Tagasi ST 27.03.25, 15:54 CoinsPaid: Eesti krüptomaksete pakkuja CoinsPaid on digitaalsete maksete turuliider üle maailma Krüptomaksed arenevad ja nii peavad ka ettevõtted arenema. Eestis asuv CoinsPaid on Balti regioonis eesrindlik.

Eesti on olnud juba pikka aega digiinnovatsiooni teerajaja ning CoinsPaid , peakontoriga Tallinnas, tugevdab riigi liidripositsiooni globaalsel krüptomaksete turul. 10aastase krüptoekspertiisi kogemusega CoinsPaid aitab ettevõtetel alandada kulusid, laiendada globaalset haaret ja püsida konkurentidest ees.

Krüptotehingud muutuvad ettevõtete jaoks järgmiseks loomulikuks sammuks ning Balti regioon on selle arengu omaksvõtuks ideaalses positsioonis. Kuna krüptotehingute kasutuselevõtt kasvab kogu maailmas, tagab CoinsPaid, et Eesti ettevõtted on selle muutuse esirinnas turvaliste, kiirete ja täielikult nõuetele vastavate makselahendustega.

Krüptomaksed: digitaalsete tehingute uus standard

Finantsmaastik on muutumas ja ettevõtted peavad kohanema. Tööstuse aruannete kohaselt on krüptokasutajate arv ületanud 652 miljoni piiri, peaaegu 25% neist teeb tehinguid igal nädalal. Euroopas paistab Eesti silma kui fintech-innovatsiooni keskus, kus digimaksete kasutuselevõtu määr on kõrge ja regulatiivne keskkond majanduskasvu soodustav.

Finantsmaastik on muutumas ja ettevõtted peavad kohanema. Tööstuse aruannete kohaselt on krüptokasutajate arv ületanud 652 miljoni piiri, peaaegu 25% neist teeb tehinguid igal nädalal. Euroopas paistab Eesti silma kui fintech-innovatsiooni keskus, kus digimaksete kasutuselevõtu määr on kõrge ja regulatiivne keskkond majanduskasvu soodustav.

CoinsPaid juhib seda muutust, pakkudes ettevõtetele olulisi eeliseid: ✔️ Kuni 5 korda madalamad tehingutasud – krüptomaksed on oluliselt odavamad kui traditsioonilised pangandus- ja krediitkaarditasud. ✔️ Kohesed piiriülesed tehingud – ei mingeid viivitusi, varjatud tasusid ega vahendajapanku. ✔️ Sujuvad äriintegratsioonid – töötab ideaalselt e-kaubanduses, digitaalsetel turgudel ja reisimisega seotud ärivaldkondades. ✔️ Juurdepääs ülemaailmsele krüptokasutajate baasile – kiiresti kasvav turg, mis on Eestis ja Baltikumis laialt levinud. CoinsPaid'i tegevjuht Max Krupõšev. „Krüpto ei ole enam mingi nišiinvesteeringute trend – see on tõeline finantsvahend, mida ettevõtted kasutavad iga päev. Ettevõtted, kes integreerivad täna krüptomakseid, positsioneerivad end digitaalmajanduse esirinnas. CoinsPaid on siin selleks, et muuta see üleminek lihtsaks – aidates ettevõtetel krüptomakseid turvaliselt, reguleeritult ja intuitiivselt vastu võtta," ütleb Baltimaad kui üks kõige krüptosõbralikumaid piirkondi Euroopas on kiiresti kujunemas digitaalsete finantside ja plokiahela innovatsiooni võtmekeskuseks. Kuna üha rohkem ettevõtteid ja tarbijaid kasutab aktiivselt krüptovaluutasid, on CoinsPaidil nüüd ideaalne aeg ühendada kohalikud kaupmehed globaalse krüptomajandusega. Eesti kui krüptojuhi roll: mis on CoinsPaid'i järgmine samm? Eesti ühe suurima krüptomaksete töötlejana seab CoinsPaid piirkonnale ambitsioonikad eesmärgid:

📌 Laiendada partnerlussuhteid Eesti juhtivate ettevõtetega, et kiirendada krüpto kasutuselevõttu.

📌 Käivitada uusi krüptosõbralikke makselahendusi, mis on kohandatud Eesti kasvavale digitaalmajandusele vastavaks.

CoinsPaid Balti regiooni juht Mihhail Kaplin. „Eesti ettevõtted on eelkõige digitaalsed ja krüptomaksed sobivad sellesse süsteemi loomulikult. Ettevõtted, kes neid nüüd omaks võtavad, on järgnevatel aastatel turul juhtival kohal. Me ei vii sisse lihtsalt veel üht makseviisi, vaid kujundame ümber selle, kuidas ettevõtted saavad ühendust järgmise põlvkonna digitaalsete tarbijatega,“ lisab

Regulatiivne vastavus: turvaliste ja reguleeritud krüptomaksete võti

Krüptovaraturgude määruse (MiCA) jõustumisega on krüptomakseid kasutavate või pakkuvate ettevõtete jaoks vajalik selle järgimine. See tagab, et Eesti ettevõtted saavad enesekindlalt vastu võtta krüptomakseid täieliku õiguskaitse ja reeglite kohaselt. Kuid ka üleminekuperioodi ajal kehtivad endiselt praegused Eesti regulatiivsed nõuded, nii et kohalikud ettevõtted saavad teha krüptovaradega tehinguid turvaliselt ja nõuetele vastavalt.

„Reguleerimine ei ole takistus, see on võimalus. MiCA annab Eestile ja kogu ELile konkurentsieelise, pakkudes ettevõtetele turvalist, läbipaistvat ja nõuetele vastavat krüptomaksete süsteemi,“ selgitab Svetlana Prussova, CoinsPaidi juhatuse liige.

Krüptomaksete aeg on käes

Krüptotehingud ei ole enam nišipakkumine – need on oluline vahend ettevõtte kasvu jaoks ning kulude vähendamise ja rahvusvahelise laienemise tarvis. Kuna Eesti on Euroopa digitaalse ümberkujundamise eestvedaja, on CoinsPaid pühendunud sellele, et piirkonna ettevõtetel oleksid vahendid, mida nad vajavad krüptomajanduses edukaks toimetulekuks.

Krüptomaksed ei ole tulevik – need on olevik. Täna arenevad ettevõtted on homme juhtpositsioonil.

