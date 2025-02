Tagasi 06.02.25, 18:32 Hulk töötukassa töötajaid võttis töötutena järjekorda Jaanuaris seadis sammud töötukassasse umbes 1500 inimest, kes olid viimaselt töökohalt koondatud, nende seas omajagu töötukassa endisi töötajaid.

Töötukassasse jõudis vähem koondatuid kui mulle jaanuaris, kuid nende seas andsid tooni töötukassast koondatud. Foto: Priit Mürk/ERR/Scanpix

Eelmise aasta lõpu suuremate koondamiste järel töötuks jäänud inimesed on juba tulnud töötukassasse tööd otsima, teiste hulgas enim, kokku 26 endist töötukassa töötajat. Eelmise aasta jaanuaris tuli koondamise järel töötukassasse umbes sama palju inimesi, neist on 1200 on nüüdseks uue töö leidnud, teatas töötukassa.