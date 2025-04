Tagasi ST 08.04.25, 10:26 Audentese kaasasutaja Tea Varrak: rahvusvahelistuda tuleb nii äris kui hariduses Kuidas muuta julge idee püsivaks edulooks? Tea Varrak on hariduse vallas teerajaja, kes koos meeskonnaga pani 30 aastat tagasi aluse Audentesele – erakoolile, mis tänaseks on kasvanud rahvusvaheliseks hariduskeskuseks. See lugu ei ole ainult kooli rajamisest, vaid ka visioonist, juhtimisest ja jätkusuutlikkusest – teemadest, mis on olulised ka ärimaailmas. Mis on olnud selle eduloo võtmetegurid ja mida saame sellest tänases muutuvas maailmas õppida?

Tea Varrak on hariduse vallas teerajaja, kes koos meeskonnaga pani 30 aastat tagasi aluse Audentesele.

Kuidas luua midagi püsivat ja mõjusat?

Tea Varrak on nimi, mis seondub Eestis haridusinnovatsiooni ja eraõppeasutuste arenguga. 30 aastat tagasi asutatud Audentes on tänaseks kasvanud tippkooliks, kuid selle teekond ei olnud lihtne ega ette aimatav. Kuidas sündis see erakordne hariduskeskkond ja mida saavad ärijuhid sellest õppida?

Erahariduse sünd ja areng: julgus alustada nullist

1995. aastal, kui eraharidus Eestis oli veel tundmatu maa, kutsus Tõnis Arro Tea Varraku endaga kaasa erakooli looma. „Tänapäeva perspektiivist vaadates tundub see loogiline samm, kuid tol ajal oli see suur risk,“ meenutab Varrak. Kool algas väikesest ruumist, kus polnud isegi kindlust, kas see idee elujõuline on. Ent vajadus paindliku ja kvaliteetse hariduse järele osutus suureks.

Audentese algusfaas peegeldab iga edukat äriprojekti: piiratud ressursid, suur visioon ja pidev vajadus tõestada oma väärtust. Kasumimarginaali asemel oli aga peamine mõõdik hariduse kvaliteet ja õpilaste rahulolu.

Väikesest algusest suurte muutusteni

Alguses oli Audentese eesmärk luua väikeklassidega, individuaalset lähenemist pakkuv kool. Varrak meenutab, kuidas esimese klassikomplekti suurust hoolikalt kaaluti: kas 12, 14 või 16 last? Lõpuks osutus optimaalne arv 16-ks, et säilitada tasakaal personaalse lähenemise ja kulutõhususe vahel. Selle otsuse taga oli veendumus, et personaalsus on väärtus, mis loob tugevama aluse tulevasele õppimisele. Tänasetele ärijuhtidele on see hea meeldetuletus: kvaliteet ja pikaajaline visioon võivad olla tugevam vundament kui kiired lahendused. Varrak usub, et rahvusvahelistumine on hariduse tulevik ning see annab lastele rohkem võimalusi ka ärimaailmas hakkama saada. „Kui me tahame olla konkurentsivõimelised, peame juba varakult pakkuma globaalset perspektiivi,“ ütleb ta. Ärimaailmas on sama põhimõte: rahvusvaheline koostöö ja kultuuriline mitmekesisus annavad konkurentsieelise.

Mida ärijuhid saavad haridussektorist õppida?

Varraku kogemus näitab, et haridus ja äri pole erinevad maailmad. Juhtimise ja visiooni tasandil kattuvad need tugevalt mitmete märksõnadega:

Innovatsioon ja paindlikkus – hea juht suudab muuta organisatsiooni vastavalt ajastu vajadustele.

– hea juht suudab muuta organisatsiooni vastavalt ajastu vajadustele. Pikaajaline vaade – kiire kasumi asemel keskenduda jätkusuutlikule kasvule.

– kiire kasumi asemel keskenduda jätkusuutlikule kasvule. Personaalsus ja kvaliteet – edukas äri või haridusasutus tähendab, et inimesed tunnevad end olulisena.

Kuidas tagada pikaajaline edu?

Tea Varraku edu võti pole olnud ainult strateegilises juhtimises, vaid ka selgetes põhimõtetes, mida ta on järginud. Tugev missioon on edu alus nii hariduses kui äris – organisatsioon peab teadma, miks ta eksisteerib ja millist mõju soovib pikaajaliselt avaldada. Samuti on kriitilise tähtsusega meeskonna arendamine, sest ükski visioon ei saa teoks ilma motiveeritud ja pädevate inimesteta. Edukad organisatsioonid oskavad leida tasakaalu innovatsiooni ja traditsioonide vahel – nad suudavad ajaga kaasas käia, kuid ei kaota oma põhiväärtusi. Just see tasakaal on võimaldanud Audentesele kasvada mitte ainult edukaks haridusasutuseks, vaid ka ühiskondlikult oluliseks organisatsiooniks.

Miks on oluline luua midagi püsivat?

30 aastat tagasi loodud kool on tänaseks hariduse lipulaev, sest see ei keskendunud ainult hetkevajadustele, vaid võttis pika perspektiivi. Sama loogika kehtib ka ärimaailmas: kiire edu ei pruugi olla jätkusuutlik, kui puudub suurem visioon ja siht.

Tea Varraku lugu on inspiratsiooniks kõigile, kes soovivad midagi suurt ehitada – olgu see kool, ettevõte või uus innovatsioon. Edu ei sünni juhuslikult, vaid sihikindluse, visiooni ja pideva arenguga.

Külalisega vestles saatejuht Lauri Toomsalu.

Kuula saadet siit: