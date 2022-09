Ekraani taha kolinud mess avab tööotsijatele hulgaliselt võimalusi

Kevadisel töömessil osales ligi 28 000 tööotsijat, rääkis töötukassa teenusejuht Livia Laas Äripäeva raadios. Foto: Meeli Küttim

Töötukassa töö- ja karjäärimess toob 20.–23. septembril veebi vahendusel kokku tööotsijad ja sajad tööandjad. Milliseid võimalusi see osapooltele loob, räägib sisuturundussaates lähemalt töötukassa teenusejuht Livia Laas.

„Tahame olla toeks tööotsingutel. Lisaks kõrgele huvile tööpakkumiste vastu nägime kevadise messi põhjal, et ka töötoad täitusid ja nõustamisele mindi julgelt – see näitab jätkuvalt kõrget nõudlust ja seda, et inimesed püüavad mõtestada oma tööotsinguid,“ rääkis Laas saates.

Lisaks messile räägime laiemalt olukorrast tööjõuturul. Mis toimub praegu ja millega tuleb tööandjatel arvestada lähitulevikus? Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: