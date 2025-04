Tagasi ST 23.04.25, 14:55 Jaanus Vihand teeb A. Le Coqi senisest veel paremaks ettevõtteks Jaanus Vihand võttis A. Le Coq juhtimise oma eelkäijalt Tarmo Noopilt mõne aasta eest üle väga heas seisus – tugev meeskond, korralik juhtimissüsteem ja kultuur, kus kasvamine on DNAs. Tema sellega aga ei rahuldu, sest ta on arendaja.

A. Le Coqi juht Jaanus Vihand usub, et unistama peab suurelt.

Foto: Raul Mee

Jaanus Vihand jagas hiljuti oma inimestega ettevõtte siselehel “unistust”, milles seisis, et ta soovib ettevõtte ärimahud oma tegutsemisajal mitmekordistada.

Empowerment Estonia juhtide kasvutreener Anti Orav ja saatejuht Hando Sinisalu uurivad parima juhi tiitliga pärjatud Jaanus Vihand ilt, kuidas väga edukat ettevõtet veelgi edukamaks teha ja mis tunne oli astuda Tarmo Noopi kingadesse.

Jaanus Vihand räägib saates “Ambitsioon” ka, kuidas koostada A-klassi juhtimismeeskonda ning mis on need soovitused ja väljakutsed juhile, kes tahab, et tema meeskond oleks hästi kokkumängiv tippliiga tegija.