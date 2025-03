Trigon Dividendifond: kui teised kõhklevad, meie tegutseme – 5 aasta tootlus 105,9%

Toome näite. Pandeemia alguses, kui turismisektor oli laastatud, ostis Trigon Horvaatia hotelliketi aktsiaid, mille väärtus oli langenud 65%. See otsus eeldas põhjalikku analüüsi selle kohta, kas ettevõte suudab kriisist taastuda või mitte. Trigon uskus, et suudab, ja nüüdseks on hotelliketi aktsia oma väärtuse kahekordistanud. „Õige investeerimisotsus pole ainult ettevõtte andmete hindamine. See on ka julguse ja otsustavuse küsimus,“ põhjendab Välja. Kui Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris täiemahulist sõda Ukrainas, langesid paljude Ida-Euroopa ettevõtete aktsiad järsult ning Lääne investorid tõmbasid siit turgudelt oma kapitali välja. Trigoni meeskond asus aga uurima, millised ettevõtted on tugevad, kuid ajutiselt alahinnatud. „Kui tekib võimalus, siis tegutseme kiirelt ja suurelt,“ kinnitab Välja.

Nende lähenemine on lihtne. Kui ettevõtte aktsia on alahinnatud, tuleb osta. Kui see on jõudnud hinnasihini, siis see müüakse maha ja raha läheb jällegi uutesse tõusupotentsiaaliga aktsiatesse või võlakirjadesse. Ettevõtete käekäikudel hoitakse jooksvalt silma peal ning hinnasihte korrigeeritakse vastavalt.

Oma raha mängus

Tavapraktikas saavad fondijuhid tasu olenemata fondi tulemuslikkusest. Trigon teeb aga teisiti.

Trigon Dividendifondil puudub fikseeritud valitsemistasu.

Fondijuhid teenivad edukustasu positiivse tootluse pealt.Lisaks on Välja ja Raud investeerinud fondi ka oma isiklikku raha, mistõttu võtavad nad otsuseid tehes samasuguse riski nagu investorid.

„Kui me teeme vale otsuse, kannatame ise ka,“ kinnitab Raud. Selline mudel tagab, et fondivalitsejad on otsuste tegemisel oma klientidega ühel pool lauda. Erinevalt keskmisest jaeinvestorist, kelle eesmärk on pigem osta ja hoida, ei kardeta aktiivse portfelli juhtimise puhul ka kahjumit vastu võtta. „Näiteks kui ma saan müügist 20% kahju, aga näen kõrval ettevõtet, millel on potentsiaali 50% tõusta, siis ma võtan selle kahjumi vastu ja panustan uute ettevõttesse,“ põhjendab Välja.

Võimalik rahu Ukrainas, majanduse taastumine – mis saab edasi?

Suur küsimus investorite jaoks on see, mis saab siis, kui Ukraina sõda peaks lõppema. „Keegi ei tea täpselt, millal see juhtub, kuid ühel hetkel saab regioon stabiilsuse tagasi, sest iga sõda saab kunagi läbi,“ ütleb Välja. See omakorda tähendab suuri investeeringuid Ukraina kinnisvarasse, infrastruktuuri ja majanduse elavdamisse. Trigon on aktiivselt analüüsimas ettevõtteid, kellele võiks rahu saavutamine suurima positiivse tõuke anda. Mitmed neist ettevõtetest on tänaseks juba ka portfellis. See annab neile eelise võrreldes nendega, kes ootavad sõja lõppu enne investeerimisotsuste tegemist.

Samal ajal jälgitakse ka teisi Ida-Euroopa alahinnatud turge, kus ajutised poliitilised või majanduslikud tegurid on ettevõtete väärtust alla surunud. Trigoni fondijuhid usuvad sellesse, et kui investeerida oskuslikult ja õigeaegselt, on võimalik turgu edestada.

Kuidas investeerida Trigon Dividendifondi?

Trigon Dividendifondi saab soetada LHV ja Swedbanki kaudu ning valida on kahe osakutüübi vahel:

C-osakud, kus dividendid reinvesteeritakse automaatselt;