Tagasi ST 10.04.25, 12:19 Selver 30: kuidas tühjast angaarist sai Eesti tippjaekett Saates tähistame 30. sünnipäeva Eesti ühe tuntuma jaeketi – Selveri – seltsis. Selveri teekond algas 1995. aastal Lasnamäelt tagasihoidliku punastest tellistest angaariga, millest kasvas välja kaasaegne supermarket ning sealt edasi üleriigiline kett kümnete tuhandete klientidega.

Fotokollaažil Agi Metsandi, Kristi Lomp ja Katrin Kuusk.

Foto: Selver

Saates heidavad pilgu minevikku ja tulevikku Selver i tegevjuht Kristi Lomp , arendusdirektor Agi Metsandi ja sisekontrolli juht Katrin Kuusk . Nad avavad, kuidas tühjast kohast loodi midagi suurt, millised on olnud ketti kujundanud murrangulised hetked – alates Kadaka Selverist ja Selveri Köögi sünnist kuni e-Selveri ja iseteeninduskassade kasutuselevõtuni.

Juttu tuleb ka Selveri arendusfilosoofiast, tehnoloogilistest hüpetest, jätkusuutlikkusest ning tihedast koostööst kohalike tootjatega. Arutame, miks Selveri edu valemiks on just kiire otsustusprotsess, klientide kuulamine ja teadlik valik olla midagi enamat kui lihtsalt pood.

"Selver kliendi mugavuse arvelt kokku ei hoia,“ rääkis Kristi Lomp ettevõtte tehnoloogiliste arenduste kasutuselevõtust.

Saadet juhib Maarit Eerme.