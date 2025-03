Virtuaalne töö- ja karjäärimess pakub võimalusi nii tööotsijale kui karjääripööret plaanijale

“Majanduses ollakse täna ettevaatlik ja ebakindlust on ka tööturul,” ütleb Livia Laas , kelle sõnul on kiires muutuses kõik sektorid ning tööandja terav silm peab toimuvat jälgides tabama, millised muutused tuleb tehnoloogias ja tootmises vajadusel sisse viia.

“Paljudes valdkondades on üheks keerukamaks ülesandeks kvalifitseeritud tööjõu leidmine. Inimestelt oodatakse eelkõige seda, et ollakse valmis juurde õppima. Kui üks koht on pikalt vakantne, asendatakse see tehnoloogiaga,” lisab Aaro Lode