasolu kümnendite jooksul pidevalt küsimärgi alla pannud. Musk on isegi pakkunud välja, et Paul võiks olla järgmine Föderaalreservi juht.

Paul on juba aastakümneid rääkinud ka auditi vajalikkusest Föderaalreservis. Üleüldiselt on ta tegelikult keskpanga laialisaatmise poolt. Ta usub, et intressimäärad peaksid kujunema turul nõudluse ja pakkumise kaudu ning Föderaalreservil ei peaks olema sellist rahaloome õigust, nagu neil praegu on. Samuti toetab ta kullaga tagatud rahasüsteemi taastamist.

„Kõik valitsuses peab toimuma läbipaistvalt ning inimestele arusaadavalt. Ei ole mingeid erandeid, sealhulgas, ja eriti veel, Föderaalreservi puhul,“ ütles Musk.

