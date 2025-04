Tagasi ST 04.04.25, 12:48 Ära maga maha: Euroopa väärtuslikeim börsifirma korraldab Eestis olulise sündmuse viise ettevõtte kasvuks ning kuidas panna AI ja kaasaegne andmeanalüüs konkurentsieelisena kõige efektiivsemalt tööle. Värskelt Euroopa kõige väärtuslikumaks börsifirmaks kerkinud Saksa tarkvaraarendaja SAP korraldab Tallinnas sündmuse – SAP Innovation Day Estonia, kus jagatakse soovitusi ning

Foto: SAP

SAP Estonia juhi Tiit Partsi sõnul on tehisaru juhtimine majandustarkvara valdkonnas küll teemaks, kuid kuidas see maksimaalselt ettevõtte jaoks raha teenima panna, on veel paljude jaoks küsimus. „Andmed on uus kuld, mida kaasaegne ettevõte kasutab konkurentsis püsimiseks. Erinevad AI mudelid korjavad ja analüüsivad nii ettevõtte enda sisendeid kui avalikke andmebaase, kuid äriloogika ja -võimaluste leidmine nende vahel on keeruline. Raske on vajalikku infot mürast eristada,“ ütleb Parts.

Avaandmed võivad olla ka ebausaldusväärsed, mille pealt tehakse valesid järeldusi ning otsuseid. Partsi sõnul tuleb just sellises olukorras appi SAPi poolt arendatud AI-filter, mis aitab eristada äriliselt olulist informatsiooni ebaolulisest. „AI leiab tõese info ning paneb konkreetse ettevõtte puhul ärilisse konteksti, annab infot, mida ja kuidas toota või müüa,“ sõnab Parts.

„SAP kasutab oma analüüsis eri keeli ning platvorme, sealhulgas ka avaandmeid ja kolmandate osapoolte andmebaase, aga lisab omalt poolt kihi, mis kontrollib ärilist vettpidavust ning loob reaalelus kasutatava loogika. Sisuliselt aitab see tõlgendada ja luua uusi ärivõimalusi,“ räägib Parts.

Ühendab andmed ja toob välja kõige optimaalsemad lahendused

Uus SAP Business Data Cloud ühendab finantsandmed, logistika, hanked, inimressursi ja tootmise, mille põhjal joonistuvad välja kõige optimaalsemad käitumismustrid. „Lühidalt öeldes - esitame päringu ja saame teada, kus on tootmise pudelikael ning millised on kõige optimaalsemad võimalused selle lahendamiseks,“ võtab Parts pakutava lahenduse võimalused kokku.

„See kõik tundub abstraktne, aga reaalsuses prognoosib AI näiteks varasema 20 aasta põhjal seda, kuidas ettevõtte jaoks vajaliku toorme hinnad võiks järgmise aasta jooksul muutuda. Andmetel põhinev analüüs on kõhutundest pikas plaanis märksa täpsem. Tehisaru suudab praegu kõige suuremat edu saavutada tootmises ja logistikas, et pakkuda välja kõige paremaid mudeleid, mida inimene ise sama kiiruse ja mahuga ei arvuta,“ lisab Parts.

6.mail toimuv SAPi võimalusi tutvustav üritus on suunatud laiemalt neile, kes tegelevad ettevõtte juhtimise ning tuleviku arendamisega. Uudistama tasub tulla ka neil, kes otsivad võimalusi keerulisel ajal ressursse kokku hoida ning juhtimiseks uusi ning efektiivsemaid meetodeid kasutada.

Gerd Kanter: Kaks korda rohkem putru ja trenni ei too võitu koju

Tarkvara- ja juhtimisekspertide kõrval esineb konverentsil ka olümpiavõitja Gerd Kanter, kes räägib innovatsioonist – kui kaks korda rohkem putru ja trenni ei pruugi olla võidu valem, siis millised on need uuenduslikud lahendused ja mõtteviisid, mis aitavad konkurentidest ette minna.

Käsitletakse ka vaimse tervise teemasid, kus Eesti Muusikateraapia Ühingu juht Maili Mein jagab praktilisi soovitusi, kuidas ennast ja kollektiivi hoida ja toimida nii, et eredale leegile ei järgneks tuhk.

Konverentsil osalevad ka SAP sertifitseeritud partnerid Fujitsu Estonia, KPMG, Clarity, Pearl Group, MS Ärisüsteemid, LeverX ja Intelsys, kes annavad praktilisi nõuandeid ja aitavad kõikidel klientidel just nende ettevõttele sobivaid lahendusi leida.

SAP Innovation Day Estonia toimub 6. mail Kultuurikatlas. Täpsem info ja registreerumine SIIN.