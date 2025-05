Tagasi ST 21.05.25, 11:26 Juht peaks muretsema, kui kõik mõtlevad samamoodi Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar usub, et mitmekesisus tiimis ei ole pelgalt iluasi, vaid hädavajalik, et otsused ei sünniks kitsa vaatevälja põhjal.

Sirli Männiksaare sõnul peab hea juht suutma lahendada “halle alasid” ehk mittestandardseid olukordi ja soodustama tiimi sisemist arengut.

Foto: Raul Mee

Kuidas luua ja hoida tugevaid juhtimismeeskondi, arutlevad sisuturunduslikus saates “Ambitsioon” Sirli Männiksaar ning Levira juhatuse liige ja endine Ericcson Eesti juht Veiko Sepp. Vestlus keerleb metoodika Power Score ümber, mis aitab hinnata, kas ettevõttel on õiged prioriteedid, inimesed ja arendustegevused – ning mille tulemusel sünnivad A-tiimid.

Räägitakse ka juhtide rollist küpsetes organisatsioonides – kas ja kui palju on juhti üldse vaja, kui kultuur ja protsessid on tugevad. “Kui eesmärk on selge, strateegia paigas ja meeskond tugev, ei pea juht alati ise roolis olema – süsteem liigub edasi,” rääkis Veiko Sepp.

Samuti peatutakse ebaõnnestunud värbamiste õppetundidel, rahvusvaheliste meeskondade juhtimisel ja kultuuridevahelisel suhtlusel. “Me ei tohiks karta inimesi, kes mõtlevad teisiti – pigem peaksime muretsema, kui kõik mõtlevad täpselt samamoodi,” märkis Sirli. Veiko lisas, et parimad meeskonnad on nagu sporditiimid: “Igaüks peab teadma oma rolli ja tegema seda hästi, olgu see rünnak või toetus.”

Hea juhtimine ei tähenda pidevat sekkumist, vaid võimet luua raamistik, milles inimesed saavad toimida parimal viisil – ja vajadusel ka juhi puhkuse ajal.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

Saade sünnib koostöös Empowerment Estoniaga.