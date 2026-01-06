Tagasi ST 5S-meetod: paranda efektiivsust korrastatuse abil Turvalisem, kiirem ja tõhusam tootmine – kas see on võimalik? Sõjajärgsel perioodil töötas jaapanlane Taiichi Ohno Toyota jaoks välja meetodi, mis mõjutas kogu tööstust.

Tänapäeval saame seda meetodit kasutada kõikjal – nii suurtes ettevõtetes kui isiklikus elus. Loe, kuidas muuta ettevõte edukamaks Ohno loodud 5S-meetodi abil.

Mida tähendab 5S?

Seiri. Seiton. Seisō. Seiketsu. Shitsuke. Kui sa jaapani keelt ei valda, siis võid kasutada eestikeelseid vasteid:

1. Sorteeri

2. Sea korda

3. Sära

4. Standardiseeri

5. Säilita

Iga "S" tähistab meetodi viie sammu esimest tähte. Lihtne meelde jätta ja meetod on ise sama lihtne!

5S-meetodi põhimõtted

Sorteeri: eemalda töökohalt kõik ebavajalik

Sorteeri välja kõik, mis on üleliigne. Eemalda või vaheta välja töövahendid ja seadmed, mis on kulunud, võtavad tarbetult ruumi või mida enam ei kasutata. Segajate kõrvaldamine aitab vajalikke asju paremini leida ning vähendab õnnetuste arvu.

Sea korda: tee asjad kergesti ligipääsetavaks ja lihtsasti leitavaks

Paiguta töövahendid loogilise süsteemi alusel. Näiteks, märgista ja järjesta kastid, kus teatud tüüpi tööriistad asuvad. Nii ei pea kulutama aega tööriistade ostsimisele.

Sära: hoia töökoht säravpuhas

Hoia töökoht ja töövahendid alati puhtana. Mõtle, millise töökoha annad edasi järgmises vahetuses töötavale kolleegile. Koristamise käigus märkad tihti ka katkiseid või kulunud töövahendeid ning saad need varakult välja vahetada. Teisisõnu, hoia asjad alati heas seisukorras.

Standardiseeri: järgi kindlat rutiini või ajakava

Tulemuste hindamiseks kasuta raporteid või diagramme. See samm on oluline, et säilitada püsivalt head tulemused. Raportite põhjal saad teha põhjendatud ja informeeritud otsuseid, näiteks tootmises esinevate tõrgete tuvastamiseks.

Säilita: ole järjepidev ja arene

Pane paika toimiv tööprotsess, järgi seda õigesti ja pea kinni kokkulepitud plaanidest. Pea pidevat ülevaadet, kas tööprotsesse on võimalik arendada või muuta sujuvamaks, näiteks koolitada töötajaid, teostada tihedamat järelkontrolli vm.

Kuidas 5S-meetodist sai arengutööriist

5S-meetod pärineb Jaapanist ja töötati välja Toyota tootmissüsteemidega (TPS). Toyota tootmisjuht Taiichi Ohno lõi meetodi selleks, et leida tõhus viis tootmisjäätmete kõrvaldamiseks. 5S põhineb efektiivsusel ja struktuuri loomisel, mille peamine eesmärk on pidev areng ja tulemuste saavutamine. Meetod sobib hästi ka Lean-juhtimise põhimõtetega.

Vähem kulu, sama kvaliteet

5S-meetodi aluseks on järjepidevus, mille tulemusel tõuseb ettevõtte efektiivsus. Kõrvalda üleliigsed segajad ja suuna tähelepanu sellele, mis on oluline. Sujuvamad tööprotsessid loovad edukamad tööpäevad. Pea meeles, et 5S on pikaajaline strateegia, mille kasumlikkust hakkad nägema alles aja jooksul.

Vähenda riske

5S-meetod pole tõhus ainult korra loomiseks, vaid see suurendab ka tööohutust. Näiteks, kindla struktuuri alusel paigutatud riiulid vähendavad liikumist erinevate tööosakondade vahel. Töövahendite ja masinate regulaarne kontrollimine aitab tuvastada defekte, mis võivad olla ohtlikud ja põhjustada õnnetusi.

Tõsta tootlikkust

Ära kuluta väärtuslikku aega asjade ostimisele. Tee kindlaks, millised on tihti kasutatavad töövahendid ja materjalid, ning kus asuvad nende hoiustamiskohad. Vajadusel paiguta asjad ümber nii, et kõik vajalik oleks kiiresti leitav ja lihtsasti juurdepääsetav.

Proovi näiteks "spagetidiagrammi": iga töötaja märgib tööruumi põrandaplaanile, milline on tema igapäevane liikumisteekond. Tulemused võivad viidata näiteks sellele, et töötajad vajavad rohkem jäätmekäitluspunkte, sest aeg, mis kulub prügi äraviskamisele, vähendab oluliselt produktiivsust. Kaasa arutellu kogu meeskond, sest just nemad oskavad välja tuua kõige suuremad murekohad.

Paranda motivatsiooni

Ebaefektiivselt korraldatud töökeskkond on suur turvarisk, sest see soodustab ebakõlade ja konfliktide tekkimist. Näiteks, ühe töötaja poolt valesti paigutatud tööriist, võib takistada teise töötaja tööd. Puuduste tuvastamisel kaasa kogu meeskond, sest ühise eesmärgi nimel töötamine loob tõhusama töökeskkonna ja tugevdab meeskonnatunnet.

5S-meetod ei põhine ainult juhtimisel

5S-meetod ei tähenda vaid suurepärast juhtimist, oluline on ka meeskonnatöö ja vastastikune austus. Kui kõik töötajad on teadlikud, mida neilt oodatakse, paraneb ka töökultuur. Ära unusta, et just töötajatel on kõige parem ülevaade sellest, mis on töökohal ebaoluline või üleliigne.

Headest tööpõhimõtetest kinnipidamine on juhtide ja töötajate enda vastutada. Tööle tulles ei soovi keegi koristada mustaks jäetud töökohta. See on ebameeldiv ja aeganõudev, kuid lihtsasti välditav kui järgitakse puhtuse hoidmise põhimõtet.

Samm-sammult: 5S-meetodi rakendamine

1. Vii läbi inventuur ja mõtle, millal viimati kõiki töövahendeid kasutasid. Otsusta, millised töövahendid jätta alles. Viska ära, taaskasuta või anna ära kõik, mis on ebavajalik. Vähem asju tähendab vähem segadust.

2. Paiguta vajalikud töövahendid kergesti ligipääsetavatesse kohtadesse ja märgista nende hoiustamiskohad. Aseta tihti kasutatavad töövahendid kõige lähemale. Hästi paigutatud tööriistad on kergesti leitavad ning nende otsimisele ei pea kulutama aega.

3. Korista regulaarselt. Hoia töökoht ja töövahendid puhtana ning hoolda masinaid ja seadmeid. Sea kindlad puhtuse standardid ja too näide, näiteks pildi näol, milline näeb välja puhas ja korras töökoht.

4. Pea raportite ja graafikute abil ülevaadet sellest, mida tehti, millal seda tehti ja kes tööülesandeid täitis. Soovitud tulemuste saavutamiseks on oluline, et kõik meeskonna liikmed mõistaksid ja järgiksid töökorraldusi. Kontrolli, millised tööprotsessid toimivad ja millised mitte.

5. Pea ülevaadet tööprotsessidest ja nende toimimisest. Vajadusel paranda või muuda töökorraldust. Pane paika pikaajaline plaan näiteks üheks, kaheks või viieks aastaks.

5S-meetodi kuues samm

Mõnikord lisatakse 5S-meetodile kuues "S", mis tähistab turvalisust. See tähendab võimalike ohtude ja riskide hindamist ning ohutusalast väljaõpet. Turvariske tuleb regulaarselt kontrollida, näiteks kontrollnimekirja abil.

Kohalda teiste strateegiatega

5S-meetod on populaarne tööstuslikus tootmises, sest seda on lihtne kasutada. Lisaks saab seda rakendada ka muude strateegiatega, näiteks Kanban või PDCA (Plan-Do-Check-Act).

5S-meetod koosneb viiest sammust: Sorteeri, Sea korda, Sära, Standardiseeri ja Säilita. Üheskoos suurendavad need töökeskkonna ohutust, organiseeritust ja efektiivsust. 5S-meetod sobib igas suuruses ettevõttele ning on tõhus viis tootlikkuse ja töökeskkonna parandamiseks. Meetodit on lihtne rakendada samm-sammult ning see sobib ka teiste strateegiatega.

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